https://ria.ru/20231225/zaklyuchennye-1918001964.html
Путин подписал закон о содержании подозреваемых в тяжких преступлениях
Путин подписал закон о содержании подозреваемых в тяжких преступлениях - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о содержании подозреваемых в тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает раздельное содержание в камерах учреждений уголовно-исполнительной системы лиц,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:26
2023-12-25T17:26
2023-12-25T17:26
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587191078_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_0a0d18c4575088bc4c1e32ecc293bec5.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает раздельное содержание в камерах учреждений уголовно-исполнительной системы лиц, подозреваемых и обвиняемых в тяжких преступлениях. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. К данной категории лиц закон относит подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: убийство; убийство матерью новорожденного ребенка; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; заражение ВИЧ-инфекцией; похищение человека; изнасилование; торговля людьми; грабеж; разбой; вымогательство, совершенное при отягчающих обстоятельствах; теракт; содействие террористической деятельности; захват заложника; организация ОПГ незаконного вооруженного формирования или участие в нем; бандитизм; организация ОПГ или участие в ней; пиратство; посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, предварительное расследование; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Документ уточняет положение закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и уточняет перечень лиц, подлежащих государственной защите. В соответствии с принятой нормой госзащите подлежат, в том числе: должностные лица таможенных органов, работники налоговых органов, антимонопольных органов и Росфинмониторинга, должностные лица федеральных органов исполнительной власти, наделенные полномочиями по осуществлению госконтроля, а также иные определяемые правительством РФ категории лиц, замещающих госдолжности Российской Федерации, регионов. Документ также уточняет вопросы нормативно-правового регулирования в сфере оборота оружия на основании разрешительных документов, выданных госорганами ДНР, ЛНР и вопросы сдачи боевого огнестрельного оружия в органы внутренних дел после отмены (прекращения действия) военного положения.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
https://ria.ru/20231215/sk-1916074447.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587191078_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1536f6ee0e8e9799024bd6dca1b9ced3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Путин подписал закон о содержании подозреваемых в тяжких преступлениях
В РФ подписали закон о раздельном содержании обвиняемых в тяжких преступлениях