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Пользователи ВКонтакте рассказали, что подарят близким на Новый год

Пользователи ВКонтакте рассказали, что подарят близким на Новый год - РИА Новости, 25.12.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, что подарят близким на Новый год

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:30

2023-12-25T10:30

2023-12-25T10:30

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какие подарки они планируют подарить на Новый год. Варианты ответа были: одежду; парфюмерию; бытовую технику или гаджеты; ювелирные украшения; товары для дома; не будут дарить подарки. Также подписчики могли написать свой вариант в комментариях.В итоге большинство подписчиков ответили, что не будут дарить ничего. Так ответили 43%. Около 17% подарят товары для дома. Почти 12% готовы подарить гаджеты или бытовую технику. Около 9% подписчиков написали свои варианты подарков в комментариях. Среди них были: деньги, сладкие подарки или сувениры, сделанные своими руками. Около 8% подарят близким одежду. 7% подписчиков готовы подарить парфюмерию. А около 5% порадуют своих родных ювелирными украшениями.Ранее исследование Ozon и МТС-банк показало, что самыми популярными подарками на Новый год в России являются одежда, электроника и ювелирные украшения.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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