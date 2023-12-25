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ВС России нанесли удары по ВСУ у Работино, Каменского и Гуляйполя
ВС России нанесли удары по ВСУ у Работино, Каменского и Гуляйполя - РИА Новости, 25.12.2023
ВС России нанесли удары по ВСУ у Работино, Каменского и Гуляйполя
Российские военнослужащие нанесли поражение по живой силе и технике трёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 90 солдат, РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:20
2023-12-25T15:20
2023-12-25T15:22
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение по живой силе и технике трёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 90 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Гуляйполе в Запорожской области."Суточные потери противника на данном направлении составили до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и два орудия Д-30", - добавили в МО РФ.
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киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по ВСУ у Работино, Каменского и Гуляйполя
Минобороны: ВСУ потеряли до 90 солдат на Запорожском направлении