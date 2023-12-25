https://ria.ru/20231225/zhelaniya-1917869332.html
Глава МЧС исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Глава МЧС исполнит мечты двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 25.12.2023
Глава МЧС исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Глава МЧС России Александр Куренков сказал в эфире "России 24", что исполнит мечты двух мальчиков в рамках акции "Елка желаний": один хочет примерить на себя... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:43
2023-12-25T10:43
2023-12-25T10:43
общество
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
кемеровская область
елка желаний
новый год
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков сказал в эфире "России 24", что исполнит мечты двух мальчиков в рамках акции "Елка желаний": один хочет примерить на себя роль пожарного, другой - заниматься боксом. "Павел, город Москва, 7 лет. Мечтает почувствовать себя в роли пожарного. Это по адресу, как раз к нам", - сказал Куренков.. Кроме того, министр снял с елки еще одно желание - Кирилла из Кемеровской области, который мечтает о наборе инвентаря для бокса. "Дорогие ребята, я обязательно выполню ваши желания", - заявил Куренков.
https://ria.ru/20231213/mechty-1915604384.html
москва
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, кемеровская область, елка желаний, новый год
Общество, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Кемеровская область, Елка желаний, Новый год
Глава МЧС исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Глава МЧС Куренков исполнит мечты двух мальчиков в рамках акции "Елка желаний"