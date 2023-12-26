Пьеса о любви и молодости на сцене Театра на Бронной

В декабре в афише Театра на Бронной появился спектакль "Слава. Молодость". Ближайшие показы пройдут 28 декабря, 6 и 29 января.
В декабре в афише Театра на Бронной появился спектакль "Слава. Молодость". Ближайшие показы пройдут 28 декабря, 6 и 29 января.
Спектакль поставлен по стихотворной пьесе "Слава" советского поэта, драматурга, переводчика и сценариста Виктора Гусева, написанной в 1935 году.
Спектакль поставлен по стихотворной пьесе "Слава" советского поэта, драматурга, переводчика и сценариста Виктора Гусева, написанной в 1935 году.
Виктор Гусев был востребованным автором, он сотрудничал со многими кинорежиссерами, в том числе написал сценарии к фильмам "Свинарка и пастух", "В шесть часов вечера после войны" и другим картинам, ставшим советской киноклассикой.
Виктор Гусев был востребованным автором, он сотрудничал со многими кинорежиссерами, в том числе написал сценарии к фильмам "Свинарка и пастух", "В шесть часов вечера после войны" и другим картинам, ставшим советской киноклассикой.
Пьеса была дебютной для драматурга, но сразу снискала популярность. Она шла на сценах профессиональных театров и любительских площадках по всей стране.
Пьеса была дебютной для драматурга, но сразу снискала популярность. Она шла на сценах профессиональных театров и любительских площадках по всей стране.
Этой работой художественный руководитель театра и режиссер спектакля Константин Богомолов продолжает исследовать свою любимую тему советского прошлого.
Этой работой художественный руководитель театра и режиссер спектакля Константин Богомолов продолжает исследовать свою любимую тему советского прошлого.
В 2018 году Богомолов уже обращался к этой пьесе – тогда он поставил ее в Санкт-Петербурге. Сейчас он вновь вернулся к произведению Гусева, добавив в название спекталя слово "молодость".
В 2018 году Богомолов уже обращался к этой пьесе – тогда он поставил ее в Санкт-Петербурге. Сейчас он вновь вернулся к произведению Гусева, добавив в название спекталя слово "молодость".
"Это увлекательная, чувственная и нежная история, которая не может оставить зрителя равнодушным. Мое возвращение к ней связано с тем, что это прекрасный материал для актеров, блестящая литература", – поясняет Константин Богомолов.
"Это увлекательная, чувственная и нежная история, которая не может оставить зрителя равнодушным. Мое возвращение к ней связано с тем, что это прекрасный материал для актеров, блестящая литература", – поясняет Константин Богомолов.
"Слава. Молодость" – лирическая комедия, мелодрама о любви, молодости, мечтах и жажде славы, которая сопровождает каждого человека, входящего во взрослую жизнь.
"Слава. Молодость" – лирическая комедия, мелодрама о любви, молодости, мечтах и жажде славы, которая сопровождает каждого человека, входящего во взрослую жизнь.
По мнению критиков, главная черта спектакля – лаконичность выразительных средств. Действие сопровождает всего несколько мелодий, режиссер аккуратно использует движение и эффектно применяет статику.
По мнению критиков, главная черта спектакля – лаконичность выразительных средств. Действие сопровождает всего несколько мелодий, режиссер аккуратно использует движение и эффектно применяет статику.
Константин Богомолов возглавил Театр на Бронной в 2019 году. Параллельно он работает в разных направлениях: помимо кино, ставит оперы, пробовал себя и в жанре балета.
Константин Богомолов возглавил Театр на Бронной в 2019 году. Параллельно он работает в разных направлениях: помимо кино, ставит оперы, пробовал себя и в жанре балета.