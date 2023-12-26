https://ria.ru/20231226/bazanov-1918103322.html

Актер из "Слова пацана" и его подельник не признали вину в убийстве

Актер из "Слова пацана" и его подельник не признали вину в убийстве - РИА Новости, 26.12.2023

Актер из "Слова пацана" и его подельник не признали вину в убийстве

Двое фигурантов дела об убийстве 2011 года не признали вину, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:27

2023-12-26T10:27

2023-12-26T11:15

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

россия

юлия иванова

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Двое фигурантов дела об убийстве 2011 года не признали вину, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова."Причастность двоих фигурантов подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, проведенными очными ставками, а также результатами проведенных судебных экспертиз. С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса вину в инкриминируемом преступлении они не признали", — сказала она.По словам Ивановой, обоих обвиняемых суд отправил под стражу.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь, в частности, идет об актере сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергее Базанове — он играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.По версии следствия, в ноябре 2011 года обвиняемые и их еще не установленные соучастники напали на мужчину в Большом Полуярославском переулке в центре Москвы. Тот оказал сопротивление, злоумышленники выстрелили в него и похитили 900 тысяч долларов. Через несколько дней пострадавший умер в больнице.Фигурантов обвиняют по статье "Убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений". Иванова добавила, что обоих задержали на территории Московского региона.

https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва, россия, юлия иванова