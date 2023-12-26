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Пьеса о любви и молодости на сцене Театра на Бронной - РИА Новости, 26.12.2023
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11:14 26.12.2023
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Пьеса о любви и молодости на сцене Театра на Бронной
Пьеса о любви и молодости на сцене Театра на Бронной - РИА Новости, 26.12.2023
Пьеса о любви и молодости на сцене Театра на Бронной
В Театре на Бронной прошла премьера спектакля "Слава. Молодость". Подробнее о постановке – в нашей фотоленте. РИА Новости, 26.12.2023
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культпоход
константин богомолов
театр на бронной
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В Театре на Бронной прошла премьера спектакля "Слава. Молодость". Подробнее о постановке – в нашей фотоленте.
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культпоход, фото, константин богомолов, театр на бронной
Культпоход, Константин Богомолов, Театр на Бронной

Пьеса о любви и молодости на сцене Театра на Бронной

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В Театре на Бронной прошла премьера спектакля "Слава. Молодость". Подробнее о постановке – в нашей фотоленте.
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной

В декабре в афише Театра на Бронной появился спектакль "Слава. Молодость". Ближайшие показы пройдут 28 декабря, 6 и 29 января.

Спектакль Слава. Молодость в Театре на Бронной

В декабре в афише Театра на Бронной появился спектакль "Слава. Молодость". Ближайшие показы пройдут 28 декабря, 6 и 29 января.

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
1 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной

Спектакль поставлен по стихотворной пьесе "Слава" советского поэта, драматурга, переводчика и сценариста Виктора Гусева, написанной в 1935 году.

Спектакль Слава. Молодость в Театре на Бронной

Спектакль поставлен по стихотворной пьесе "Слава" советского поэта, драматурга, переводчика и сценариста Виктора Гусева, написанной в 1935 году.

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
2 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной

Виктор Гусев был востребованным автором, он сотрудничал со многими кинорежиссерами, в том числе написал сценарии к фильмам "Свинарка и пастух", "В шесть часов вечера после войны" и другим картинам, ставшим советской киноклассикой.

Спектакль Слава. Молодость в Театре на Бронной

Виктор Гусев был востребованным автором, он сотрудничал со многими кинорежиссерами, в том числе написал сценарии к фильмам "Свинарка и пастух", "В шесть часов вечера после войны" и другим картинам, ставшим советской киноклассикой.

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
3 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной

Пьеса была дебютной для драматурга, но сразу снискала популярность. Она шла на сценах профессиональных театров и любительских площадках по всей стране.

Спектакль Слава. Молодость в Театре на Бронной

Пьеса была дебютной для драматурга, но сразу снискала популярность. Она шла на сценах профессиональных театров и любительских площадках по всей стране.

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
4 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной

Этой работой художественный руководитель театра и режиссер спектакля Константин Богомолов продолжает исследовать свою любимую тему советского прошлого.

Спектакль Слава. Молодость в Театре на Бронной

Этой работой художественный руководитель театра и режиссер спектакля Константин Богомолов продолжает исследовать свою любимую тему советского прошлого.

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
5 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной

В 2018 году Богомолов уже обращался к этой пьесе – тогда он поставил ее в Санкт-Петербурге. Сейчас он вновь вернулся к произведению Гусева, добавив в название спекталя слово "молодость".

Спектакль Слава. Молодость в Театре на Бронной

В 2018 году Богомолов уже обращался к этой пьесе – тогда он поставил ее в Санкт-Петербурге. Сейчас он вновь вернулся к произведению Гусева, добавив в название спекталя слово "молодость".

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
6 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной

"Это увлекательная, чувственная и нежная история, которая не может оставить зрителя равнодушным. Мое возвращение к ней связано с тем, что это прекрасный материал для актеров, блестящая литература", – поясняет Константин Богомолов.

Спектакль Слава. Молодость в Театре на Бронной

"Это увлекательная, чувственная и нежная история, которая не может оставить зрителя равнодушным. Мое возвращение к ней связано с тем, что это прекрасный материал для актеров, блестящая литература", – поясняет Константин Богомолов.

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
7 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной

"Слава. Молодость" – лирическая комедия, мелодрама о любви, молодости, мечтах и жажде славы, которая сопровождает каждого человека, входящего во взрослую жизнь.

Спектакль Слава. Молодость в Театре на Бронной

"Слава. Молодость" – лирическая комедия, мелодрама о любви, молодости, мечтах и жажде славы, которая сопровождает каждого человека, входящего во взрослую жизнь.

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
8 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной

По мнению критиков, главная черта спектакля – лаконичность выразительных средств. Действие сопровождает всего несколько мелодий, режиссер аккуратно использует движение и эффектно применяет статику.

Спектакль Слава. Молодость в Театре на Бронной

По мнению критиков, главная черта спектакля – лаконичность выразительных средств. Действие сопровождает всего несколько мелодий, режиссер аккуратно использует движение и эффектно применяет статику.

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
9 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной

Константин Богомолов возглавил Театр на Бронной в 2019 году. Параллельно он работает в разных направлениях: помимо кино, ставит оперы, пробовал себя и в жанре балета.

Спектакль Слава. Молодость в Театре на Бронной

Константин Богомолов возглавил Театр на Бронной в 2019 году. Параллельно он работает в разных направлениях: помимо кино, ставит оперы, пробовал себя и в жанре балета.

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
10 из 10
 
КультпоходКонстантин БогомоловТеатр на Бронной
 
 
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