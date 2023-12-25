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Пользователи ВКонтакте рассказали, что подарят близким на Новый год - РИА Новости, 25.12.2023
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10:30 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/vkontakte-1917863389.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, что подарят близким на Новый год
Пользователи ВКонтакте рассказали, что подарят близким на Новый год - РИА Новости, 25.12.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, что подарят близким на Новый год
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:30
2023-12-25T10:30
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какие подарки они планируют подарить на Новый год. Варианты ответа были: одежду; парфюмерию; бытовую технику или гаджеты; ювелирные украшения; товары для дома; не будут дарить подарки. Также подписчики могли написать свой вариант в комментариях.В итоге большинство подписчиков ответили, что не будут дарить ничего. Так ответили 43%. Около 17% подарят товары для дома. Почти 12% готовы подарить гаджеты или бытовую технику. Около 9% подписчиков написали свои варианты подарков в комментариях. Среди них были: деньги, сладкие подарки или сувениры, сделанные своими руками. Около 8% подарят близким одежду. 7% подписчиков готовы подарить парфюмерию. А около 5% порадуют своих родных ювелирными украшениями.Ранее исследование Ozon и МТС-банк показало, что самыми популярными подарками на Новый год в России являются одежда, электроника и ювелирные украшения.
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Пользователи ВКонтакте рассказали, что подарят близким на Новый год

© Pexels/RODNAE ProductionsПодарки на Китайский Новый год
Подарки на Китайский Новый год
© Pexels/RODNAE Productions
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какие подарки они планируют подарить на Новый год. Варианты ответа были: одежду; парфюмерию; бытовую технику или гаджеты; ювелирные украшения; товары для дома; не будут дарить подарки. Также подписчики могли написать свой вариант в комментариях.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не будут дарить ничего. Так ответили 43%. Около 17% подарят товары для дома. Почти 12% готовы подарить гаджеты или бытовую технику. Около 9% подписчиков написали свои варианты подарков в комментариях. Среди них были: деньги, сладкие подарки или сувениры, сделанные своими руками. Около 8% подарят близким одежду. 7% подписчиков готовы подарить парфюмерию. А около 5% порадуют своих родных ювелирными украшениями.
Ранее исследование Ozon и МТС-банк показало, что самыми популярными подарками на Новый год в России являются одежда, электроника и ювелирные украшения.
 
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