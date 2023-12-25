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Парламентарии КБР передали маскировочные сети и продукты для бойцов СВО - РИА Новости, 25.12.2023
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13:59 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/svo-1917935445.html
Парламентарии КБР передали маскировочные сети и продукты для бойцов СВО
Парламентарии КБР передали маскировочные сети и продукты для бойцов СВО - РИА Новости, 25.12.2023
Парламентарии КБР передали маскировочные сети и продукты для бойцов СВО
Депутаты парламента Кабардино-Балкарии передали бойцам в зоне специальной военной операции маскировочные сети, зимнее обмундирование и продукты питания,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:59
2023-12-25T13:59
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НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии передали бойцам в зоне специальной военной операции маскировочные сети, зимнее обмундирование и продукты питания, сообщила пресс-служба парламента региона. "По поручению руководства законодательного органа республики член комитета парламента КБР по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству… Альбек Абазов с помощниками передали бойцам 15-го отряда специального назначения "Вятич" в зоне специальной военной операции 250 квадратных метров маскировочной сети, необходимой в зимний период, а также продукты питания и сладости", - говорится в сообщении в Telegram-канале парламента. Кроме того, члены делегации доставили бойцам в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику зимние костюмы "Горка" с температурным режимом до -30 градусов и теплую военную форму. "Депутат от имени парламента Кабардино-Балкарии поблагодарил военных за службу, пожелал им крепкого здоровья, удачи в выполнении боевых задач и скорейшего возвращения домой с победой", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231225/podarki-1917932243.html
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запорожская область, донецкая народная республика
Надежные люди, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
Парламентарии КБР передали маскировочные сети и продукты для бойцов СВО

Парламентарии КБР передали маскировочные сети и продукты для бойцов СВО

© Парламент КБР/Telegram Парламентарии КБР передали маскировочные сети и продукты для бойцов СВО
 Парламентарии КБР передали маскировочные сети и продукты для бойцов СВО
© Парламент КБР/Telegram
Парламентарии КБР передали маскировочные сети и продукты для бойцов СВО
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии передали бойцам в зоне специальной военной операции маскировочные сети, зимнее обмундирование и продукты питания, сообщила пресс-служба парламента региона.
"По поручению руководства законодательного органа республики член комитета парламента КБР по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству… Альбек Абазов с помощниками передали бойцам 15-го отряда специального назначения "Вятич" в зоне специальной военной операции 250 квадратных метров маскировочной сети, необходимой в зимний период, а также продукты питания и сладости", - говорится в сообщении в Telegram-канале парламента.
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Кроме того, члены делегации доставили бойцам в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику зимние костюмы "Горка" с температурным режимом до -30 градусов и теплую военную форму.
"Депутат от имени парламента Кабардино-Балкарии поблагодарил военных за службу, пожелал им крепкого здоровья, удачи в выполнении боевых задач и скорейшего возвращения домой с победой", - добавили в пресс-службе.
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Надежные людиЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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