https://ria.ru/20231225/zarplata-1917820693.html

Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 января

Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 января - РИА Новости, 25.12.2023

Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 января

Индексация зарплат работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки с 1 января составит 9,8 процента, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T02:15

2023-12-25T02:15

2023-12-25T02:15

общество

высшая школа экономики (вшэ)

вадим виноградов

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Индексация зарплат работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки с 1 января составит 9,8 процента, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Остальным бюджетникам зарплаты повысят на 4,5 процента с 1 октября. Чиновникам, за исключением силовиков и военных, повышения ждать не стоит до 1 января 2025 года.Закон обязывает индексировать зарплаты сотрудников всех организаций, как бюджетных, так и частных. Работодатель сам вправе оценить уровень индексации и выбрать способ и сроки повышения. “Главное, чтобы прибавка просто была”, - подытожил эксперт.

https://ria.ru/20231221/pokazateli-1917292482.html

россия

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, высшая школа экономики (вшэ), вадим виноградов, россия