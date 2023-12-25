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Роскачество спрогнозировало объем импорта вина в Россию по итогам года
Роскачество спрогнозировало объем импорта вина в Россию по итогам года - РИА Новости, 25.12.2023
Роскачество спрогнозировало объем импорта вина в Россию по итогам года
Объем импорта вина в России по итогам текущего года, вероятно, будет в пределах 300 миллионов литров, поделился прогнозом с РИА Новости руководитель Роскачества РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T07:10
2023-12-25T07:10
2023-12-25T07:10
россия
экономика
максим протасов
роскачество
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Объем импорта вина в России по итогам текущего года, вероятно, будет в пределах 300 миллионов литров, поделился прогнозом с РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов. "Я могу сказать, что мы останемся, видимо, в этом году в пределах 300 миллионов литров по импорту. Другое дело, что произошло его перераспределение из недружественных стран в дружественные, но потребитель в любом случае может приобрести то вино, которое хочет", - заявил он в ходе интервью. В свою очередь в ФТС России напомнили агентству, что служба "временно приостановила публикацию статистики внешней торговли". Ранее РБК сообщал со ссылкой на источники, что в январе-декабре 2022 года дистрибьюторы ввезли в страну 405,1 миллиона литров вина (тихого, игристого и крепленого). При этом уточнялось, что этот показатель оказался на 10% больше, чем за 12 месяцев 2021 года.
https://ria.ru/20231225/roskachestvo-1917831687.html
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россия, экономика, максим протасов, роскачество, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Экономика, Максим Протасов, Роскачество, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Роскачество спрогнозировало объем импорта вина в Россию по итогам года
Роскачество: объем импорта вина в Россию в 2023 году ограничится 300 млн литров