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"Так воевать нельзя". На Украине пришли в ужас из-за тактики ВСУ - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:57 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/taktika-1917821885.html
"Так воевать нельзя". На Украине пришли в ужас из-за тактики ВСУ
"Так воевать нельзя". На Украине пришли в ужас из-за тактики ВСУ - РИА Новости, 25.12.2023
"Так воевать нельзя". На Украине пришли в ужас из-за тактики ВСУ
Нынешняя тактика ВСУ приводит к большим потерям и требует полного пересмотра, заявил главред сайта "Цензор.нет", бывший советник министра обороны Украины Юрий... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T00:57
2023-12-25T00:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
юрий бутусов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Нынешняя тактика ВСУ приводит к большим потерям и требует полного пересмотра, заявил главред сайта "Цензор.нет", бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала."Когда мы говорим о тактике, надо понимать: та тактика, которая у нас есть сейчас &lt;...&gt; вот так воевать нельзя! Это плохая тактика и это отсутствие стратегии", — возмутился украинский журналист.По словам Бутусова, ВСУ страдают от плохой организации и не способны эффективно использовать собственное вооружение. Экс-советник министра обороны пожаловался, что украинские войска обороняются без необходимых укреплений, не обеспечены дронами на системном уровне и ходят в атаки без достаточных резервов. "Я несколько дней назад был на фронте и видел достаточно много тяжёлых вещей, атак, контратак, значительных потерь наших воинов. &lt;...&gt;. Да, так воевать нельзя, друзья", — заявил Бутусов.Украинская армия с 4 июня пять месяцев безуспешно пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как указал 19 декабря министр обороны Сергей Шойгу, при попытке контрнаступления ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск.По его словам, при попытке прорвать фронт украинская армия потеряла 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 американских БМП Bradley.
https://ria.ru/20231224/vsu-1917718402.html
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в мире, украина, юрий бутусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Юрий Бутусов, Вооруженные силы Украины
"Так воевать нельзя". На Украине пришли в ужас из-за тактики ВСУ

Бутусов заявил о больших потерях в ВСУ из-за плохой организации на поле боя

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Нынешняя тактика ВСУ приводит к большим потерям и требует полного пересмотра, заявил главред сайта "Цензор.нет", бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала.
"Когда мы говорим о тактике, надо понимать: та тактика, которая у нас есть сейчас <...> вот так воевать нельзя! Это плохая тактика и это отсутствие стратегии", — возмутился украинский журналист.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
В Германии предупредили ВСУ о крайне опасной ситуации
Вчера, 05:38
По словам Бутусова, ВСУ страдают от плохой организации и не способны эффективно использовать собственное вооружение. Экс-советник министра обороны пожаловался, что украинские войска обороняются без необходимых укреплений, не обеспечены дронами на системном уровне и ходят в атаки без достаточных резервов.
"Я несколько дней назад был на фронте и видел достаточно много тяжёлых вещей, атак, контратак, значительных потерь наших воинов. <...>. Да, так воевать нельзя, друзья", — заявил Бутусов.
Украинская армия с 4 июня пять месяцев безуспешно пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как указал 19 декабря министр обороны Сергей Шойгу, при попытке контрнаступления ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск.
По его словам, при попытке прорвать фронт украинская армия потеряла 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 американских БМП Bradley.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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Вчера, 11:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЮрий БутусовВооруженные силы Украины
 
 
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