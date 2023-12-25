Рейтинг@Mail.ru
В России расширили программу модернизации здравоохранения в регионах - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/zdravookhranenie-1917863254.html
В России расширили программу модернизации здравоохранения в регионах
В России расширили программу модернизации здравоохранения в регионах - РИА Новости, 25.12.2023
В России расширили программу модернизации здравоохранения в регионах
Правительство России расширило параметры программы модернизации первичного звена здравоохранения в селах, поселках городского типа и малых городах страны,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:28
2023-12-25T10:28
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608529_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_0aa879dff6946c0b5eb9fc7632a6f562.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство России расширило параметры программы модернизации первичного звена здравоохранения в селах, поселках городского типа и малых городах страны, сообщается на сайте кабмина. "По поручению президента правительство продолжает создавать условия для повышения доступности медицинской помощи. Принято решение расширить возможности программы развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах страны. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 2024 года в рамках этой программы регионы смогут закупать передвижные медицинские комплексы для оказания медицинской помощи и проведения профилактических осмотров, что особенно важно для жителей удалённых и труднодоступных территорий. "Как и прежде, в рамках программы регионы будут получать финансирование на капитальный ремонт медицинских учреждений, приобретение для них оборудования и автомобилей, закупку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов", - добавляется в сообщении. Отмечается, что в федеральном бюджете на 2024 год на развитие первичного звена здравоохранения предусмотрено 80 миллиардов рублей. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Объём финансирования рассчитывается по специальной формуле с учётом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, а также демографических показателей.
https://ria.ru/20231224/pravitelstvo-1917789889.html
https://ria.ru/20231214/zdravookhranenie-1915799196.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608529_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_ccf90d9bfe9d4bb494938d0117e7be47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
В России расширили программу модернизации здравоохранения в регионах

В РФ расширили программу модернизации первичного звена здравоохранения регионов

© iStock.com / upixaКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / upixa
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство России расширило параметры программы модернизации первичного звена здравоохранения в селах, поселках городского типа и малых городах страны, сообщается на сайте кабмина.
"По поручению президента правительство продолжает создавать условия для повышения доступности медицинской помощи. Принято решение расширить возможности программы развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах страны. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Правительство одобрило изменения в субсидиях по программе здравоохранения
Вчера, 18:38
Уточняется, что с 2024 года в рамках этой программы регионы смогут закупать передвижные медицинские комплексы для оказания медицинской помощи и проведения профилактических осмотров, что особенно важно для жителей удалённых и труднодоступных территорий.
"Как и прежде, в рамках программы регионы будут получать финансирование на капитальный ремонт медицинских учреждений, приобретение для них оборудования и автомобилей, закупку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в федеральном бюджете на 2024 год на развитие первичного звена здравоохранения предусмотрено 80 миллиардов рублей. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Объём финансирования рассчитывается по специальной формуле с учётом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, а также демографических показателей.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин рассказал о программе развития первичного звена здравоохранения
14 декабря, 14:43
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала