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Белорусский посол рассказал о поставках в Россию продукции АПК

Белорусский посол рассказал о поставках в Россию продукции АПК - РИА Новости, 26.12.2023

Белорусский посол рассказал о поставках в Россию продукции АПК

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что экспорт продукции белорусского АПК на российский рынок по итогам года прогнозируется в объеме примерно 6,5... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:02

2023-12-26T18:02

2023-12-26T18:11

россия

белоруссия

экономика

китай

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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что экспорт продукции белорусского АПК на российский рынок по итогам года прогнозируется в объеме примерно 6,5 миллиарда долларов."У нас будет порядка 6,5 миллиарда долларов экспорта на российский рынок в этом году нашей продукции сельскохозяйственной группы", - приводит слова дипломата госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Посол подчеркнул, что "физические объемы (экспорта сельхозпродукции в РФ – ред.) не просели, и, наоборот, растут". "Но с августа из-за ослабления курса российского рубля, конечно, сложно адекватно отыгрывать по ценовым параметрам экспортные стоимостные объемы выручки. В конце третьего – начале четвертого квартала наши производители недополучили от 10% до 15% выручки только за счет разницы курсовой политики, которая проводится на сегодняшний день. Президент четко поставил задачу: первое – искать резервы в своей себестоимости, а они есть, второе – совершенствовать систему товаропроводящих институтов, делать упор в России на фирменную торговлю и узнаваемость наших брендов, третье – вести более предметную и плотную работу с российскими федеральными сетями", - отметил Крутой.В целом он рассказал, что в этом году прирост физических поставок экспорта белорусских товаров в Россию составляет 31%, что является рекордным уровнем за последние годы."Еще в прошлом году президент мне поручил выделить 75 основных позиций, которые охватывают примерно 70% нашего экспорта в Россию, и по ним фактически организовать ежемесячный мониторинг всей ситуации. В первую очередь, конечно, президента интересовали физические объемы нашего экспорта. По этому индикатору он определяет, теряем ли мы присутствие на российском рынке в тех или иных нишах, отраслях и как мы выдерживаем конкуренцию в условиях параллельного импорта, который на сегодняшний день существует в России прежде всего с азиатскими производителями. Давление серьезное, вы видите темпы роста товарооборота России с Китаем, Индией, другими странами Азии", – рассказал Крутой.По его словам, на сегодняшний день из этих 75 основных позиций только по восьми наблюдается небольшое снижение. При этом есть очевидные лидеры. "Наш металлургический завод обеспечивает хорошие качество и ценовую политику. И мы по всем видам их ассортимента … видим, что в этом году БМЗ может обеспечить экспорт на уровне миллиарда долларов, чего никогда не было, например, на российском рынке", – рассказал Крутой.По его словам, прекрасно себя чувствуют и белорусские машиностроители и по грузовой, и по пассажирской технике. Говоря о легковых автомобилях, посол подчеркнул, что на российский рынок будет поставлено более 50 тысяч машин из Белоруссии.Крутой заявил, что для белорусского экспорта в РФ сейчас открывается уникальное окно возможностей. "Сейчас историческая возможность для нашего экспорта в Россию. Мы, мне кажется, очень хорошо ею пользуемся. У нас в прошлом году был прирост на 6,6 миллиарда долларов. В этом году прирост уже на 2,8 миллиарда долларов. Фактически у нас есть уникальное окно возможностей на российском рынке, учитывая политические отношения между нашими элитами, интенсивность региональных контактов, которую мы достигли сейчас", - сказал посол.Он добавил, что в этом году состоялись 19 визитов в Белоруссию губернаторов российских регионов на самом высоком уровне. "Из всего прироста экспорта в Россию 1,5 миллиарда долларов приходятся на вот эти 19 регионов, которые побывали у нас в Беларуси в этом году. То есть фактически половина. И мы сейчас достигли такого уровня, что у нас с каждым регионом есть отдельная рабочая группа, целый пакет среднесрочных соглашений, уже подписываем на 2024–2026 годы классические трехлетние программы", – рассказал Крутой.

https://ria.ru/20231214/rossiya-1915777840.html

https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918048708.html

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

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россия, белоруссия, экономика, китай