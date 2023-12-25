https://ria.ru/20231225/zdravookhranenie-1917863254.html

В России расширили программу модернизации здравоохранения в регионах

В России расширили программу модернизации здравоохранения в регионах - РИА Новости, 25.12.2023

В России расширили программу модернизации здравоохранения в регионах

Правительство России расширило параметры программы модернизации первичного звена здравоохранения в селах, поселках городского типа и малых городах страны,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:28

2023-12-25T10:28

2023-12-25T10:28

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство России расширило параметры программы модернизации первичного звена здравоохранения в селах, поселках городского типа и малых городах страны, сообщается на сайте кабмина. "По поручению президента правительство продолжает создавать условия для повышения доступности медицинской помощи. Принято решение расширить возможности программы развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах страны. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 2024 года в рамках этой программы регионы смогут закупать передвижные медицинские комплексы для оказания медицинской помощи и проведения профилактических осмотров, что особенно важно для жителей удалённых и труднодоступных территорий. "Как и прежде, в рамках программы регионы будут получать финансирование на капитальный ремонт медицинских учреждений, приобретение для них оборудования и автомобилей, закупку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов", - добавляется в сообщении. Отмечается, что в федеральном бюджете на 2024 год на развитие первичного звена здравоохранения предусмотрено 80 миллиардов рублей. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Объём финансирования рассчитывается по специальной формуле с учётом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, а также демографических показателей.

https://ria.ru/20231224/pravitelstvo-1917789889.html

https://ria.ru/20231214/zdravookhranenie-1915799196.html

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россия, михаил мишустин, общество