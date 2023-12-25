https://ria.ru/20231225/tsentrobank-1917844966.html
Центробанк назвал самые болезненные западные санкции
Центробанк назвал самые болезненные западные санкции - РИА Новости, 25.12.2023
Центробанк назвал самые болезненные западные санкции
Заморозка активов частных российских инвесторов и международные платежи стали одними из самых болезненных антироссийских санкций, заявила в интервью РБК... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T08:43
2023-12-25T08:43
2023-12-25T11:22
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Заморозка активов частных российских инвесторов и международные платежи стали одними из самых болезненных антироссийских санкций, заявила в интервью РБК председатель Центробанка Эльвира Набиуллина."Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами", — сказала она.Набиуллина отметила, что ЦБ вместе с правительством пытается разрешить ситуацию с платежами.Что касается заморозки активов, такой шаг повредил самим западным странам, добавила она.По словам главы ЦБ, это стало плохим сигналом для всех Центробанков, поскольку, по сути, такое решение нарушило принцип их базовой защиты. Тем не менее, подчеркнула она, России помогли введённые в 2023 году валютные ограничения и плавающий курс рубля.Она отметила, что крупные банки, когда попали под санкции, уже были во многом готовы к тому, что это случится. И для противостояния последствиям отключению от SWIFT заблаговременно формировалась национальная платежная инфраструктура, сказала она.По словам Набиуллиной, риски вложений в иностранные ценные бумаги для российских частных инвесторов сохраняются.
https://ria.ru/20231222/izyatie-1917570867.html
https://ria.ru/20231215/ekonomika-1916078933.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк назвал самые болезненные западные санкции
Набиуллина назвала блокировку активов и SWIFT главными проблемами от санкций
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Заморозка активов частных российских инвесторов и международные платежи стали одними из самых болезненных антироссийских санкций, заявила в интервью
РБК председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами", — сказала она.
Набиуллина отметила, что ЦБ вместе с правительством пытается разрешить ситуацию с платежами.
Что касается заморозки активов, такой шаг повредил самим западным странам, добавила она.
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По словам главы ЦБ, это стало плохим сигналом для всех Центробанков, поскольку, по сути, такое решение нарушило принцип их базовой защиты. Тем не менее, подчеркнула она, России помогли введённые в 2023 году валютные ограничения и плавающий курс рубля.
Она отметила, что крупные банки, когда попали под санкции, уже были во многом готовы к тому, что это случится. И для противостояния последствиям отключению от SWIFT заблаговременно формировалась национальная платежная инфраструктура, сказала она.
По словам Набиуллиной, риски вложений в иностранные ценные бумаги для российских частных инвесторов сохраняются.
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