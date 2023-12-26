https://ria.ru/20231226/aeroflot-1918318806.html

Аэрофлот и РГБ запустили уникальный проект "Читаем в небе"

Аэрофлот и РГБ запустили уникальный проект "Читаем в небе" - РИА Новости, 26.12.2023

Аэрофлот и РГБ запустили уникальный проект "Читаем в небе"

Аэрофлот и Российская государственная библиотека запустили уникальный проект "Читаем в небе". Пассажиры крупнейшего авиаперевозчика страны получили бесплатный... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T20:31

2023-12-26T20:31

2023-12-26T20:31

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153129/71/1531297184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378caa1c66ef2de012a0b439907e1bab.jpg

МОСКВА, 26 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот и Российская государственная библиотека запустили уникальный проект "Читаем в небе". Пассажиры крупнейшего авиаперевозчика страны получили бесплатный доступ к аудиокнигам из золотого фонда Ленинки, а также могут воспользоваться обширной коллекцией электронной библиотеки "НЭБ Свет". Аэрофлот первым в отечественной транспортной отрасли реализовал подобную просветительскую программу. Специально для пассажиров Аэрофлота записано более 200 аудиокниг из фонда Российской государственной библиотеки в жанре художественной литературы для взрослых и детей. В записи контента для библиотеки на борту участвовали российский комик Евгений Чебатков, российская актриса театра и кино Ольга Смирнова и другие российские деятели искусств. Литературные аудиопроизведения будут представлены в мультимедийной бортовой системе развлечений в разделах "Музыка" и "Детский канал". На первом этапе аудиокниги из золотого фонда Ленинки появились на узкофюзеляжных лайнерах семейства Airbus A320. Чтобы получить доступ к книгам, авиапутешественникам достаточно подключиться с личного гаджета к беспроводной системе развлечений. Пассажиры класса Бизнес смогут воспользоваться услугой с помощью индивидуальных планшетов. В 2024 году онлайн-библиотека будет загружена в систему мультимедийных развлечений в текстовом формате. Также в рамках проекта авиапутешественники могут уже сейчас скачать перед полетом приложение "НЭБ Свет", чтобы получить доступ к более 4000 электронных и аудиокниг художественной, детской, публицистической и научно-популярной литературы. QR-коды с ссылкой на приложение будут размещены на посадочных талонах, в бортовом журнале авиакомпании и в бортовой системе развлечений. Читать и слушать книги в "НЭБ Свет" можно без интернета, а доступ к контенту сохранится даже после окончания перелета. Проект "Читаем в небе" реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. "Надеемся, что "Читаем в небе" войдет во флагманские проекты Аэрофлота, — сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. — Потому что мы любим Аэрофлот, знаем Аэрофлот, гордимся Аэрофлотом. А если он еще дополнит свою деятельность деятельностью в области изучения литературы — это будет вообще замечательно, поскольку у нас тогда полеты превратятся не просто в приятное путешествие, но еще и в образовательный экскурс. Поэтому спасибо вам большое за такое взаимодействие". "В современном мире любовь к чтению — это удивительный дар, который помогает нам отвлечься от повседневной рутины, — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова. — Я от всей души приветствую проект "Читаем в небе" и надеюсь, что он подарит каждому путешественнику возможность вдумчивого чтения". "Россия по-прежнему остаётся одной из самых читающих стран мира, — подчеркивает генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский. — Поэтому появление первой в стране "летающей библиотеки" на самолетах флагмана отечественной авиации — это ожидаемый и логичный шаг. Мы гордимся возможностью приобщить пассажиров всех возрастов к лучшим образцам классической литературы и современным научно-популярным изданиям. Книги, как и авиация, способны переносить на огромные расстояния, открывать новые миры и расширять границы. Уверен, что авиапутешественники по достоинству оценят наш проект". "Читаем в небе" — действительно уникальный российский проект. Фактически мы открываем первую воздушную библиотеку. В материальном мире очень сложно найти более ценный объект, чем книга. В нематериальном — нет ничего более ценного, чем развитый интеллект, эмпатия, умение чувствовать. И именно Ее Величество Книга помогает найти свой путь в таком непостоянном, так быстро меняющемся мире. Главное, чтобы книга оставалась книгой, а мы продолжали читать даже в небе", — поделился генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы