https://ria.ru/20231225/vzryvy-1917908968.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 25.12.2023

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы раздаются в понедельник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:35

2023-12-25T12:35

2023-12-25T12:35

специальная военная операция на украине

херсон

украина

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрывы раздаются в понедельник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "В Херсоне звучат взрывы", - написал Мрочко. Ранее в понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20231225/povrezhdeniya-1917848046.html

херсон

украина

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херсон, украина