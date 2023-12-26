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В Польше заявили об уничтожении архивов государственных СМИ - РИА Новости, 26.12.2023
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13:50 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/arkhivy-1918169156.html
В Польше заявили об уничтожении архивов государственных СМИ
В Польше заявили об уничтожении архивов государственных СМИ - РИА Новости, 26.12.2023
В Польше заявили об уничтожении архивов государственных СМИ
Архивы государственных СМИ подчищают в Польше, утверждает председатель Национального совета телевидения и радиовещания Мачей Свирский в соцсети X. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:50
2023-12-26T13:50
в мире
польша
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ВАРШАВА, 26 дек - РИА Новости. Архивы государственных СМИ подчищают в Польше, утверждает председатель Национального совета телевидения и радиовещания Мачей Свирский в соцсети X. На минувшей неделе министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. Данные решения не признала партия "Право и справедливость", которая несмотря на уход в оппозицию продолжает контролировать телеканал за счет лояльных журналистов. Теперь сразу несколько человек считают себя руководителями Польского телевидения (TVP) в ходе продолжающегося спора о контроле над ним. "Поскольку появляются сообщения об уничтожении архивов TVP и Польского радио, я прошу всех авторов, чьи материалы и произведения стали недоступны, сообщить о таких фактах", - написал Свирский. По его информации, в частности, из архива платформы для просмотра кинофильмов VOD уже исчезли фильмы Reset и "Ведомственные дети", которые были созданы перед парламентскими выборами и концентрировались на критике тогдашней оппозиции, пришедшей недавно к власти в Польше. В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения. Недавно в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.
https://ria.ru/20231213/polsha-1915581244.html
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в мире, польша
В мире, Польша
В Польше заявили об уничтожении архивов государственных СМИ

Свирский: в Польше подчищают архивы государственных СМИ

CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w WałbrzychuРатуша в Валбжихе
Ратуша в Валбжихе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w Wałbrzychu
Ратуша в Валбжихе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 дек - РИА Новости. Архивы государственных СМИ подчищают в Польше, утверждает председатель Национального совета телевидения и радиовещания Мачей Свирский в соцсети X.
На минувшей неделе министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. Данные решения не признала партия "Право и справедливость", которая несмотря на уход в оппозицию продолжает контролировать телеканал за счет лояльных журналистов. Теперь сразу несколько человек считают себя руководителями Польского телевидения (TVP) в ходе продолжающегося спора о контроле над ним.
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"Поскольку появляются сообщения об уничтожении архивов TVP и Польского радио, я прошу всех авторов, чьи материалы и произведения стали недоступны, сообщить о таких фактах", - написал Свирский.
По его информации, в частности, из архива платформы для просмотра кинофильмов VOD уже исчезли фильмы Reset и "Ведомственные дети", которые были созданы перед парламентскими выборами и концентрировались на критике тогдашней оппозиции, пришедшей недавно к власти в Польше.
В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения.
Недавно в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.
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