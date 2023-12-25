https://ria.ru/20231225/zakon-1918040010.html

Путин подписал закон об электронном документообороте в уголовном процессе

Путин подписал закон об электронном документообороте в уголовном процессе - РИА Новости, 25.12.2023

Путин подписал закон об электронном документообороте в уголовном процессе

Президент России Владимир Путин подписал закон об электронном документообороте в уголовном процессе, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T20:11

2023-12-25T20:11

2023-12-25T20:11

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об электронном документообороте в уголовном процессе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся, в том числе, в статью 222 УПК "Направление уголовного дела в суд". В соответствии с текстом законопроекта, по ходатайству или с согласия обвиняемого, защитника или потерпевшего может быть вручена копия обвинительного заключения (с приложениями, не содержащими сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающих безопасность государства, права и законные интересы несовершеннолетних, или сведений о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы личности), изготовленная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, предусмотренном для неэлектронных документов. При этом в случае, если обвиняемый находится под стражей, указанные документы вручаются ему администрацией места содержания на техническом устройстве для чтения электронных книг (не имеющих функций аудио- и видеозаписи, видеовоспроизведения и выхода в интернет). Также в кодекс вводится статья о порядке использования электронных документов в ходе досудебного производства. По ней ходатайства и заявления при наличии технической возможности могут быть поданы прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания, дознавателю в форме электронного документа и подписываются лицом, направившим такой документ, усиленной квалифицированной электронной подписью. Ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела, о получении копий процессуальных документов, об участии в следственных и иных процессуальных действиях могут быть подписаны простой электронной подписью. При этом эти положения не распространяются на документы, содержащие сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Порядок подачи указанных документов может определяться нормативными актами следственного комитета, федеральных органов исполнительной власти, в состав которых входят органы предварительного расследования, генеральной прокуратуры, отмечалось в материалах. Копии ряда указанных документов в электронном виде с квалифицированной электронной подписью по просьбе либо с согласия участника уголовного судопроизводства также могут быть направлены ему через Единый портал, либо через системы электронного документооборота участника уголовного судопроизводства. Кроме того, в закон добавлена норма о вызове лица электронной повесткой через Госуслуги, если это не ограниченно его мерой пресечения.

https://ria.ru/20231225/zaklyuchennye-1918001964.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

https://ria.ru/20231219/telefony-1916671836.html

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общество, россия, владимир путин