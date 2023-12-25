Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве призвали поместить под стражу мужчину, убившего двух женщин - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1918005050.html
Суд в Москве призвали поместить под стражу мужчину, убившего двух женщин
Суд в Москве призвали поместить под стражу мужчину, убившего двух женщин - РИА Новости, 25.12.2023
Суд в Москве призвали поместить под стражу мужчину, убившего двух женщин
В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя о помещении под стражу Алексея Варанкина по делу об убийстве двух женщин, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:35
2023-12-25T17:35
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя о помещении под стражу Алексея Варанкина по делу об убийстве двух женщин, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. "В адрес суда поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варанкина Алексея Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство – ред.), сроком до 24 февраля 2024 года",- сказала собеседница агентства. Согласно сообщениям СК и прокуратуры, 37-летний мужчина 22 декабря в гостинице на востоке Москвы в ходе ссоры зарезал женщину, с которой познакомился несколько недель назад. А в ночь на 23 декабря в квартире дома на Мукомольном проезде он зарезал 25-летнюю девушку, которая, защищаясь, ранила его. Мужчину госпитализировали, он сознался в обоих убийствах. Как ранее сообщил источник РИА Новости, погибшие зарабатывали предоставлением интим-услуг. Сам же обвиняемый в 2010 году был отправлен за убийство других двух женщин к принудительному лечению.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд в Москве призвали поместить под стражу мужчину, убившего двух женщин

Следователь призвал поместить под стражу мужчину, убившего двух женщин в Москве

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя о помещении под стражу Алексея Варанкина по делу об убийстве двух женщин, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"В адрес суда поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варанкина Алексея Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство – ред.), сроком до 24 февраля 2024 года",- сказала собеседница агентства.
Согласно сообщениям СК и прокуратуры, 37-летний мужчина 22 декабря в гостинице на востоке Москвы в ходе ссоры зарезал женщину, с которой познакомился несколько недель назад. А в ночь на 23 декабря в квартире дома на Мукомольном проезде он зарезал 25-летнюю девушку, которая, защищаясь, ранила его. Мужчину госпитализировали, он сознался в обоих убийствах.
Как ранее сообщил источник РИА Новости, погибшие зарабатывали предоставлением интим-услуг. Сам же обвиняемый в 2010 году был отправлен за убийство других двух женщин к принудительному лечению.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2023 года в России
22 декабря, 10:45
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала