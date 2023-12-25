Действия Тихоокеанского флота встревожили Австралию, пишут СМИ
Asia Times: Австралию беспокоит активное развитие Тихоокеанского флота ВМФ РФ
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ России
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ России. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Австралия обеспокоилась активным развитием Тихоокеанского флота ВМФ России, пишет газета Asia Times.
"Помимо восстановления грозного военно-морского флота, русские выделяют огромные ресурсы на наращивание военно-морских связей в Индо-Тихоокеанском регионе и укрепление ключевых морских коалиций", — говорится в публикации.
"Помимо восстановления грозного военно-морского флота, русские выделяют огромные ресурсы на наращивание военно-морских связей в Индо-Тихоокеанском регионе и укрепление ключевых морских коалиций", — говорится в публикации.
Так, в последние месяцы оперативная группа Тихоокеанского флота отправилась в турне по Юго-Восточной и Южной Азии, тем самым посылая сигнал о расширенном присутствии России в регионе, отмечается в статье.
По мнению автора, теперь у Москвы будет больше средств для проведения операций в Юго-Восточной Азии и Индийском океане. Она также расширяет влияние вблизи районов, вызывающих непосредственную озабоченность для Королевского военно-морского флота Австралии.
В середине декабря в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота сообщили, что большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыли с деловым заходом в филиппинский порт Манила.
Дальний поход этих судов, а также среднего морского танкера "Печенга" начался 7 октября, когда они вышли из Владивостока.
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