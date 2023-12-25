https://ria.ru/20231225/yaytsa-1918035074.html
Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц
Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц - РИА Новости, 25.12.2023
Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц
Россельхознадзор проконтролировал ввоз в РФ третьей партии азербайджанских столовых яиц в количестве 306 тысяч штук, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:42
2023-12-25T19:42
2023-12-25T19:42
азербайджан
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россельхознадзор проконтролировал ввоз в РФ третьей партии азербайджанских столовых яиц в количестве 306 тысяч штук, говорится в сообщении ведомства. "24 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена третья партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении. Первая поставка в количестве 612 тысяч штук весом 36 тонн состоялась 19 декабря, вторая - в количестве 306 тысяч штук и весом 18 тонн - 21 декабря. Решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику. Кроме того, в середине декабря подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц: предполагается, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.
https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917074293.html
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азербайджан, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Азербайджан, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц
Россельхознадзор: Азербайджан поставил 306 тысяч штук столовых яиц
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россельхознадзор проконтролировал ввоз в РФ третьей партии азербайджанских столовых яиц в количестве 306 тысяч штук, говорится в сообщении ведомства.
"24 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена третья партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.
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Первая поставка в количестве 612 тысяч штук весом 36 тонн состоялась 19 декабря, вторая - в количестве 306 тысяч штук и весом 18 тонн - 21 декабря.
Решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта
и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.
Кроме того, в середине декабря подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц: предполагается, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.
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