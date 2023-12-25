https://ria.ru/20231225/yaytsa-1918035074.html

Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц

Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц - РИА Новости, 25.12.2023

Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц

Россельхознадзор проконтролировал ввоз в РФ третьей партии азербайджанских столовых яиц в количестве 306 тысяч штук, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:42

2023-12-25T19:42

2023-12-25T19:42

азербайджан

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475363_0:148:3187:1941_1920x0_80_0_0_51d9bdfe2cbc781bba4f59cbfe04a357.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россельхознадзор проконтролировал ввоз в РФ третьей партии азербайджанских столовых яиц в количестве 306 тысяч штук, говорится в сообщении ведомства. "24 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена третья партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении. Первая поставка в количестве 612 тысяч штук весом 36 тонн состоялась 19 декабря, вторая - в количестве 306 тысяч штук и весом 18 тонн - 21 декабря. Решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику. Кроме того, в середине декабря подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц: предполагается, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917074293.html

https://ria.ru/20231218/tseny-1916592203.html

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азербайджан, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)