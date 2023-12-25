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Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/zelenskiy-1918023177.html
Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться, заявил Лукашенко
Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.12.2023
Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться, заявил Лукашенко
Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:44
2023-12-25T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
владимир зеленский
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Думаю, что самый шанс (найти решение по Украине в 2024 году – ред.) – будем с ними (властями в Киеве – ред.) как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах", – сказал Лукашенко журналистам. По его словам, "сейчас это уже и до политиков дошло". "Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", – отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться, заявил Лукашенко

Лукашенко: Зеленский понял, что есть только политический путь урегулирования

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Думаю, что самый шанс (найти решение по Украине в 2024 году – ред.) – будем с ними (властями в Киеве – ред.) как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах", – сказал Лукашенко журналистам.
По его словам, "сейчас это уже и до политиков дошло". "Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", – отметил Лукашенко.
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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