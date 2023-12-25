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ВС России поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ

ВС России поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ - РИА Новости, 25.12.2023

ВС России поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ

Российские военные нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, сообщило в понедельник... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:24

2023-12-25T15:24

2023-12-25T16:05

специальная военная операция на украине

безопасность

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германия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке."Поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, германия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф