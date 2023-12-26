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Власти США подтвердили запрет на продажу часов Apple с датчиком кислорода - РИА Новости, 26.12.2023
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17:09 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/apple-1918249340.html
Власти США подтвердили запрет на продажу часов Apple с датчиком кислорода
Власти США подтвердили запрет на продажу часов Apple с датчиком кислорода - РИА Новости, 26.12.2023
Власти США подтвердили запрет на продажу часов Apple с датчиком кислорода
Администрация президента США Джо Байдена отказалась накладывать вето на решение Комиссии по международной торговле о запрете продажи в стране "умных" часов... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:09
2023-12-26T17:09
в мире
технологии
сша
джо байден
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отказалась накладывать вето на решение Комиссии по международной торговле о запрете продажи в стране "умных" часов Apple Watch с функцией измерения уровня кислорода в крови, нарушающих патент, следует из материалов службы торгового представителя США Кэтрин Тай (Katherine Tai), входящей в эту администрацию. "Двадцать шестого октября Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple Inc. нарушила два патента, принадлежащих Masimo Corporation и Cercacor Laboratories… С 2005 года торговый представитель США получил от президента полномочия… на пересмотр решения комиссии в течение 60 дней. После тщательных консультаций торговый представитель Тай решила не отменять решение комиссии, и 26 декабря 2023 года оно стало окончательным", - говорится в сообщении. В 2021 году медицинская технологическая компания Masimo подала жалобу в Комиссию по международной торговле США о том, что Apple нарушила ее патенты, связанные с измерением уровня кислорода в крови. С 2020 года Apple включила датчик сердцебиения, а также уровня кислорода в крови, называемый пульсоксиметром, в большинство новых моделей Apple Watch. В октябре этого года Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple нарушила патент, и ввела запрет на ввоз произведённых за границей Apple Watch с функцией измерения уровня кислорода в крови. И ранее в декабре Apple сообщила о приостановке продажи ряда моделей "умных" часов, нарушающих патент. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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в мире, технологии, сша, джо байден, apple
В мире, Технологии, США, Джо Байден, Apple
Власти США подтвердили запрет на продажу часов Apple с датчиком кислорода

Власти США подтвердили запрет на продажу часов Apple Watch с датчиком кислорода

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПродажа электроники
Продажа электроники - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отказалась накладывать вето на решение Комиссии по международной торговле о запрете продажи в стране "умных" часов Apple Watch с функцией измерения уровня кислорода в крови, нарушающих патент, следует из материалов службы торгового представителя США Кэтрин Тай (Katherine Tai), входящей в эту администрацию.
«
"Двадцать шестого октября Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple Inc. нарушила два патента, принадлежащих Masimo Corporation и Cercacor Laboratories… С 2005 года торговый представитель США получил от президента полномочия… на пересмотр решения комиссии в течение 60 дней. После тщательных консультаций торговый представитель Тай решила не отменять решение комиссии, и 26 декабря 2023 года оно стало окончательным", - говорится в сообщении.
В 2021 году медицинская технологическая компания Masimo подала жалобу в Комиссию по международной торговле США о том, что Apple нарушила ее патенты, связанные с измерением уровня кислорода в крови. С 2020 года Apple включила датчик сердцебиения, а также уровня кислорода в крови, называемый пульсоксиметром, в большинство новых моделей Apple Watch.
В октябре этого года Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple нарушила патент, и ввела запрет на ввоз произведённых за границей Apple Watch с функцией измерения уровня кислорода в крови. И ранее в декабре Apple сообщила о приостановке продажи ряда моделей "умных" часов, нарушающих патент.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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