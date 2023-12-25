https://ria.ru/20231225/ukraina-1917949496.html

В Раде заявили, что ждут от правительства законопроект о мобилизации

В Раде заявили, что ждут от правительства законопроект о мобилизации - РИА Новости, 25.12.2023

В Раде заявили, что ждут от правительства законопроект о мобилизации

Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил в своем Telegram-канале, что парламент ждет от кабмина законопроект о... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:06

2023-12-25T15:06

2023-12-25T15:06

специальная военная операция на украине

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украина

давид арахамия

верховная рада украины

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил в своем Telegram-канале, что парламент ждет от кабмина законопроект о мобилизации, который должны были внести в Раду в понедельник. Ранее украинский парламентарий Марьяна Безуглая сообщала о подготовке законопроекта о мобилизации. Он, в частности, предполагает отмену отсрочки от призыва на военную службу студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагает сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами. Также он предлагает снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить срочную службу, ввести базовую общевойсковую подготовку сроком до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет и предоставить отпуск 90 дней без разделения на части тем, кто служит более 24 месяцев, из них 12 месяцев в зоне боевых действий. "Сегодня правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из кабинета министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Потому что отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков", - написал Арахамия. Он пояснил, что украинское военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, кабмин разрабатывает правила. "Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, - не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы", - добавил Арахамия. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231224/vsu-1917762688.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, давид арахамия, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр