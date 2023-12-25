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В Москве вынесли приговор по делу об убийстве двух девушек в 1989 году - РИА Новости, 25.12.2023
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12:37 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1917909453.html
В Москве вынесли приговор по делу об убийстве двух девушек в 1989 году
В Москве вынесли приговор по делу об убийстве двух девушек в 1989 году - РИА Новости, 25.12.2023
В Москве вынесли приговор по делу об убийстве двух девушек в 1989 году
Суд приговорил 57-летнего мужчину, убившего в 1989 году двух эстонских несовершеннолетних девушек спустя несколько часов после их приезда в Москву, к 16 годам... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:37
2023-12-25T12:37
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суд приговорил 57-летнего мужчину, убившего в 1989 году двух эстонских несовершеннолетних девушек спустя несколько часов после их приезда в Москву, к 16 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, тела двух 17-летних девушек нашли в марте 1989 года в лесу Лосиного острова. Установлено, что они приехали в Москву 29 марта и уже через несколько часов были убиты. Как рассказал на допросе фигурант Дмитрий Захаров, он с 2 друзьями познакомились с Эдой Эйкл и Кристой Сарап около гостиницы и предложили девушкам посидеть в ресторане, а позже отвезти их домой. Вечером компания оказалась на Лосиноостровской улице. По словам Захарова, якобы девушки сами проявили инициативу, а после начали кричать об изнасиловании. "Я вышел из машины и увидел девушку, которая начала скандалить. Когда она начала кричать, что сдадут нас и посадят в милицию, я схватил ее за голову, повалил на землю и начал душить. Через несколько минут она умерла", - привели слова фигуранта в пресс-службе ГСУ СК по столице, добавив, что вторую девушку убили друзья Захарова. Раскрыть преступление "по горячим следам" в то время не удалось. Однако в рамках дополнительного расследования на одежде убитых обнаружили два вида ДНК, принадлежащих мужчинам. Так следствие и вышло на ранее неоднократно судимого, в том числе за кражу и разбойные нападения, Захарова - всего у него было восемь судимостей. При этом двое его соучастников избежали наказания, потому что скончались в 1999 и 2012 годах. "Приговором Преображенского районного суда города Москвы виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1917861684.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве вынесли приговор по делу об убийстве двух девушек в 1989 году

Мужчина получил 16 лет за убийство двух эстонских девушек в Москве в 1989 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суд приговорил 57-летнего мужчину, убившего в 1989 году двух эстонских несовершеннолетних девушек спустя несколько часов после их приезда в Москву, к 16 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным следствия, тела двух 17-летних девушек нашли в марте 1989 года в лесу Лосиного острова. Установлено, что они приехали в Москву 29 марта и уже через несколько часов были убиты. Как рассказал на допросе фигурант Дмитрий Захаров, он с 2 друзьями познакомились с Эдой Эйкл и Кристой Сарап около гостиницы и предложили девушкам посидеть в ресторане, а позже отвезти их домой.
Место убийства женщины в номере гостиницы на Народном проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Задержанный в Москве мужчина рассказал подробности убийства двух женщин
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Вечером компания оказалась на Лосиноостровской улице. По словам Захарова, якобы девушки сами проявили инициативу, а после начали кричать об изнасиловании.
"Я вышел из машины и увидел девушку, которая начала скандалить. Когда она начала кричать, что сдадут нас и посадят в милицию, я схватил ее за голову, повалил на землю и начал душить. Через несколько минут она умерла", - привели слова фигуранта в пресс-службе ГСУ СК по столице, добавив, что вторую девушку убили друзья Захарова.
Раскрыть преступление "по горячим следам" в то время не удалось. Однако в рамках дополнительного расследования на одежде убитых обнаружили два вида ДНК, принадлежащих мужчинам. Так следствие и вышло на ранее неоднократно судимого, в том числе за кражу и разбойные нападения, Захарова - всего у него было восемь судимостей. При этом двое его соучастников избежали наказания, потому что скончались в 1999 и 2012 годах.
"Приговором Преображенского районного суда города Москвы виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - заключили в пресс-службе.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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