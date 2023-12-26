Рейтинг@Mail.ru
Актер из "Слова пацана" и его подельник не признали вину в убийстве - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 26.12.2023 (обновлено: 11:15 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/bazanov-1918103322.html
Актер из "Слова пацана" и его подельник не признали вину в убийстве
Актер из "Слова пацана" и его подельник не признали вину в убийстве - РИА Новости, 26.12.2023
Актер из "Слова пацана" и его подельник не признали вину в убийстве
Двое фигурантов дела об убийстве 2011 года не признали вину, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:27
2023-12-26T11:15
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
юлия иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918085377_0:12:1200:687_1920x0_80_0_0_c910b5b16e34bbabd76bd5bce5647124.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Двое фигурантов дела об убийстве 2011 года не признали вину, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова."Причастность двоих фигурантов подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, проведенными очными ставками, а также результатами проведенных судебных экспертиз. С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса вину в инкриминируемом преступлении они не признали", — сказала она.По словам Ивановой, обоих обвиняемых суд отправил под стражу.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь, в частности, идет об актере сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергее Базанове — он играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.По версии следствия, в ноябре 2011 года обвиняемые и их еще не установленные соучастники напали на мужчину в Большом Полуярославском переулке в центре Москвы. Тот оказал сопротивление, злоумышленники выстрелили в него и похитили 900 тысяч долларов. Через несколько дней пострадавший умер в больнице.Фигурантов обвиняют по статье "Убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений". Иванова добавила, что обоих задержали на территории Московского региона.
https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918085377_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1a421c689cc788487b4ca71993a0f735.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва, россия, юлия иванова
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Россия, Юлия Иванова
Актер из "Слова пацана" и его подельник не признали вину в убийстве

Актер из "Слова пацана" Базанов и его подельник не признали вину в убийстве

© НМГ СтудияКадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
© НМГ Студия
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Двое фигурантов дела об убийстве 2011 года не признали вину, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
"Причастность двоих фигурантов подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, проведенными очными ставками, а также результатами проведенных судебных экспертиз. С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса вину в инкриминируемом преступлении они не признали", — сказала она.
По словам Ивановой, обоих обвиняемых суд отправил под стражу.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь, в частности, идет об актере сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергее Базанове — он играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.
По версии следствия, в ноябре 2011 года обвиняемые и их еще не установленные соучастники напали на мужчину в Большом Полуярославском переулке в центре Москвы. Тот оказал сопротивление, злоумышленники выстрелили в него и похитили 900 тысяч долларов. Через несколько дней пострадавший умер в больнице.
Фигурантов обвиняют по статье "Убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений". Иванова добавила, что обоих задержали на территории Московского региона.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
На Алтае девочка-подросток избила ребенка, цитируя сериал "Слово пацана"
11 декабря, 18:23
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваРоссияЮлия Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала