https://ria.ru/20231225/vmf-1917945601.html

Действия Тихоокеанского флота встревожили Австралию, пишут СМИ

Действия Тихоокеанского флота встревожили Австралию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2023

Действия Тихоокеанского флота встревожили Австралию, пишут СМИ

Австралия обеспокоилась активным развитием Тихоокеанского флота ВМФ России, пишет газета Asia Times. "Помимо восстановления грозного военно-морского флота,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:45

2023-12-25T14:45

2023-12-25T15:57

в мире

австралия

россия

юго-восточная азия

тихоокеанский флот вмф россии

владивосток

вмф рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864191690_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_4ac75eb42b51bacee2c44790e3ce7d76.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Австралия обеспокоилась активным развитием Тихоокеанского флота ВМФ России, пишет газета Asia Times. "Помимо восстановления грозного военно-морского флота, русские выделяют огромные ресурсы на наращивание военно-морских связей в Индо-Тихоокеанском регионе и укрепление ключевых морских коалиций", — говорится в публикации. Так, в последние месяцы оперативная группа Тихоокеанского флота отправилась в турне по Юго-Восточной и Южной Азии, тем самым посылая сигнал о расширенном присутствии России в регионе, отмечается в статье.По мнению автора, теперь у Москвы будет больше средств для проведения операций в Юго-Восточной Азии и Индийском океане. Она также расширяет влияние вблизи районов, вызывающих непосредственную озабоченность для Королевского военно-морского флота Австралии.В середине декабря в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота сообщили, что большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыли с деловым заходом в филиппинский порт Манила.Дальний поход этих судов, а также среднего морского танкера "Печенга" начался 7 октября, когда они вышли из Владивостока. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231219/flot-1916744864.html

https://ria.ru/20231216/berbok-1916160761.html

австралия

россия

юго-восточная азия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австралия, россия, юго-восточная азия, тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, вмф рф