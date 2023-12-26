В крушении Ан-2 в НАО, где погибли люди, обвинили командира самолета
СК обвинил командира самолета в крушении Ан-2 в НАО, где погибли два человека
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФМесто крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Место крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе
МУРМАНСК, 26 дек – РИА Новости. Следователи Архангельского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ пришли к выводу, что командир самолета Ан-2, потерпевшего крушение в январе этого года в Ненецком округе, в результате чего два человека погибли и четверо получили тяжкий вред здоровью, не учел метеоусловия при заходе на посадку, сообщила пресс-служба ведомства.
Сообщается, что следователями завершено расследование уголовного дела о крушении воздушного судна в Ненецком автономном округе. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) предъявлено командиру воздушного судна.
"По результатам расследования установлено, что командиром воздушного судна принято решение о заходе на посадку, при погодных условиях ниже метеоминимума, закрепленного в руководстве по летной эксплуатации самолета, что привело к столкновению воздушного судна с земной поверхностью", - говорится в сообщении. Следователи полагают, что данные действия не соответствовали техническим требованиям безопасности, которые стали причиной авиационного происшествия.
Девятого января вблизи поселка Каратайка в Ненецком автономном округе потерпело крушение воздушное судно Ан-2 с находящимися на борту пассажирами в количестве 12 человек. В результате крушение двое погибли, четверо пассажиров получили тяжкий вред здоровью.
В ходе предварительного следствия проведен большой объем следственных действий, в том числе 12 судебно-медицинских экспертиз, две компьютерно-технические экспертизы, летно-техническая экспертиза. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.