https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1918005050.html

Суд в Москве призвали поместить под стражу мужчину, убившего двух женщин

Суд в Москве призвали поместить под стражу мужчину, убившего двух женщин - РИА Новости, 25.12.2023

Суд в Москве призвали поместить под стражу мужчину, убившего двух женщин

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя о помещении под стражу Алексея Варанкина по делу об убийстве двух женщин, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:35

2023-12-25T17:35

2023-12-25T17:35

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя о помещении под стражу Алексея Варанкина по делу об убийстве двух женщин, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. "В адрес суда поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варанкина Алексея Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство – ред.), сроком до 24 февраля 2024 года",- сказала собеседница агентства. Согласно сообщениям СК и прокуратуры, 37-летний мужчина 22 декабря в гостинице на востоке Москвы в ходе ссоры зарезал женщину, с которой познакомился несколько недель назад. А в ночь на 23 декабря в квартире дома на Мукомольном проезде он зарезал 25-летнюю девушку, которая, защищаясь, ранила его. Мужчину госпитализировали, он сознался в обоих убийствах. Как ранее сообщил источник РИА Новости, погибшие зарабатывали предоставлением интим-услуг. Сам же обвиняемый в 2010 году был отправлен за убийство других двух женщин к принудительному лечению.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва