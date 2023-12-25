https://ria.ru/20231225/trevoga-1917988344.html

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2023

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:44

2023-12-25T16:44

2023-12-25T16:44

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым - в 16.18 мск - прозвучал в Николаевской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. В 16.20 тревогу объявили в Кировоградской области. На остальные регионы она распространилась в 16.28. Ранее в понедельник тревогу объявляли на всей территории Украины. Спустя два часа ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231221/khokhly-1917049270.html

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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины