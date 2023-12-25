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ВС России поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ
ВС России поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ - РИА Новости, 25.12.2023
ВС России поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ
Российские военные нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, сообщило в понедельник... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:24
2023-12-25T15:24
2023-12-25T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке."Поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, германия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ
ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ