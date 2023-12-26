Проект "Аэрофлота" и РГБ "Читаем в небе": образовательные авиапутешествия
© Фотохост-агентство РИА НовостиВыставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек
© Фотохост-агентство РИА Новости
Выставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек
Для пассажиров самолетов компании "Аэрофлот" работает мультимедийная система с фильмами, музыкой и развлекательными приложениями. А теперь благодаря совместному проекту авиакомпании и Российской государственной библиотеки (РГБ) для пассажиров открыт доступ более, чем к четырем тысячам электронных и аудиокниг. Подробнее о том, как развивается проект, читайте в материале РИА Новости.
© Фотохост-агентство РИА НовостиВыставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек. Аэрофлот
© Фотохост-агентство РИА Новости
Выставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек. Аэрофлот
Чтение на борту
В рамках уникального проекта "Читаем в небе" для пассажиров крупнейшего авиаперевозчика страны открыт бесплатный доступ к аудиокнигам из золотого фонда Российской государственной библиотеки. Также они могут воспользоваться обширной коллекцией электронной библиотеки "НЭБ Свет". Аэрофлот первым в российской транспортной отрасли реализовал подобную просветительскую программу.
Во вторник на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялась презентация данного проекта. В мероприятии приняли участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек
© Фотохост-агентство РИА Новости
Выставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек
"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что библиотечное дело в нашей стране переживает некое возрождение, ренессанс. Мы все вместе трудимся и обеспечиваем пополнение книжных фондов. С огромной радостью и трепетом открываем центры реставрации книжных памятников, внедряем цифровые решения в библиотеках, что очень важно", – сказала Любимова.
Специально для пассажиров Аэрофлота записали свыше 200 аудиокниг из фонда Российской государственной библиотеки в жанре художественной литературы для взрослых и детей. В записи контента участвовали отечественный комик Евгений Чебатков, российская актриса театра и кино Ольга Смирнова и другие деятели искусств страны. Литературные аудиопроизведения будут представлены в мультимедийной бортовой системе развлечений в разделах "Музыка" и "Детский канал".
"Россия по-прежнему остается одной из самых читающих стран мира. Поэтому появление первой в стране "летающей библиотеки" на самолетах флагмана отечественной авиации — это ожидаемый и логичный шаг. Мы гордимся возможностью приобщить пассажиров всех возрастов к лучшим образцам классической литературы и современным научно-популярным изданиям. Книги, как и авиация, способны переносить на огромные расстояния, открывать новые миры и расширять границы. Уверен, что авиапутешественники по достоинству оценят наш проект", - отметил Александровский.
© Фотохост-агентство РИА НовостиСергей Александровский
© Фотохост-агентство РИА Новости
Сергей Александровский
Мультимедийные развлечения
На первом этапе аудиокниги из золотого фонда "Ленинки" появились на узкофюзеляжных лайнерах семейства Airbus A320. Для получения доступа к книгам авиапутешественникам достаточно подключиться с личного гаджета к беспроводной системе развлечений. В 2024 году онлайн-библиотеку загрузят в систему мультимедийных развлечений в формате для чтения.
© Фотохост-агентство РИА НовостиАэрофлот. Выставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек.
© Фотохост-агентство РИА Новости
Аэрофлот. Выставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек.
"Книги стали прекрасным дополнением к нашей мультимедийной системе, в которой присутствуют кино, музыка, развлекательная информация. И, безусловно, это часть сервиса, который так высоко ценят миллионы наших пассажиров. Чтобы познакомить с нашим проектом мы разместим информационные материалы в наших бортовых журналах, на посадочных талонах и, конечно, в социальных сетях", - сказал Александровский.
Аэрофлот подключил к беспроводной системе развлечений на отечественном программном обеспечении, разработанном компанией "Аэрогрупп", более 65 самолетов Airbus A320ceo. ПО разработали в рамках импортозамещения российские ИТ-специалисты. Пассажиры могут получить доступ к мультимедийной программе на борту с личных гаджетов, через внутреннюю сеть Wi-Fi.
Более четырех тысяч книг
В рамках проекта "Читаем в небе" авиапутешественники могут уже сейчас скачать перед полетом приложение "НЭБ Свет", чтобы получить доступ к более, чем четырем тысячам электронных и аудиокниг - художественной, детской, публицистической и научно-популярной литературе. QR-коды с ссылкой на приложение будут размещены в социальных сетях и бортовой системе развлечения, появятся на посадочных талонах и в бортовом журнале авиакомпании. Читать и слушать книги в "НЭБ Свет" можно без интернета, а доступ к контенту сохранится даже после окончания перелета.
"Спасибо РГБ и Аэрофлоту за этот проект. Надеемся, что он войдет во флагманский проект Аэрофлота. Потому что мы любим, знаем и гордимся Аэрофлотом. А если он еще наполнит свою деятельность деятельностью в области изучения литературы – это будет вообще замечательно, поскольку у нас тогда полеты превратятся не просто в приятные путешествия, но еще и в образовательный ресурс", – сказала на презентации Голикова.
© Фотохост-агентство РИА НовостиВыставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек. Татьяна Голикова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Выставка "Россия". Торжественное открытие модельных библиотек. Татьяна Голикова
Проект "Читаем в небе" реализован при поддержке министерства культуры Российской Федерации.
"Мы живем в бешеном ритме, и любовь к чтению — это удивительный дар, который помогает нам отвлечься от повседневной рутины. Я от всей души приветствую этот проект, надеясь, что он поможет замедлить высокий ритм жизни и подарит каждому путешественнику возможность вдумчивого чтения", – заключила Любимова.