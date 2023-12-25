https://ria.ru/20231225/zelenskiy-1918023177.html
Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться, заявил Лукашенко
Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.12.2023
Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться, заявил Лукашенко
Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:44
2023-12-25T18:44
2023-12-25T18:44
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ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Думаю, что самый шанс (найти решение по Украине в 2024 году – ред.) – будем с ними (властями в Киеве – ред.) как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах", – сказал Лукашенко журналистам. По его словам, "сейчас это уже и до политиков дошло". "Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", – отметил Лукашенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться, заявил Лукашенко
Лукашенко: Зеленский понял, что есть только политический путь урегулирования