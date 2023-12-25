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Действия Тихоокеанского флота встревожили Австралию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2023
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14:45 25.12.2023 (обновлено: 15:57 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/vmf-1917945601.html
Действия Тихоокеанского флота встревожили Австралию, пишут СМИ
Действия Тихоокеанского флота встревожили Австралию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2023
Действия Тихоокеанского флота встревожили Австралию, пишут СМИ
Австралия обеспокоилась активным развитием Тихоокеанского флота ВМФ России, пишет газета Asia Times. "Помимо восстановления грозного военно-морского флота,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:45
2023-12-25T15:57
в мире
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россия
юго-восточная азия
тихоокеанский флот вмф россии
владивосток
вмф рф
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Австралия обеспокоилась активным развитием Тихоокеанского флота ВМФ России, пишет газета Asia Times. "Помимо восстановления грозного военно-морского флота, русские выделяют огромные ресурсы на наращивание военно-морских связей в Индо-Тихоокеанском регионе и укрепление ключевых морских коалиций", — говорится в публикации. Так, в последние месяцы оперативная группа Тихоокеанского флота отправилась в турне по Юго-Восточной и Южной Азии, тем самым посылая сигнал о расширенном присутствии России в регионе, отмечается в статье.По мнению автора, теперь у Москвы будет больше средств для проведения операций в Юго-Восточной Азии и Индийском океане. Она также расширяет влияние вблизи районов, вызывающих непосредственную озабоченность для Королевского военно-морского флота Австралии.В середине декабря в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота сообщили, что большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыли с деловым заходом в филиппинский порт Манила.Дальний поход этих судов, а также среднего морского танкера "Печенга" начался 7 октября, когда они вышли из Владивостока. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231219/flot-1916744864.html
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в мире, австралия, россия, юго-восточная азия, тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, вмф рф
В мире, Австралия, Россия, Юго-Восточная Азия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Владивосток, ВМФ РФ
Действия Тихоокеанского флота встревожили Австралию, пишут СМИ

Asia Times: Австралию беспокоит активное развитие Тихоокеанского флота ВМФ РФ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ России
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ России - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Австралия обеспокоилась активным развитием Тихоокеанского флота ВМФ России, пишет газета Asia Times.

"Помимо восстановления грозного военно-морского флота, русские выделяют огромные ресурсы на наращивание военно-морских связей в Индо-Тихоокеанском регионе и укрепление ключевых морских коалиций", — говорится в публикации.
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Так, в последние месяцы оперативная группа Тихоокеанского флота отправилась в турне по Юго-Восточной и Южной Азии, тем самым посылая сигнал о расширенном присутствии России в регионе, отмечается в статье.
По мнению автора, теперь у Москвы будет больше средств для проведения операций в Юго-Восточной Азии и Индийском океане. Она также расширяет влияние вблизи районов, вызывающих непосредственную озабоченность для Королевского военно-морского флота Австралии.
В середине декабря в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота сообщили, что большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыли с деловым заходом в филиппинский порт Манила.
Дальний поход этих судов, а также среднего морского танкера "Печенга" начался 7 октября, когда они вышли из Владивостока.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреАвстралияРоссияЮго-Восточная АзияТихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокВМФ РФ
 
 
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