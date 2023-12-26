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В крушении Ан-2 в НАО, где погибли люди, обвинили командира самолета - РИА Новости, 26.12.2023
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11:24 26.12.2023 (обновлено: 11:28 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/an2-1918116254.html
В крушении Ан-2 в НАО, где погибли люди, обвинили командира самолета
В крушении Ан-2 в НАО, где погибли люди, обвинили командира самолета - РИА Новости, 26.12.2023
В крушении Ан-2 в НАО, где погибли люди, обвинили командира самолета
Следователи Архангельского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ пришли к выводу, что... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:24
2023-12-26T11:28
происшествия
россия
ненецкий автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
ан-2
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МУРМАНСК, 26 дек – РИА Новости. Следователи Архангельского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ пришли к выводу, что командир самолета Ан-2, потерпевшего крушение в январе этого года в Ненецком округе, в результате чего два человека погибли и четверо получили тяжкий вред здоровью, не учел метеоусловия при заходе на посадку, сообщила пресс-служба ведомства. Сообщается, что следователями завершено расследование уголовного дела о крушении воздушного судна в Ненецком автономном округе. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) предъявлено командиру воздушного судна. "По результатам расследования установлено, что командиром воздушного судна принято решение о заходе на посадку, при погодных условиях ниже метеоминимума, закрепленного в руководстве по летной эксплуатации самолета, что привело к столкновению воздушного судна с земной поверхностью", - говорится в сообщении. Следователи полагают, что данные действия не соответствовали техническим требованиям безопасности, которые стали причиной авиационного происшествия. Девятого января вблизи поселка Каратайка в Ненецком автономном округе потерпело крушение воздушное судно Ан-2 с находящимися на борту пассажирами в количестве 12 человек. В результате крушение двое погибли, четверо пассажиров получили тяжкий вред здоровью. В ходе предварительного следствия проведен большой объем следственных действий, в том числе 12 судебно-медицинских экспертиз, две компьютерно-технические экспертизы, летно-техническая экспертиза. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230111/spasenie-1844229275.html
https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html
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происшествия, россия, ненецкий автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), ан-2
Происшествия, Россия, Ненецкий автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-2
В крушении Ан-2 в НАО, где погибли люди, обвинили командира самолета

СК обвинил командира самолета в крушении Ан-2 в НАО, где погибли два человека

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФМесто крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе
Место крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Место крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе
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МУРМАНСК, 26 дек – РИА Новости. Следователи Архангельского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ пришли к выводу, что командир самолета Ан-2, потерпевшего крушение в январе этого года в Ненецком округе, в результате чего два человека погибли и четверо получили тяжкий вред здоровью, не учел метеоусловия при заходе на посадку, сообщила пресс-служба ведомства.
Сообщается, что следователями завершено расследование уголовного дела о крушении воздушного судна в Ненецком автономном округе. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) предъявлено командиру воздушного судна.
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"По результатам расследования установлено, что командиром воздушного судна принято решение о заходе на посадку, при погодных условиях ниже метеоминимума, закрепленного в руководстве по летной эксплуатации самолета, что привело к столкновению воздушного судна с земной поверхностью", - говорится в сообщении. Следователи полагают, что данные действия не соответствовали техническим требованиям безопасности, которые стали причиной авиационного происшествия.
Девятого января вблизи поселка Каратайка в Ненецком автономном округе потерпело крушение воздушное судно Ан-2 с находящимися на борту пассажирами в количестве 12 человек. В результате крушение двое погибли, четверо пассажиров получили тяжкий вред здоровью.
В ходе предварительного следствия проведен большой объем следственных действий, в том числе 12 судебно-медицинских экспертиз, две компьютерно-технические экспертизы, летно-техническая экспертиза. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияРоссияНенецкий автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Ан-2
 
 
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