Рейтинг@Mail.ru
Проект "Аэрофлота" и РГБ "Читаем в небе": образовательные авиапутешествия - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/aeroflot-1918329218.html
Проект "Аэрофлота" и РГБ "Читаем в небе": образовательные авиапутешествия
Проект "Аэрофлота" и РГБ "Читаем в небе": образовательные авиапутешествия - РИА Новости, 26.12.2023
Проект "Аэрофлота" и РГБ "Читаем в небе": образовательные авиапутешествия
Для пассажиров самолетов компании "Аэрофлот" работает мультимедийная система с фильмами, музыкой и развлекательными приложениями. А теперь благодаря совместному РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:04
2023-12-26T22:04
аэрофлот
культура
россия
российская государственная библиотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918327358_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_7b776da3f5be5b2fe811f5773d2c2351.jpg
Для пассажиров самолетов компании "Аэрофлот" работает мультимедийная система с фильмами, музыкой и развлекательными приложениями. А теперь благодаря совместному проекту авиакомпании и Российской государственной библиотеки (РГБ) для пассажиров открыт доступ более, чем к четырем тысячам электронных и аудиокниг. Подробнее о том, как развивается проект, читайте в материале РИА Новости.Чтение на бортуВ рамках уникального проекта "Читаем в небе" для пассажиров крупнейшего авиаперевозчика страны открыт бесплатный доступ к аудиокнигам из золотого фонда Российской государственной библиотеки. Также они могут воспользоваться обширной коллекцией электронной библиотеки "НЭБ Свет". Аэрофлот первым в российской транспортной отрасли реализовал подобную просветительскую программу.Во вторник на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялась презентация данного проекта. В мероприятии приняли участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда."Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что библиотечное дело в нашей стране переживает некое возрождение, ренессанс. Мы все вместе трудимся и обеспечиваем пополнение книжных фондов. С огромной радостью и трепетом открываем центры реставрации книжных памятников, внедряем цифровые решения в библиотеках, что очень важно", – сказала Любимова.Специально для пассажиров Аэрофлота записали свыше 200 аудиокниг из фонда Российской государственной библиотеки в жанре художественной литературы для взрослых и детей. В записи контента участвовали отечественный комик Евгений Чебатков, российская актриса театра и кино Ольга Смирнова и другие деятели искусств страны. Литературные аудиопроизведения будут представлены в мультимедийной бортовой системе развлечений в разделах "Музыка" и "Детский канал"."Россия по-прежнему остается одной из самых читающих стран мира. Поэтому появление первой в стране "летающей библиотеки" на самолетах флагмана отечественной авиации — это ожидаемый и логичный шаг. Мы гордимся возможностью приобщить пассажиров всех возрастов к лучшим образцам классической литературы и современным научно-популярным изданиям. Книги, как и авиация, способны переносить на огромные расстояния, открывать новые миры и расширять границы. Уверен, что авиапутешественники по достоинству оценят наш проект", - отметил Александровский.Мультимедийные развлеченияНа первом этапе аудиокниги из золотого фонда "Ленинки" появились на узкофюзеляжных лайнерах семейства Airbus A320. Для получения доступа к книгам авиапутешественникам достаточно подключиться с личного гаджета к беспроводной системе развлечений. В 2024 году онлайн-библиотеку загрузят в систему мультимедийных развлечений в формате для чтения."Книги стали прекрасным дополнением к нашей мультимедийной системе, в которой присутствуют кино, музыка, развлекательная информация. И, безусловно, это часть сервиса, который так высоко ценят миллионы наших пассажиров. Чтобы познакомить с нашим проектом мы разместим информационные материалы в наших бортовых журналах, на посадочных талонах и, конечно, в социальных сетях", - сказал Александровский.Аэрофлот подключил к беспроводной системе развлечений на отечественном программном обеспечении, разработанном компанией "Аэрогрупп", более 65 самолетов Airbus A320ceo. ПО разработали в рамках импортозамещения российские ИТ-специалисты. Пассажиры могут получить доступ к мультимедийной программе на борту с личных гаджетов, через внутреннюю сеть Wi-Fi.Более четырех тысяч книгВ рамках проекта "Читаем в небе" авиапутешественники могут уже сейчас скачать перед полетом приложение "НЭБ Свет", чтобы получить доступ к более, чем четырем тысячам электронных и аудиокниг - художественной, детской, публицистической и научно-популярной литературе. QR-коды с ссылкой на приложение будут размещены в социальных сетях и бортовой системе развлечения, появятся на посадочных талонах и в бортовом журнале авиакомпании. Читать и слушать книги в "НЭБ Свет" можно без интернета, а доступ к контенту сохранится даже после окончания перелета."Спасибо РГБ и Аэрофлоту за этот проект. Надеемся, что он войдет во флагманский проект Аэрофлота. Потому что мы любим, знаем и гордимся Аэрофлотом. А если он еще наполнит свою деятельность деятельностью в области изучения литературы – это будет вообще замечательно, поскольку у нас тогда полеты превратятся не просто в приятные путешествия, но еще и в образовательный ресурс", – сказала на презентации Голикова.Проект "Читаем в небе" реализован при поддержке министерства культуры Российской Федерации."Мы живем в бешеном ритме, и любовь к чтению — это удивительный дар, который помогает нам отвлечься от повседневной рутины. Я от всей души приветствую этот проект, надеясь, что он поможет замедлить высокий ритм жизни и подарит каждому путешественнику возможность вдумчивого чтения", – заключила Любимова.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918327358_83:0:1198:836_1920x0_80_0_0_c1a68c90f67f90f01b59e5825e0f8a74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, культура, россия, российская государственная библиотека
Аэрофлот, Культура, Россия, Российская государственная библиотека

Проект "Аэрофлота" и РГБ "Читаем в небе": образовательные авиапутешествия

© Фотохост-агентство РИА НовостиВыставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек
Выставка Россия. Торжественное открытие модельных библиотек
© Фотохост-агентство РИА Новости
Выставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек
Читать ria.ru в
Для пассажиров самолетов компании "Аэрофлот" работает мультимедийная система с фильмами, музыкой и развлекательными приложениями. А теперь благодаря совместному проекту авиакомпании и Российской государственной библиотеки (РГБ) для пассажиров открыт доступ более, чем к четырем тысячам электронных и аудиокниг. Подробнее о том, как развивается проект, читайте в материале РИА Новости.
© Фотохост-агентство РИА НовостиВыставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек. Аэрофлот
Выставка Россия. Торжественное открытие модельных библиотек. Аэрофлот
© Фотохост-агентство РИА Новости
Выставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек. Аэрофлот

Чтение на борту

В рамках уникального проекта "Читаем в небе" для пассажиров крупнейшего авиаперевозчика страны открыт бесплатный доступ к аудиокнигам из золотого фонда Российской государственной библиотеки. Также они могут воспользоваться обширной коллекцией электронной библиотеки "НЭБ Свет". Аэрофлот первым в российской транспортной отрасли реализовал подобную просветительскую программу.
Во вторник на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялась презентация данного проекта. В мероприятии приняли участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек
Выставка Россия. Торжественное открытие модельных библиотек
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Выставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек
"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что библиотечное дело в нашей стране переживает некое возрождение, ренессанс. Мы все вместе трудимся и обеспечиваем пополнение книжных фондов. С огромной радостью и трепетом открываем центры реставрации книжных памятников, внедряем цифровые решения в библиотеках, что очень важно", – сказала Любимова.
Специально для пассажиров Аэрофлота записали свыше 200 аудиокниг из фонда Российской государственной библиотеки в жанре художественной литературы для взрослых и детей. В записи контента участвовали отечественный комик Евгений Чебатков, российская актриса театра и кино Ольга Смирнова и другие деятели искусств страны. Литературные аудиопроизведения будут представлены в мультимедийной бортовой системе развлечений в разделах "Музыка" и "Детский канал".
"Россия по-прежнему остается одной из самых читающих стран мира. Поэтому появление первой в стране "летающей библиотеки" на самолетах флагмана отечественной авиации — это ожидаемый и логичный шаг. Мы гордимся возможностью приобщить пассажиров всех возрастов к лучшим образцам классической литературы и современным научно-популярным изданиям. Книги, как и авиация, способны переносить на огромные расстояния, открывать новые миры и расширять границы. Уверен, что авиапутешественники по достоинству оценят наш проект", - отметил Александровский.
© Фотохост-агентство РИА НовостиСергей Александровский
Сергей Александровский
© Фотохост-агентство РИА Новости
Сергей Александровский

Мультимедийные развлечения

На первом этапе аудиокниги из золотого фонда "Ленинки" появились на узкофюзеляжных лайнерах семейства Airbus A320. Для получения доступа к книгам авиапутешественникам достаточно подключиться с личного гаджета к беспроводной системе развлечений. В 2024 году онлайн-библиотеку загрузят в систему мультимедийных развлечений в формате для чтения.
© Фотохост-агентство РИА НовостиАэрофлот. Выставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек.
Аэрофлот. Выставка Россия. Торжественное открытие модельных библиотек.
© Фотохост-агентство РИА Новости
Аэрофлот. Выставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек.
"Книги стали прекрасным дополнением к нашей мультимедийной системе, в которой присутствуют кино, музыка, развлекательная информация. И, безусловно, это часть сервиса, который так высоко ценят миллионы наших пассажиров. Чтобы познакомить с нашим проектом мы разместим информационные материалы в наших бортовых журналах, на посадочных талонах и, конечно, в социальных сетях", - сказал Александровский.
Аэрофлот подключил к беспроводной системе развлечений на отечественном программном обеспечении, разработанном компанией "Аэрогрупп", более 65 самолетов Airbus A320ceo. ПО разработали в рамках импортозамещения российские ИТ-специалисты. Пассажиры могут получить доступ к мультимедийной программе на борту с личных гаджетов, через внутреннюю сеть Wi-Fi.

Более четырех тысяч книг

В рамках проекта "Читаем в небе" авиапутешественники могут уже сейчас скачать перед полетом приложение "НЭБ Свет", чтобы получить доступ к более, чем четырем тысячам электронных и аудиокниг - художественной, детской, публицистической и научно-популярной литературе. QR-коды с ссылкой на приложение будут размещены в социальных сетях и бортовой системе развлечения, появятся на посадочных талонах и в бортовом журнале авиакомпании. Читать и слушать книги в "НЭБ Свет" можно без интернета, а доступ к контенту сохранится даже после окончания перелета.
"Спасибо РГБ и Аэрофлоту за этот проект. Надеемся, что он войдет во флагманский проект Аэрофлота. Потому что мы любим, знаем и гордимся Аэрофлотом. А если он еще наполнит свою деятельность деятельностью в области изучения литературы – это будет вообще замечательно, поскольку у нас тогда полеты превратятся не просто в приятные путешествия, но еще и в образовательный ресурс", – сказала на презентации Голикова.
© Фотохост-агентство РИА НовостиВыставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек. Татьяна Голикова
Выставка Россия. Торжественное открытие модельных библиотек. Татьяна Голикова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Выставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек. Татьяна Голикова
Проект "Читаем в небе" реализован при поддержке министерства культуры Российской Федерации.
"Мы живем в бешеном ритме, и любовь к чтению — это удивительный дар, который помогает нам отвлечься от повседневной рутины. Я от всей души приветствую этот проект, надеясь, что он поможет замедлить высокий ритм жизни и подарит каждому путешественнику возможность вдумчивого чтения", – заключила Любимова.
 
АэрофлотКультураРоссияРоссийская государственная библиотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала