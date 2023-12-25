https://ria.ru/20231225/zhelaniya-1917869332.html

Глава МЧС исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"

Глава МЧС исполнит мечты двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 25.12.2023

Глава МЧС исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"

Глава МЧС России Александр Куренков сказал в эфире "России 24", что исполнит мечты двух мальчиков в рамках акции "Елка желаний": один хочет примерить на себя... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:43

2023-12-25T10:43

2023-12-25T10:43

общество

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

кемеровская область

елка желаний

новый год

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков сказал в эфире "России 24", что исполнит мечты двух мальчиков в рамках акции "Елка желаний": один хочет примерить на себя роль пожарного, другой - заниматься боксом. "Павел, город Москва, 7 лет. Мечтает почувствовать себя в роли пожарного. Это по адресу, как раз к нам", - сказал Куренков.. Кроме того, министр снял с елки еще одно желание - Кирилла из Кемеровской области, который мечтает о наборе инвентаря для бокса. "Дорогие ребята, я обязательно выполню ваши желания", - заявил Куренков.

https://ria.ru/20231213/mechty-1915604384.html

москва

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

общество, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, кемеровская область, елка желаний, новый год