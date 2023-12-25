https://ria.ru/20231225/yaponiya-1917832147.html

Японский автопроизводитель остановил свои заводы из-за скандала

Японский автопроизводитель остановил свои заводы из-за скандала - РИА Новости, 25.12.2023

Японский автопроизводитель остановил свои заводы из-за скандала

Японская автостроительная компания Daihatsu останавливает работу всех своих заводов в Японии после скандала с выявлением подтасовок в ходе тестов для получения... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T04:58

2023-12-25T04:58

2023-12-25T11:00

япония

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авто

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ТОКИО, 25 дек - РИА Новости. Японская автостроительная компания Daihatsu останавливает работу всех своих заводов в Японии после скандала с выявлением подтасовок в ходе тестов для получения государственных сертификатов, сообщил телеканал NHK. Компании принадлежит четыре завода в Японии, начиная с понедельника все они будут закрыты на месяц. Это связано с тем, что после выявления 174 недочетов на 64 моделях было принято решение прекратить продажи всех моделей компании. В прошлом ходу Daihatsu выпустил 920 тысяч автомобилей, таким образом, за месяц он должен был бы произвести примерно 70 тысяч машин. Daihatsu также рассматривает вопрос о выплате компенсаций из-за простоя для 400 компаний-подрядчиков.

https://ria.ru/20210130/avto-1595235850.html

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япония, в мире, авто