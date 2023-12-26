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Полиция в Австрии объяснила, почему ее сотрудник написал Z на шлеме
Полиция в Австрии объяснила, почему ее сотрудник написал Z на шлеме - РИА Новости, 26.12.2023
Полиция в Австрии объяснила, почему ее сотрудник написал Z на шлеме
Шлем с буквой Z на шлеме полицейского, который следил за порядком на различных объектах в Рождество в Вене, вызвал ажиотаж, правоохранители пояснили, что это... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:02
2023-12-26T13:02
2023-12-26T13:02
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ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Шлем с буквой Z на шлеме полицейского, который следил за порядком на различных объектах в Рождество в Вене, вызвал ажиотаж, правоохранители пояснили, что это первая буква его фамилии и не имеет отсылок к России. "Со вчерашнего дня коллега из оперативных подразделений (федеральной земли Австрии) Бургенланд, который помогал своим коллегам в Вене охранять различные объекты в праздничные дни, вызывает ажиотаж. Причина - его шлем, которую он пометил снаружи буквой Z", - говорится в сообщении полиции Вены в соцсети Х. Правоохранители пояснили, что "Z - это первая буква фамилии коллеги, который пометил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали". Отмечается также, что полицейский с этой каской не придавал значения символизму. "Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена", - добавили в ведомстве, опровергнув, что буква имела какую-либо отсылку к России. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20231217/avstriya-1916251500.html
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в мире, вена, россия, австрия
В мире, Вена, Россия, Австрия
Полиция в Австрии объяснила, почему ее сотрудник написал Z на шлеме
Буква Z на шлеме полицейского в Австрии оказалась первой буквой его фамилии