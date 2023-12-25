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Бензин и дизтопливо подорожали на российской бирже

Бензин и дизтопливо подорожали на российской бирже - РИА Новости, 25.12.2023

Бензин и дизтопливо подорожали на российской бирже

Стоимость бензина марки Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник незначительно... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:18

2023-12-25T16:18

2023-12-25T16:18

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Стоимость бензина марки Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник незначительно выросла на 0,08-0,1%, бензина Аи-92 - на 1%, следует из материалов торгов. Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов понедельника выросла на 1%, до 38 259 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,1%, до 41 236 рублей. Стоимость летнего дизельного топлива за торговый день чуть поднялась - на 0,08%, до 52 208 рублей за тонну, межсезонного - на 0,22%, до 52 580 рублей. Зимнее дизельное топливо подешевело на 0,05% - до 64 011 рублей за тонну. Стоимость мазута за понедельник выросла на 1,72%, до 14 678 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 2,72% - до 21 166 рублей за тонну. Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы - в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало в конце ноября Минэнерго.

https://ria.ru/20231118/benzin-1910236118.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95, аи-92, цены на нефть