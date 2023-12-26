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СМИ присудили антипремии западным политикам и Путину - РИА Новости, 26.12.2023
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15:30 26.12.2023 (обновлено: 15:32 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/antipremii-1918214609.html
СМИ присудили антипремии западным политикам и Путину
СМИ присудили антипремии западным политикам и Путину - РИА Новости, 26.12.2023
СМИ присудили антипремии западным политикам и Путину
Европейская газета Politico представила лауреатов "антипремий" за 2023 год, в список которых вошли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на чьи полномочия... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:30
2023-12-26T15:32
европа
италия
украина
джорджа мелони
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
жозеп боррель
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Европейская газета Politico представила лауреатов "антипремий" за 2023 год, в список которых вошли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на чьи полномочия постоянно посягают коллеги по цеху, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с его постоянными ляпами, а также фанатеющая от работ английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина премьер Италии Джорджа Мелони с "фашистскими фантазиями". Бедная УрсулаКак пишет издание, "бедная" Урсула фон дер Ляйен стала победителем в номинации "лучшее выступление немца, притворяющегося президентом Европы". Politico отмечает, что как бы она не старалась не только "проецировать власть", но и использовать ее, глава ЕК натыкается на кирпичную стену. По мнению газеты, как только появляется острый внешнеполитический кризис, в ситуацию пытается вмешаться Боррель, перетягивая одеяло на себя. Помимо него есть еще и "ненавистный бельгиец", глава Евросовета Шарль Мишель, которому хватает наглости вести себя, как будто он президент Европы. Ляпы БорреляСамому же Боррелю Politico дало награду в области дипломатии, при этом сделав отсылку на скандально известный фильм "Борат", где главную роль исполняет Саша Барон Коэн. "Если есть что-то, на что европейцы могут рассчитывать от Жозепа Борреля с тех пор, как он стал координатором внешней политики ЕС в конце 2019 года, так это на то, что он никогда не упускает возможности ляпнуть что-то, не подумав", - пишет газета. В частности, издание указывает на то, что Боррель назвал "мирными" президентские выборы в Эквадоре, где один из кандидатов на пост был убит. А обещания передать Киеву истребители после начала конфликта на Украине стали чем-то сродни "легенде", добавляет газета. "Поскольку срок его полномочий постепенно подходит к концу, Боррель, похоже, намерен ежедневно напоминать европейцам о своей дипломатической некомпетентности", - подытоживает издание. Хоббит-МелониПремьер Италии Джорджа Мелони была удостоена награды Politico - "Лучший хоббит в роли фашиста". Издание отмечает, что Мелони в подростковом возрасте любила наряжаться вместе с другими правыми активистами в персонажей из "Властелина колец". "К счастью для Европы, фашистские фантазии Мелони оказались не более серьезными, чем ее юношеское желание бросить вызов Саурону", - отмечается в статье. Как отмечает Politico, несмотря на почти удвоение числа просителей убежища, прибывающих в Италию в 2023 году, "жесткий курс" Мелони подразумевает те же меры, что обсуждаются в других странах Европы, как, например, продление сроков содержания под стражей нелегальных иммигрантов. Путин — "лучший русский"Также "антинаграду" Politico получил президент России Владимир Путин, как "лучший русский в роли русского". Издание отмечает, что никто не знает, как "играть" с Европой лучше, чем российский президент. "Когда вы думаете, что удержали его от того, чтобы выбить парадную дверь (Германия), он уже вошел через заднюю дверь (Болгария)", — пишет Politico. При этом издание отмечает, что экономика России "все еще жужжит", несмотря на введенные Западом санкции, и все больше европейских лидеров ищут "выход" из конфликта на Украине. "Имея сеть деловых и политических союзников от Болгарии до Венгрии и Австрии и за пределами этих стран, Путин знает, что время на его стороне", - добавляет издание.
https://ria.ru/20231226/bayden-1918155009.html
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европа, италия, украина, джорджа мелони, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, в мире
Европа, Италия, Украина, Джорджа Мелони, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, В мире
СМИ присудили антипремии западным политикам и Путину

Politico включила Борреля, Мелони и Путина в список лауреатов антипремий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Европейская газета Politico представила лауреатов "антипремий" за 2023 год, в список которых вошли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на чьи полномочия постоянно посягают коллеги по цеху, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с его постоянными ляпами, а также фанатеющая от работ английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина премьер Италии Джорджа Мелони с "фашистскими фантазиями".

Бедная Урсула

Как пишет издание, "бедная" Урсула фон дер Ляйен стала победителем в номинации "лучшее выступление немца, притворяющегося президентом Европы". Politico отмечает, что как бы она не старалась не только "проецировать власть", но и использовать ее, глава ЕК натыкается на кирпичную стену.
По мнению газеты, как только появляется острый внешнеполитический кризис, в ситуацию пытается вмешаться Боррель, перетягивая одеяло на себя. Помимо него есть еще и "ненавистный бельгиец", глава Евросовета Шарль Мишель, которому хватает наглости вести себя, как будто он президент Европы.
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Ляпы Борреля

Самому же Боррелю Politico дало награду в области дипломатии, при этом сделав отсылку на скандально известный фильм "Борат", где главную роль исполняет Саша Барон Коэн.
"Если есть что-то, на что европейцы могут рассчитывать от Жозепа Борреля с тех пор, как он стал координатором внешней политики ЕС в конце 2019 года, так это на то, что он никогда не упускает возможности ляпнуть что-то, не подумав", - пишет газета.
В частности, издание указывает на то, что Боррель назвал "мирными" президентские выборы в Эквадоре, где один из кандидатов на пост был убит. А обещания передать Киеву истребители после начала конфликта на Украине стали чем-то сродни "легенде", добавляет газета.
"Поскольку срок его полномочий постепенно подходит к концу, Боррель, похоже, намерен ежедневно напоминать европейцам о своей дипломатической некомпетентности", - подытоживает издание.
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25 декабря, 19:16

Хоббит-Мелони

Премьер Италии Джорджа Мелони была удостоена награды Politico - "Лучший хоббит в роли фашиста".
Издание отмечает, что Мелони в подростковом возрасте любила наряжаться вместе с другими правыми активистами в персонажей из "Властелина колец".
"К счастью для Европы, фашистские фантазии Мелони оказались не более серьезными, чем ее юношеское желание бросить вызов Саурону", - отмечается в статье.
Как отмечает Politico, несмотря на почти удвоение числа просителей убежища, прибывающих в Италию в 2023 году, "жесткий курс" Мелони подразумевает те же меры, что обсуждаются в других странах Европы, как, например, продление сроков содержания под стражей нелегальных иммигрантов.
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15 декабря, 08:00

Путин — "лучший русский"

Также "антинаграду" Politico получил президент России Владимир Путин, как "лучший русский в роли русского". Издание отмечает, что никто не знает, как "играть" с Европой лучше, чем российский президент.
"Когда вы думаете, что удержали его от того, чтобы выбить парадную дверь (Германия), он уже вошел через заднюю дверь (Болгария)", — пишет Politico.
При этом издание отмечает, что экономика России "все еще жужжит", несмотря на введенные Западом санкции, и все больше европейских лидеров ищут "выход" из конфликта на Украине.
"Имея сеть деловых и политических союзников от Болгарии до Венгрии и Австрии и за пределами этих стран, Путин знает, что время на его стороне", - добавляет издание.
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ЕвропаИталияУкраинаДжорджа МелониЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенЖозеп БоррельВ мире
 
 
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