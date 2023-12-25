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Ракова рассказала о работе над повышением культуры заботы о здоровье - РИА Новости, 25.12.2023
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12:19 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/zdorove-1917905236.html
Ракова рассказала о работе над повышением культуры заботы о здоровье
Ракова рассказала о работе над повышением культуры заботы о здоровье - РИА Новости, 25.12.2023
Ракова рассказала о работе над повышением культуры заботы о здоровье
Власти Москвы продолжат работать над повышением культуры заботы о своем здоровье у пациентов, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:19
2023-12-25T12:19
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Власти Москвы продолжат работать над повышением культуры заботы о своем здоровье у пациентов, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, анализ поведения пациентов показал, что они очень часто обращаются в поликлинику с какими-то жалобами, начинают проходить исследования и бросают, и, как следствие, врач не может поставить диагноз и назначить лечение. "Время упущено, пациенту не помогли. И скорее всего, он к нам снова вернется с теми же жалобами. Гораздо позже, когда заболевание уже будет прогрессировать. И, что немаловажно, пропал труд врача и те ресурсы, которые потратила поликлиника. Это глобальная проблема. Над тем, как с ней работать, как сделать так, чтобы таких незаконченных обращений стало меньше, чтобы труд врача ценился, мы сейчас думаем, и в ближайшее время будем работать", - сообщила Ракова. Заммэра также рассказала, что, например, программа проактивного диспансерного наблюдения людей, страдающих серьезными хроническими заболеваниями, в возрасте от 18 до 70 лет пока, к сожалению, не получила достаточного отклика среди пациентов. "То есть культуры приверженности своему здоровью мы на сегодняшний день так явно не заметили. Может быть, нам не хватает аргументов для объяснения. Может быть, люди не понимают, как это важно, но мы не опускаем руки, мы будем работать в этом направлении и дальше", - отметила Ракова.
https://ria.ru/20231225/alisa-1917845402.html
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москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
Ракова рассказала о работе над повышением культуры заботы о здоровье

Ракова: Москва продолжит повышать культуру заботы о своем здоровье у пациентов

© Фото : Пресс-служба комплекса социального развития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Власти Москвы продолжат работать над повышением культуры заботы о своем здоровье у пациентов, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, анализ поведения пациентов показал, что они очень часто обращаются в поликлинику с какими-то жалобами, начинают проходить исследования и бросают, и, как следствие, врач не может поставить диагноз и назначить лечение.
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"Время упущено, пациенту не помогли. И скорее всего, он к нам снова вернется с теми же жалобами. Гораздо позже, когда заболевание уже будет прогрессировать. И, что немаловажно, пропал труд врача и те ресурсы, которые потратила поликлиника. Это глобальная проблема. Над тем, как с ней работать, как сделать так, чтобы таких незаконченных обращений стало меньше, чтобы труд врача ценился, мы сейчас думаем, и в ближайшее время будем работать", - сообщила Ракова.
Заммэра также рассказала, что, например, программа проактивного диспансерного наблюдения людей, страдающих серьезными хроническими заболеваниями, в возрасте от 18 до 70 лет пока, к сожалению, не получила достаточного отклика среди пациентов.
"То есть культуры приверженности своему здоровью мы на сегодняшний день так явно не заметили. Может быть, нам не хватает аргументов для объяснения. Может быть, люди не понимают, как это важно, но мы не опускаем руки, мы будем работать в этом направлении и дальше", - отметила Ракова.
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