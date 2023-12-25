https://ria.ru/20231225/zakon-1917963040.html

Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии - РИА Новости, 25.12.2023

Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал законы об ответственности по уголовному кодексу и КоАП за дискредитацию добровольцев Росгвардии, соответствующие... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:40

2023-12-25T15:40

2023-12-25T15:40

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы об ответственности по уголовному кодексу и КоАП за дискредитацию добровольцев Росгвардии, соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Таким образом, статьи УК 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации" (до 15 лет лишения свободы), 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации" (до 7 лет) теперь касаются и добровольцев Росгвардии. Кроме того, штрафы до 1 миллиона рублей (в рамках КоАП) теперь могут назначаться и за дискредитацию добровольцев Росгвардии.

https://ria.ru/20231225/zakon-1917960881.html

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россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность