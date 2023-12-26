Рейтинг@Mail.ru
Полиция в Австрии объяснила, почему ее сотрудник написал Z на шлеме - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/bukvaz-1918146539.html
Полиция в Австрии объяснила, почему ее сотрудник написал Z на шлеме
Полиция в Австрии объяснила, почему ее сотрудник написал Z на шлеме - РИА Новости, 26.12.2023
Полиция в Австрии объяснила, почему ее сотрудник написал Z на шлеме
Шлем с буквой Z на шлеме полицейского, который следил за порядком на различных объектах в Рождество в Вене, вызвал ажиотаж, правоохранители пояснили, что это... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:02
2023-12-26T13:02
в мире
вена
россия
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573920162_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_7f0af537ed6dd2f2bf12bcb4824c43b8.jpg
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Шлем с буквой Z на шлеме полицейского, который следил за порядком на различных объектах в Рождество в Вене, вызвал ажиотаж, правоохранители пояснили, что это первая буква его фамилии и не имеет отсылок к России. "Со вчерашнего дня коллега из оперативных подразделений (федеральной земли Австрии) Бургенланд, который помогал своим коллегам в Вене охранять различные объекты в праздничные дни, вызывает ажиотаж. Причина - его шлем, которую он пометил снаружи буквой Z", - говорится в сообщении полиции Вены в соцсети Х. Правоохранители пояснили, что "Z - это первая буква фамилии коллеги, который пометил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали". Отмечается также, что полицейский с этой каской не придавал значения символизму. "Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена", - добавили в ведомстве, опровергнув, что буква имела какую-либо отсылку к России. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20231217/avstriya-1916251500.html
вена
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573920162_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_317c8ae6545b4fbd45ece6b4c4c7fc5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вена, россия, австрия
В мире, Вена, Россия, Австрия
Полиция в Австрии объяснила, почему ее сотрудник написал Z на шлеме

Буква Z на шлеме полицейского в Австрии оказалась первой буквой его фамилии

© Фото : BMI/Gerd PachauerСотрудник полиции в Австрии
Сотрудник полиции в Австрии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : BMI/Gerd Pachauer
Сотрудник полиции в Австрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Шлем с буквой Z на шлеме полицейского, который следил за порядком на различных объектах в Рождество в Вене, вызвал ажиотаж, правоохранители пояснили, что это первая буква его фамилии и не имеет отсылок к России.
«
"Со вчерашнего дня коллега из оперативных подразделений (федеральной земли Австрии) Бургенланд, который помогал своим коллегам в Вене охранять различные объекты в праздничные дни, вызывает ажиотаж. Причина - его шлем, которую он пометил снаружи буквой Z", - говорится в сообщении полиции Вены в соцсети Х.
Правоохранители пояснили, что "Z - это первая буква фамилии коллеги, который пометил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали".
Отмечается также, что полицейский с этой каской не придавал значения символизму. "Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена", - добавили в ведомстве, опровергнув, что буква имела какую-либо отсылку к России.
Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Австрия сняла вето с 12 пакета антироссийских санкций ЕС, пишут СМИ
17 декабря, 00:03
 
В миреВенаРоссияАвстрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала