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ВС России поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 25.12.2023 (обновлено: 16:05 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/zrk-1917958701.html
ВС России поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ
ВС России поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ - РИА Новости, 25.12.2023
ВС России поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ
Российские военные нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, сообщило в понедельник... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:24
2023-12-25T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
германия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке."Поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, россия, германия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ

ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ

CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке.
"Поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 декабря, 15:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияГерманияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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