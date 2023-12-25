https://ria.ru/20231225/zaklyuchennye-1918001964.html

Путин подписал закон о содержании подозреваемых в тяжких преступлениях

Путин подписал закон о содержании подозреваемых в тяжких преступлениях - РИА Новости, 25.12.2023

Путин подписал закон о содержании подозреваемых в тяжких преступлениях

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает раздельное содержание в камерах учреждений уголовно-исполнительной системы лиц,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:26

2023-12-25T17:26

2023-12-25T17:26

россия

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает раздельное содержание в камерах учреждений уголовно-исполнительной системы лиц, подозреваемых и обвиняемых в тяжких преступлениях. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. К данной категории лиц закон относит подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: убийство; убийство матерью новорожденного ребенка; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; заражение ВИЧ-инфекцией; похищение человека; изнасилование; торговля людьми; грабеж; разбой; вымогательство, совершенное при отягчающих обстоятельствах; теракт; содействие террористической деятельности; захват заложника; организация ОПГ незаконного вооруженного формирования или участие в нем; бандитизм; организация ОПГ или участие в ней; пиратство; посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, предварительное расследование; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Документ уточняет положение закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и уточняет перечень лиц, подлежащих государственной защите. В соответствии с принятой нормой госзащите подлежат, в том числе: должностные лица таможенных органов, работники налоговых органов, антимонопольных органов и Росфинмониторинга, должностные лица федеральных органов исполнительной власти, наделенные полномочиями по осуществлению госконтроля, а также иные определяемые правительством РФ категории лиц, замещающих госдолжности Российской Федерации, регионов. Документ также уточняет вопросы нормативно-правового регулирования в сфере оборота оружия на основании разрешительных документов, выданных госорганами ДНР, ЛНР и вопросы сдачи боевого огнестрельного оружия в органы внутренних дел после отмены (прекращения действия) военного положения.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

https://ria.ru/20231215/sk-1916074447.html

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россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество