https://ria.ru/20231226/950-letie_toroptsa-1918276968.html
Руденя рассказал, как отпразднуют 950-летие первого упоминания Торопца
Руденя рассказал, как отпразднуют 950-летие первого упоминания Торопца - РИА Новости, 26.12.2023
Руденя рассказал, как отпразднуют 950-летие первого упоминания Торопца
Презентация торжеств, посвященных 950-летию первого летописного упоминания древнейшего города Тверской области Торопца, прошла на выставке-форуме "Россия" на... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:22
2023-12-26T18:22
2023-12-26T18:22
тверская область
игорь руденя
тверская область
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Презентация торжеств, посвященных 950-летию первого летописного упоминания древнейшего города Тверской области Торопца, прошла на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ во вторник, сообщил корреспондент РИА Новости. Губернатор региона Игорь Руденя рассказал о том, каким будет это празднование, а также, какие достопримечательности будут отреставрированы и воссозданы. Подготовка к празднованию координируется на уровне правительства РФ в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина. "Сформирован и реализуется комплексный план мероприятий, в которых находятся 90 объектов инфраструктуры и 45 из них уже реализовано. Это направлено на сохранение исторического облика города, развития дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры, туристического направления", - сообщил Руденя. Губернатор отметил, что по всей области ведут работы по ремонту дорог, которые позволят туристам побывать во всех исторических городах региона. "Выполнен ремонт трассы М-9 "Балтия" до города Торопец. В самом городе отремонтировано около 17 километров дорожной сети. Работы будут продолжены в 2024 году", - сообщил Руденя. На самом высоком искусственном холме Европы – Высоком малом городище – оборудуется смотровая площадка и фрагмент Торопецкого кремля. Также губернатор рассказал, что в Торопце воссоздается храм-музей для возвращения в город главной святыни Тверской области – чудотворной иконы "Богоматерь Одигитрия Корсунская", подаренной городу в 1239 году Александром Невским в честь своего бракосочетания с дочерью половецкого князя Александрой Брячиславовной. Руденя сообщил, что по решению правительства Российской Федерации выделены средства на подготовку проектно-сметной документации и проведение реставрационных работ в Корсунско-Богородицком соборе Торопца. Также ведется ремонт дома-музея первого патриарха Московского и всея России Тихона. Уже отреставрирован памятник Учителю около городской школы №1, установленный за счет конструкторов космических летательных аппаратов. Будущие ученые когда-то учились именно в Торопце. Предполагается восстановление торговых рядов, реставрация сквера в память о погибших в гражданской и Великой Отечественных войнах. Будет возведен уникальный современный культурно-музейный центр, не имеющий аналогов в мире и разработанный специально для Торопца. Открывая День Тверской области, Руденя отметил, что в 2023 году в Тверской области побывало три миллиона туристов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231204/toropets-1913727174.html
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игорь руденя, тверская область, выставка-форум "россия", юбилей, города, вднх
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Выставка-форум "Россия", юбилей, Города, ВДНХ
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Презентация торжеств, посвященных 950-летию первого летописного упоминания древнейшего города Тверской области Торопца, прошла на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ во вторник, сообщил корреспондент РИА Новости.
Губернатор региона Игорь Руденя
рассказал о том, каким будет это празднование, а также, какие достопримечательности будут отреставрированы и воссозданы. Подготовка к празднованию координируется на уровне правительства РФ
в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина
.
"Сформирован и реализуется комплексный план мероприятий, в которых находятся 90 объектов инфраструктуры и 45 из них уже реализовано. Это направлено на сохранение исторического облика города, развития дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры, туристического направления", - сообщил Руденя.
Торопец Тверской области к 950-летию украсили художественной подсветкой
Губернатор отметил, что по всей области ведут работы по ремонту дорог, которые позволят туристам побывать во всех исторических городах региона.
"Выполнен ремонт трассы М-9 "Балтия" до города Торопец. В самом городе отремонтировано около 17 километров дорожной сети. Работы будут продолжены в 2024 году", - сообщил Руденя.
На самом высоком искусственном холме Европы
– Высоком малом городище – оборудуется смотровая площадка и фрагмент Торопецкого кремля.
Также губернатор рассказал, что в Торопце воссоздается храм-музей для возвращения в город главной святыни Тверской области – чудотворной иконы "Богоматерь Одигитрия Корсунская", подаренной городу в 1239 году Александром Невским
в честь своего бракосочетания с дочерью половецкого князя Александрой Брячиславовной.
Руденя: к 950-летию Торопца реализуются 45 проектов
Руденя сообщил, что по решению правительства Российской Федерации выделены средства на подготовку проектно-сметной документации и проведение реставрационных работ в Корсунско-Богородицком соборе Торопца. Также ведется ремонт дома-музея первого патриарха Московского и всея России Тихона. Уже отреставрирован памятник Учителю около городской школы №1, установленный за счет конструкторов космических летательных аппаратов. Будущие ученые когда-то учились именно в Торопце.
Предполагается восстановление торговых рядов, реставрация сквера в память о погибших в гражданской и Великой Отечественных войнах. Будет возведен уникальный современный культурно-музейный центр, не имеющий аналогов в мире и разработанный специально для Торопца.
Открывая День Тверской области, Руденя отметил, что в 2023 году в Тверской области побывало три миллиона туристов.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.