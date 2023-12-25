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Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 января - РИА Новости, 25.12.2023
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02:15 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/zarplata-1917820693.html
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 января
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 января - РИА Новости, 25.12.2023
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 января
Индексация зарплат работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки с 1 января составит 9,8 процента, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T02:15
2023-12-25T02:15
общество
высшая школа экономики (вшэ)
вадим виноградов
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Индексация зарплат работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки с 1 января составит 9,8 процента, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Остальным бюджетникам зарплаты повысят на 4,5 процента с 1 октября. Чиновникам, за исключением силовиков и военных, повышения ждать не стоит до 1 января 2025 года.Закон обязывает индексировать зарплаты сотрудников всех организаций, как бюджетных, так и частных. Работодатель сам вправе оценить уровень индексации и выбрать способ и сроки повышения. “Главное, чтобы прибавка просто была”, - подытожил эксперт.
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общество, высшая школа экономики (вшэ), вадим виноградов, россия
Общество, Высшая школа экономики (ВШЭ), Вадим Виноградов, Россия
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 января

Декан Виноградов: работникам сферы соцобеспечения повысят зарплату с 1 января

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Индексация зарплат работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки с 1 января составит 9,8 процента, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Остальным бюджетникам зарплаты повысят на 4,5 процента с 1 октября. Чиновникам, за исключением силовиков и военных, повышения ждать не стоит до 1 января 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Путин попросил внимательно отнестись к поручениям по показателям зарплат
21 декабря, 17:04
Закон обязывает индексировать зарплаты сотрудников всех организаций, как бюджетных, так и частных. Работодатель сам вправе оценить уровень индексации и выбрать способ и сроки повышения. “Главное, чтобы прибавка просто была”, - подытожил эксперт.
 
ОбществоВысшая школа экономики (ВШЭ)Вадим ВиноградовРоссия
 
 
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