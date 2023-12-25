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Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии - РИА Новости, 25.12.2023
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15:40 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/zakon-1917963040.html
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал законы об ответственности по уголовному кодексу и КоАП за дискредитацию добровольцев Росгвардии, соответствующие... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:40
2023-12-25T15:40
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы об ответственности по уголовному кодексу и КоАП за дискредитацию добровольцев Росгвардии, соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Таким образом, статьи УК 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации" (до 15 лет лишения свободы), 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации" (до 7 лет) теперь касаются и добровольцев Росгвардии. Кроме того, штрафы до 1 миллиона рублей (в рамках КоАП) теперь могут назначаться и за дискредитацию добровольцев Росгвардии.
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россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в составе 116 отдельной бригады особого назначения Росгвардии России проходят военную подготовку на полигоне в Крыму
Военнослужащие в составе 116 отдельной бригады особого назначения Росгвардии России проходят военную подготовку на полигоне в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие в составе 116 отдельной бригады особого назначения Росгвардии России проходят военную подготовку на полигоне в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы об ответственности по уголовному кодексу и КоАП за дискредитацию добровольцев Росгвардии, соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Таким образом, статьи УК 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации" (до 15 лет лишения свободы), 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации" (до 7 лет) теперь касаются и добровольцев Росгвардии.
Кроме того, штрафы до 1 миллиона рублей (в рамках КоАП) теперь могут назначаться и за дискредитацию добровольцев Росгвардии.
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Путин подписал закон о запрете иноагентам служить по призыву в погранслужбе
Вчера, 15:30
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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