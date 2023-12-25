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Японский автопроизводитель остановил свои заводы из-за скандала - РИА Новости, 25.12.2023
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04:58 25.12.2023 (обновлено: 11:00 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/yaponiya-1917832147.html
Японский автопроизводитель остановил свои заводы из-за скандала
Японский автопроизводитель остановил свои заводы из-за скандала - РИА Новости, 25.12.2023
Японский автопроизводитель остановил свои заводы из-за скандала
Японская автостроительная компания Daihatsu останавливает работу всех своих заводов в Японии после скандала с выявлением подтасовок в ходе тестов для получения... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T04:58
2023-12-25T11:00
япония
в мире
авто
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ТОКИО, 25 дек - РИА Новости. Японская автостроительная компания Daihatsu останавливает работу всех своих заводов в Японии после скандала с выявлением подтасовок в ходе тестов для получения государственных сертификатов, сообщил телеканал NHK. Компании принадлежит четыре завода в Японии, начиная с понедельника все они будут закрыты на месяц. Это связано с тем, что после выявления 174 недочетов на 64 моделях было принято решение прекратить продажи всех моделей компании. В прошлом ходу Daihatsu выпустил 920 тысяч автомобилей, таким образом, за месяц он должен был бы произвести примерно 70 тысяч машин. Daihatsu также рассматривает вопрос о выплате компенсаций из-за простоя для 400 компаний-подрядчиков.
https://ria.ru/20210130/avto-1595235850.html
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япония, в мире, авто
Япония, В мире, Авто
Японский автопроизводитель остановил свои заводы из-за скандала

Автостроитель Daihatsu остановил все свои заводы в Японии из-за скандала

© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIАвтомобильный салон Daihatsu Motor в Токио
Автомобильный салон Daihatsu Motor в Токио - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
Автомобильный салон Daihatsu Motor в Токио
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 дек - РИА Новости. Японская автостроительная компания Daihatsu останавливает работу всех своих заводов в Японии после скандала с выявлением подтасовок в ходе тестов для получения государственных сертификатов, сообщил телеканал NHK.
Компании принадлежит четыре завода в Японии, начиная с понедельника все они будут закрыты на месяц. Это связано с тем, что после выявления 174 недочетов на 64 моделях было принято решение прекратить продажи всех моделей компании.
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В прошлом ходу Daihatsu выпустил 920 тысяч автомобилей, таким образом, за месяц он должен был бы произвести примерно 70 тысяч машин.
Daihatsu также рассматривает вопрос о выплате компенсаций из-за простоя для 400 компаний-подрядчиков.
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