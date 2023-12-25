Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/yaytsa-1918035074.html
Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц
Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц - РИА Новости, 25.12.2023
Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц
Россельхознадзор проконтролировал ввоз в РФ третьей партии азербайджанских столовых яиц в количестве 306 тысяч штук, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:42
2023-12-25T19:42
азербайджан
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475363_0:148:3187:1941_1920x0_80_0_0_51d9bdfe2cbc781bba4f59cbfe04a357.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россельхознадзор проконтролировал ввоз в РФ третьей партии азербайджанских столовых яиц в количестве 306 тысяч штук, говорится в сообщении ведомства. "24 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена третья партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении. Первая поставка в количестве 612 тысяч штук весом 36 тонн состоялась 19 декабря, вторая - в количестве 306 тысяч штук и весом 18 тонн - 21 декабря. Решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику. Кроме того, в середине декабря подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц: предполагается, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.
https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917074293.html
https://ria.ru/20231218/tseny-1916592203.html
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475363_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_db20e7b478d1cb1585f814fc6066904a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Азербайджан, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц

Россельхознадзор: Азербайджан поставил 306 тысяч штук столовых яиц

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка качества яиц
Проверка качества яиц - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Проверка качества яиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россельхознадзор проконтролировал ввоз в РФ третьей партии азербайджанских столовых яиц в количестве 306 тысяч штук, говорится в сообщении ведомства.
"24 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена третья партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Минсельхоз ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо
20 декабря, 19:34
Первая поставка в количестве 612 тысяч штук весом 36 тонн состоялась 19 декабря, вторая - в количестве 306 тысяч штук и весом 18 тонн - 21 декабря.
Решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.
Кроме того, в середине декабря подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц: предполагается, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.
Яйца - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В России могут принять проект о регулировании цен на продукты, включая яйца
18 декабря, 20:27
 
АзербайджанРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала