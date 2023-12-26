Власти США подтвердили запрет на продажу часов Apple с датчиком кислорода
Власти США подтвердили запрет на продажу часов Apple Watch с датчиком кислорода
Продажа электроники. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отказалась накладывать вето на решение Комиссии по международной торговле о запрете продажи в стране "умных" часов Apple Watch с функцией измерения уровня кислорода в крови, нарушающих патент, следует из материалов службы торгового представителя США Кэтрин Тай (Katherine Tai), входящей в эту администрацию.
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"Двадцать шестого октября Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple Inc. нарушила два патента, принадлежащих Masimo Corporation и Cercacor Laboratories… С 2005 года торговый представитель США получил от президента полномочия… на пересмотр решения комиссии в течение 60 дней. После тщательных консультаций торговый представитель Тай решила не отменять решение комиссии, и 26 декабря 2023 года оно стало окончательным", - говорится в сообщении.
В 2021 году медицинская технологическая компания Masimo подала жалобу в Комиссию по международной торговле США о том, что Apple нарушила ее патенты, связанные с измерением уровня кислорода в крови. С 2020 года Apple включила датчик сердцебиения, а также уровня кислорода в крови, называемый пульсоксиметром, в большинство новых моделей Apple Watch.
В октябре этого года Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple нарушила патент, и ввела запрет на ввоз произведённых за границей Apple Watch с функцией измерения уровня кислорода в крови. И ранее в декабре Apple сообщила о приостановке продажи ряда моделей "умных" часов, нарушающих патент.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.