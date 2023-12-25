https://ria.ru/20231225/tonnel-1917897472.html

Бирюков рассказал о реконструкции Голутвинского газопровода

Бирюков рассказал о реконструкции Голутвинского газопровода - РИА Новости, 25.12.2023

Бирюков рассказал о реконструкции Голутвинского газопровода

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре столицы,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:58

2023-12-25T11:58

2023-12-25T12:01

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже завершены. В феврале этого года приступили к комплексной реконструкции Голутвинского газопровода. Этот объект обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей столицы, старейшую тепловую станцию ГЭС-1. Протяженность дюкера составляет 132 метра, он был построен в 1956 году", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время начаты основные работы по микротоннелированию, это бестраншейная технология, которая выполняется специализированным тоннелепроходческим комплексом. "Под существующим газопроводом будет проложен трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. Специалисты во время строительства подготовили два котлована по обеим сторонам реки и приступили к работам по бурению тоннеля для будущего дюкера общей протяженностью 132 метра", - добавил Бирюков. При проведении реконструкции используются материалы и трубопроводы отечественного производства, которые отвечают современным требованиям безопасности и позволяют обеспечить надежную эксплуатацию сетей. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проложенный по такой схеме газопровод не требует ежегодного обслуживания, срок безопасной эксплуатации составит более 40 лет. По словам Бирюкова, за его состоянием будут круглосуточно следить диспетчеры столичной газовой службы, при необходимости они смогут перекрыть газопровод дистанционно в течение двух минут. Заммэра уточнил, что завершить работы на Голутвинском подводном газопроводе планируется во второй половине 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество