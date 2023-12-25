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Суд в Москве призвали поместить под стражу мужчину, убившего двух женщин
Суд в Москве призвали поместить под стражу мужчину, убившего двух женщин - РИА Новости, 25.12.2023
Суд в Москве призвали поместить под стражу мужчину, убившего двух женщин
В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя о помещении под стражу Алексея Варанкина по делу об убийстве двух женщин, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:35
2023-12-25T17:35
2023-12-25T17:35
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя о помещении под стражу Алексея Варанкина по делу об убийстве двух женщин, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. "В адрес суда поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варанкина Алексея Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство – ред.), сроком до 24 февраля 2024 года",- сказала собеседница агентства. Согласно сообщениям СК и прокуратуры, 37-летний мужчина 22 декабря в гостинице на востоке Москвы в ходе ссоры зарезал женщину, с которой познакомился несколько недель назад. А в ночь на 23 декабря в квартире дома на Мукомольном проезде он зарезал 25-летнюю девушку, которая, защищаясь, ранила его. Мужчину госпитализировали, он сознался в обоих убийствах. Как ранее сообщил источник РИА Новости, погибшие зарабатывали предоставлением интим-услуг. Сам же обвиняемый в 2010 году был отправлен за убийство других двух женщин к принудительному лечению.
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происшествия, москва
Суд в Москве призвали поместить под стражу мужчину, убившего двух женщин
Следователь призвал поместить под стражу мужчину, убившего двух женщин в Москве
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя о помещении под стражу Алексея Варанкина по делу об убийстве двух женщин, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"В адрес суда поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варанкина Алексея Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство – ред.), сроком до 24 февраля 2024 года",- сказала собеседница агентства.
Согласно сообщениям СК и прокуратуры, 37-летний мужчина 22 декабря в гостинице на востоке Москвы в ходе ссоры зарезал женщину, с которой познакомился несколько недель назад. А в ночь на 23 декабря в квартире дома на Мукомольном проезде он зарезал 25-летнюю девушку, которая, защищаясь, ранила его. Мужчину госпитализировали, он сознался в обоих убийствах.
Как ранее сообщил источник РИА Новости, погибшие зарабатывали предоставлением интим-услуг. Сам же обвиняемый в 2010 году был отправлен за убийство других двух женщин к принудительному лечению.
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