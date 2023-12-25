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Бирюков рассказал о реконструкции Голутвинского газопровода - РИА Новости, 25.12.2023
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11:58 25.12.2023 (обновлено: 12:01 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/tonnel-1917897472.html
Бирюков рассказал о реконструкции Голутвинского газопровода
Бирюков рассказал о реконструкции Голутвинского газопровода - РИА Новости, 25.12.2023
Бирюков рассказал о реконструкции Голутвинского газопровода
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре столицы,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:58
2023-12-25T12:01
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже завершены. В феврале этого года приступили к комплексной реконструкции Голутвинского газопровода. Этот объект обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей столицы, старейшую тепловую станцию ГЭС-1. Протяженность дюкера составляет 132 метра, он был построен в 1956 году", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время начаты основные работы по микротоннелированию, это бестраншейная технология, которая выполняется специализированным тоннелепроходческим комплексом. "Под существующим газопроводом будет проложен трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. Специалисты во время строительства подготовили два котлована по обеим сторонам реки и приступили к работам по бурению тоннеля для будущего дюкера общей протяженностью 132 метра", - добавил Бирюков. При проведении реконструкции используются материалы и трубопроводы отечественного производства, которые отвечают современным требованиям безопасности и позволяют обеспечить надежную эксплуатацию сетей. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проложенный по такой схеме газопровод не требует ежегодного обслуживания, срок безопасной эксплуатации составит более 40 лет. По словам Бирюкова, за его состоянием будут круглосуточно следить диспетчеры столичной газовой службы, при необходимости они смогут перекрыть газопровод дистанционно в течение двух минут. Заммэра уточнил, что завершить работы на Голутвинском подводном газопроводе планируется во второй половине 2024 года.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество
Бирюков рассказал о реконструкции Голутвинского газопровода

Бирюков: в рамках реконструкции Голутвинского газопровода начали строить тоннель

© Фото : Городское хозяйство МосквыCтроительство тоннеля в рамках реконструкции Голутвинского подводного газопровода в Москве
Cтроительство тоннеля в рамках реконструкции Голутвинского подводного газопровода в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы
Cтроительство тоннеля в рамках реконструкции Голутвинского подводного газопровода в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже завершены. В феврале этого года приступили к комплексной реконструкции Голутвинского газопровода. Этот объект обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей столицы, старейшую тепловую станцию ГЭС-1. Протяженность дюкера составляет 132 метра, он был построен в 1956 году", - уточнил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время начаты основные работы по микротоннелированию, это бестраншейная технология, которая выполняется специализированным тоннелепроходческим комплексом.
«
"Под существующим газопроводом будет проложен трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. Специалисты во время строительства подготовили два котлована по обеим сторонам реки и приступили к работам по бурению тоннеля для будущего дюкера общей протяженностью 132 метра", - добавил Бирюков.
При проведении реконструкции используются материалы и трубопроводы отечественного производства, которые отвечают современным требованиям безопасности и позволяют обеспечить надежную эксплуатацию сетей.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проложенный по такой схеме газопровод не требует ежегодного обслуживания, срок безопасной эксплуатации составит более 40 лет.
По словам Бирюкова, за его состоянием будут круглосуточно следить диспетчеры столичной газовой службы, при необходимости они смогут перекрыть газопровод дистанционно в течение двух минут.
Заммэра уточнил, что завершить работы на Голутвинском подводном газопроводе планируется во второй половине 2024 года.
Невидимый поток: как реконструируют дюкер в центре Москвы
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Голутвинский дюкер был построен в 1956 году по старой методике – по дну реки. Он является источником подачи газа для одного из крупнейших потребителей Москвы – ГЭС-1, а также питает жилые дома и другие объекты в центре Москвы. Сооружение длиной 132 метра пролегает между Болотной и Якиманской набережными. Его модернизацию проводят в рамках комплексной программы реконструкции, стартовавшей в 2018 году.

Модернизация Голутвинского дюкера

Голутвинский дюкер был построен в 1956 году по старой методике – по дну реки. Он является источником подачи газа для одного из крупнейших потребителей Москвы – ГЭС-1, а также питает жилые дома и другие объекты в центре Москвы. Сооружение длиной 132 метра пролегает между Болотной и Якиманской набережными. Его модернизацию проводят в рамках комплексной программы реконструкции, стартовавшей в 2018 году.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Реконструкции сооружения предшествовали расчеты и геологические работы, чтобы увидеть разрез пластов земли, рассказывает ведущий инженер капитального строительства "Мосгаза" Михаил Щепалин. "Для этого на берегу ставится маленькая буровая установка, которая выбуривает землю слой за слоем и определяет горизонт каждого слоя, после чего проектировщикам дается отчет. Они, в свою очередь, устанавливают, какой тип котлована нужен, его глубину, крепеж, и потом выбирают метод прохождения под водной преградой. Это может быть горизонтально направленное бурение или микротоннель. В данном случае применяется второй вариант", – объясняет он детали процесса.

Модернизация Голутвинского дюкера

Реконструкции сооружения предшествовали расчеты и геологические работы, чтобы увидеть разрез пластов земли, рассказывает ведущий инженер капитального строительства "Мосгаза" Михаил Щепалин. "Для этого на берегу ставится маленькая буровая установка, которая выбуривает землю слой за слоем и определяет горизонт каждого слоя, после чего проектировщикам дается отчет. Они, в свою очередь, устанавливают, какой тип котлована нужен, его глубину, крепеж, и потом выбирают метод прохождения под водной преградой. Это может быть горизонтально направленное бурение или микротоннель. В данном случае применяется второй вариант", – объясняет он детали процесса.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Процесс небыстрый и очень основательный. Сначала специалисты выполняют буро-секущие сваи длиной более 20 метров по периметру котлована, выполняющие функцию ограждения, а также для исключения фильтрации воды в котлован. После чего бетонируется днище и стены внизу котлована, которые будут брать на себя всю нагрузку от домкратов микротоннельного оборудования. Затем туда опускается оборудование с мощными домкратами и "головой" с диском, которая и проводит бурение. Внутри конструкции есть насосы с жидкостью, которые закачивают впереди буровой машины воду с химическим составом, чтобы облегчить выбуривание грунта. По мере движения жидкость с выбуренным грунтом выкачивается на поверхность в сепаратор, где происходит очистка, и затем очищенная жидкость закачивается обратно в скважину.

Модернизация Голутвинского дюкера

Процесс небыстрый и очень основательный. Сначала специалисты выполняют буро-секущие сваи длиной более 20 метров по периметру котлована, выполняющие функцию ограждения, а также для исключения фильтрации воды в котлован. После чего бетонируется днище и стены внизу котлована, которые будут брать на себя всю нагрузку от домкратов микротоннельного оборудования. Затем туда опускается оборудование с мощными домкратами и "головой" с диском, которая и проводит бурение. Внутри конструкции есть насосы с жидкостью, которые закачивают впереди буровой машины воду с химическим составом, чтобы облегчить выбуривание грунта. По мере движения жидкость с выбуренным грунтом выкачивается на поверхность в сепаратор, где происходит очистка, и затем очищенная жидкость закачивается обратно в скважину.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

По мере продвижения буровой из стартового котлована в приёмный котлован выполняется наращивание проходки железобетонными кольцами длиной по 3,0 метра, они в итоге образуют собой трубу. "После того как микротоннель готов, мы варим металлический футляр и проталкиваем его из котлована в котлован, а затем выполняются мероприятия по забутовке межтрубного пространства раствором. В итоге у нас получается жёсткая конструкция в виде "матрешки" –способное выдерживать любые нагрузки", – поясняет Щепалин.

Модернизация Голутвинского дюкера

По мере продвижения буровой из стартового котлована в приёмный котлован выполняется наращивание проходки железобетонными кольцами длиной по 3,0 метра, они в итоге образуют собой трубу. "После того как микротоннель готов, мы варим металлический футляр и проталкиваем его из котлована в котлован, а затем выполняются мероприятия по забутовке межтрубного пространства раствором. В итоге у нас получается жёсткая конструкция в виде "матрешки" –способное выдерживать любые нагрузки", – поясняет Щепалин.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

И только после этого делается рабочая труба, по которой, собственно, и пойдет газ. Ее варят частями по 6 метров со стороны рабочего котлована. "Сварили, опустили, протолкнули, сварили снова 6 метров, и так заново. Весь процесс сварки стыков с последующей изоляции труб в строгом порядке проходит лабораторное обследование", – описывает процесс представитель "Мосгаза".

Модернизация Голутвинского дюкера

И только после этого делается рабочая труба, по которой, собственно, и пойдет газ. Ее варят частями по 6 метров со стороны рабочего котлована. "Сварили, опустили, протолкнули, сварили снова 6 метров, и так заново. Весь процесс сварки стыков с последующей изоляции труб в строгом порядке проходит лабораторное обследование", – описывает процесс представитель "Мосгаза".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Мало кто знает, но за каждый сварной стык отвечает сварщик или сварщики участвующие в сварке стыка, причем всегда. "У каждого сварщика есть индивидуальная печать, он ее наносит рядом со сварным швом и несет ответственность за это всю жизнь. Вся информация хранится в архивах, где указаны все номера и данные специалистов", – подчеркивает Щепалин.

Модернизация Голутвинского дюкера

Мало кто знает, но за каждый сварной стык отвечает сварщик или сварщики участвующие в сварке стыка, причем всегда. "У каждого сварщика есть индивидуальная печать, он ее наносит рядом со сварным швом и несет ответственность за это всю жизнь. Вся информация хранится в архивах, где указаны все номера и данные специалистов", – подчеркивает Щепалин.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Завершается реконструкция тем, что полученную трубу соединяют с действующей сетью на уровне 2 метров под землей. "Перед тем как пустить газ, мы осуществляем "опрессовку" трубы, повышая давление воздухом до 15 атмосфер. Это позволяет выявить возможные утечки. На время работ старый дюкер, разумеется, функционирует. С введением в строй новой трубы старая обрезается и "бутуется" раствором", – отмечает представитель "Мосгаза".

Модернизация Голутвинского дюкера

Завершается реконструкция тем, что полученную трубу соединяют с действующей сетью на уровне 2 метров под землей. "Перед тем как пустить газ, мы осуществляем "опрессовку" трубы, повышая давление воздухом до 15 атмосфер. Это позволяет выявить возможные утечки. На время работ старый дюкер, разумеется, функционирует. С введением в строй новой трубы старая обрезается и "бутуется" раствором", – отмечает представитель "Мосгаза".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Новая технология хороша экономией времени и человеческого ресурса. Раньше для проверки дюкера надо было нанимать водолазов, которые по дну реки обследовали "обваловку" из грунта трубы. Также обходчики "Мосгаз" проверяли дюкер на возможную утечку газа, а сейчас есть автоматическая система контроля загазованности с передачей данных на центральный пульт диспетчерской службы компании. Реализация данного проекта сильно снижает городские затраты на содержание такой инфраструктуры и обеспечивает долговечность сети.

Модернизация Голутвинского дюкера

Новая технология хороша экономией времени и человеческого ресурса. Раньше для проверки дюкера надо было нанимать водолазов, которые по дну реки обследовали "обваловку" из грунта трубы. Также обходчики "Мосгаз" проверяли дюкер на возможную утечку газа, а сейчас есть автоматическая система контроля загазованности с передачей данных на центральный пульт диспетчерской службы компании. Реализация данного проекта сильно снижает городские затраты на содержание такой инфраструктуры и обеспечивает долговечность сети.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 8

Голутвинский дюкер был построен в 1956 году по старой методике – по дну реки. Он является источником подачи газа для одного из крупнейших потребителей Москвы – ГЭС-1, а также питает жилые дома и другие объекты в центре Москвы. Сооружение длиной 132 метра пролегает между Болотной и Якиманской набережными. Его модернизацию проводят в рамках комплексной программы реконструкции, стартовавшей в 2018 году.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 8

Реконструкции сооружения предшествовали расчеты и геологические работы, чтобы увидеть разрез пластов земли, рассказывает ведущий инженер капитального строительства "Мосгаза" Михаил Щепалин. "Для этого на берегу ставится маленькая буровая установка, которая выбуривает землю слой за слоем и определяет горизонт каждого слоя, после чего проектировщикам дается отчет. Они, в свою очередь, устанавливают, какой тип котлована нужен, его глубину, крепеж, и потом выбирают метод прохождения под водной преградой. Это может быть горизонтально направленное бурение или микротоннель. В данном случае применяется второй вариант", – объясняет он детали процесса.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 8

Процесс небыстрый и очень основательный. Сначала специалисты выполняют буро-секущие сваи длиной более 20 метров по периметру котлована, выполняющие функцию ограждения, а также для исключения фильтрации воды в котлован. После чего бетонируется днище и стены внизу котлована, которые будут брать на себя всю нагрузку от домкратов микротоннельного оборудования. Затем туда опускается оборудование с мощными домкратами и "головой" с диском, которая и проводит бурение. Внутри конструкции есть насосы с жидкостью, которые закачивают впереди буровой машины воду с химическим составом, чтобы облегчить выбуривание грунта. По мере движения жидкость с выбуренным грунтом выкачивается на поверхность в сепаратор, где происходит очистка, и затем очищенная жидкость закачивается обратно в скважину.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 8

По мере продвижения буровой из стартового котлована в приёмный котлован выполняется наращивание проходки железобетонными кольцами длиной по 3,0 метра, они в итоге образуют собой трубу. "После того как микротоннель готов, мы варим металлический футляр и проталкиваем его из котлована в котлован, а затем выполняются мероприятия по забутовке межтрубного пространства раствором. В итоге у нас получается жёсткая конструкция в виде "матрешки" –способное выдерживать любые нагрузки", – поясняет Щепалин.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 8

И только после этого делается рабочая труба, по которой, собственно, и пойдет газ. Ее варят частями по 6 метров со стороны рабочего котлована. "Сварили, опустили, протолкнули, сварили снова 6 метров, и так заново. Весь процесс сварки стыков с последующей изоляции труб в строгом порядке проходит лабораторное обследование", – описывает процесс представитель "Мосгаза".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 8

Мало кто знает, но за каждый сварной стык отвечает сварщик или сварщики участвующие в сварке стыка, причем всегда. "У каждого сварщика есть индивидуальная печать, он ее наносит рядом со сварным швом и несет ответственность за это всю жизнь. Вся информация хранится в архивах, где указаны все номера и данные специалистов", – подчеркивает Щепалин.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 8

Завершается реконструкция тем, что полученную трубу соединяют с действующей сетью на уровне 2 метров под землей. "Перед тем как пустить газ, мы осуществляем "опрессовку" трубы, повышая давление воздухом до 15 атмосфер. Это позволяет выявить возможные утечки. На время работ старый дюкер, разумеется, функционирует. С введением в строй новой трубы старая обрезается и "бутуется" раствором", – отмечает представитель "Мосгаза".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 8

Новая технология хороша экономией времени и человеческого ресурса. Раньше для проверки дюкера надо было нанимать водолазов, которые по дну реки обследовали "обваловку" из грунта трубы. Также обходчики "Мосгаз" проверяли дюкер на возможную утечку газа, а сейчас есть автоматическая система контроля загазованности с передачей данных на центральный пульт диспетчерской службы компании. Реализация данного проекта сильно снижает городские затраты на содержание такой инфраструктуры и обеспечивает долговечность сети.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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