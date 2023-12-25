https://ria.ru/20231225/zelenskiy-1918023177.html

Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться, заявил Лукашенко

Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.12.2023

Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться, заявил Лукашенко

Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:44

2023-12-25T18:44

2023-12-25T18:44

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александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Думаю, что самый шанс (найти решение по Украине в 2024 году – ред.) – будем с ними (властями в Киеве – ред.) как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах", – сказал Лукашенко журналистам. По его словам, "сейчас это уже и до политиков дошло". "Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", – отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр