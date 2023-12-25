https://ria.ru/20231225/zarplata-1917820693.html
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 января
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 января - РИА Новости, 25.12.2023
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 января
Индексация зарплат работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки с 1 января составит 9,8 процента, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T02:15
2023-12-25T02:15
2023-12-25T02:15
общество
высшая школа экономики (вшэ)
вадим виноградов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Индексация зарплат работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки с 1 января составит 9,8 процента, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Остальным бюджетникам зарплаты повысят на 4,5 процента с 1 октября. Чиновникам, за исключением силовиков и военных, повышения ждать не стоит до 1 января 2025 года.Закон обязывает индексировать зарплаты сотрудников всех организаций, как бюджетных, так и частных. Работодатель сам вправе оценить уровень индексации и выбрать способ и сроки повышения. “Главное, чтобы прибавка просто была”, - подытожил эксперт.
https://ria.ru/20231221/pokazateli-1917292482.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_6f9d4cdcbc259e98593f39aadce7ecd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, высшая школа экономики (вшэ), вадим виноградов, россия
Общество, Высшая школа экономики (ВШЭ), Вадим Виноградов, Россия
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 января
Декан Виноградов: работникам сферы соцобеспечения повысят зарплату с 1 января