https://ria.ru/20231226/bronnayapremera-1918100069.html

Пьеса о любви и молодости на сцене Театра на Бронной

Пьеса о любви и молодости на сцене Театра на Бронной - РИА Новости, 26.12.2023

Пьеса о любви и молодости на сцене Театра на Бронной

В Театре на Бронной прошла премьера спектакля "Слава. Молодость". Подробнее о постановке – в нашей фотоленте. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:14

2023-12-26T11:14

2023-12-26T11:14

культпоход

константин богомолов

театр на бронной

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В Театре на Бронной прошла премьера спектакля "Слава. Молодость". Подробнее о постановке – в нашей фотоленте.

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2023

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культпоход, фото, константин богомолов, театр на бронной