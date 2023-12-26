https://ria.ru/20231226/apple-1918249340.html

Власти США подтвердили запрет на продажу часов Apple с датчиком кислорода

Власти США подтвердили запрет на продажу часов Apple с датчиком кислорода - РИА Новости, 26.12.2023

Власти США подтвердили запрет на продажу часов Apple с датчиком кислорода

Администрация президента США Джо Байдена отказалась накладывать вето на решение Комиссии по международной торговле о запрете продажи в стране "умных" часов... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:09

2023-12-26T17:09

2023-12-26T17:09

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отказалась накладывать вето на решение Комиссии по международной торговле о запрете продажи в стране "умных" часов Apple Watch с функцией измерения уровня кислорода в крови, нарушающих патент, следует из материалов службы торгового представителя США Кэтрин Тай (Katherine Tai), входящей в эту администрацию. "Двадцать шестого октября Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple Inc. нарушила два патента, принадлежащих Masimo Corporation и Cercacor Laboratories… С 2005 года торговый представитель США получил от президента полномочия… на пересмотр решения комиссии в течение 60 дней. После тщательных консультаций торговый представитель Тай решила не отменять решение комиссии, и 26 декабря 2023 года оно стало окончательным", - говорится в сообщении. В 2021 году медицинская технологическая компания Masimo подала жалобу в Комиссию по международной торговле США о том, что Apple нарушила ее патенты, связанные с измерением уровня кислорода в крови. С 2020 года Apple включила датчик сердцебиения, а также уровня кислорода в крови, называемый пульсоксиметром, в большинство новых моделей Apple Watch. В октябре этого года Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple нарушила патент, и ввела запрет на ввоз произведённых за границей Apple Watch с функцией измерения уровня кислорода в крови. И ранее в декабре Apple сообщила о приостановке продажи ряда моделей "умных" часов, нарушающих патент. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20231225/khakery-1917828401.html

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в мире, технологии, сша, джо байден, apple