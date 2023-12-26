https://ria.ru/20231226/an2-1918116254.html

В крушении Ан-2 в НАО, где погибли люди, обвинили командира самолета

В крушении Ан-2 в НАО, где погибли люди, обвинили командира самолета - РИА Новости, 26.12.2023

В крушении Ан-2 в НАО, где погибли люди, обвинили командира самолета

Следователи Архангельского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ пришли к выводу, что... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:24

2023-12-26T11:24

2023-12-26T11:28

происшествия

россия

ненецкий автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

ан-2

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МУРМАНСК, 26 дек – РИА Новости. Следователи Архангельского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ пришли к выводу, что командир самолета Ан-2, потерпевшего крушение в январе этого года в Ненецком округе, в результате чего два человека погибли и четверо получили тяжкий вред здоровью, не учел метеоусловия при заходе на посадку, сообщила пресс-служба ведомства. Сообщается, что следователями завершено расследование уголовного дела о крушении воздушного судна в Ненецком автономном округе. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) предъявлено командиру воздушного судна. "По результатам расследования установлено, что командиром воздушного судна принято решение о заходе на посадку, при погодных условиях ниже метеоминимума, закрепленного в руководстве по летной эксплуатации самолета, что привело к столкновению воздушного судна с земной поверхностью", - говорится в сообщении. Следователи полагают, что данные действия не соответствовали техническим требованиям безопасности, которые стали причиной авиационного происшествия. Девятого января вблизи поселка Каратайка в Ненецком автономном округе потерпело крушение воздушное судно Ан-2 с находящимися на борту пассажирами в количестве 12 человек. В результате крушение двое погибли, четверо пассажиров получили тяжкий вред здоровью. В ходе предварительного следствия проведен большой объем следственных действий, в том числе 12 судебно-медицинских экспертиз, две компьютерно-технические экспертизы, летно-техническая экспертиза. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230111/spasenie-1844229275.html

https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html

россия

ненецкий автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ненецкий автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), ан-2