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В Турции предложили Зеленскому пересмотреть решение о запрете переговоров

В Турции предложили Зеленскому пересмотреть решение о запрете переговоров - РИА Новости, 25.12.2023

В Турции предложили Зеленскому пересмотреть решение о запрете переговоров

Основные предпосылки для ведения переговоров между Москвой и Киевом сформировались, Владимиру Зеленскому необходимо пересмотреть решение о запрете мирных... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T07:24

2023-12-25T07:24

2023-12-25T07:24

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АНКАРА, 25 дек - РИА Новости. Основные предпосылки для ведения переговоров между Москвой и Киевом сформировались, Владимиру Зеленскому необходимо пересмотреть решение о запрете мирных переговоров, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. "На сегодняшний день, в нынешних условиях подписать мирное соглашение представляется затруднительным. Есть важные проблемы, такие как суд над военными преступниками, компенсация и определение границ, делимитации и т.д. Международная практика подсказывает, что договориться об этом без капитуляции одной из сторон конфликта практически невозможно", - заявил собеседник агентства. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. По словам аналитика, единственный способ остановить конфликт на Украине - немедленное установление режима постоянного прекращения огня. "Такое соглашение может предусматривать гарантии безопасности, обмен пленными, частичную компенсацию и возвращение беженцев на родину. На данный момент складывается впечатление, что основные предпосылки для ведения переговоров и заключения соглашения сформировались. Однако, безусловно, для ведения переговоров их основным участникам придется подойти к процессу через дипломатический маневр, чтобы их действия не были восприняты обществами двух стран как уступки", - считает аналитик. По мнению аналитика, на сегодняшний день нет необходимости проводить переговоры в условном формате "Стамбул-2". "Проведение новых мирных переговоров один на один между Украиной и Россией, то есть без посредников из третьих стран, существенно ускорило бы этот процесс", - подчеркнул Озер. "Процесс, который, возможно, был формализован на стамбульских переговорах, может быть доведен до финальной стадии уже без посредников. Первое действие, которое необходимо для этого предпринять, - это пересмотр президентом Владимиром Зеленским решения о запрете мирных переговоров. Ведь подобные действия используются для достижения определенных маневров на дипломатической арене, а значит, и пересмотр ради возобновления переговоров допустим, не может рассматриваться как отступление от принципов или уступка", - сказал аналитик. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231225/poteri-1917835082.html

https://ria.ru/20231224/zelenskiy-1917813112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, нато, турция