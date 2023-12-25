https://ria.ru/20231225/sukhotina-1918241003.html

Опережая фантастику: от "Умного города" к "Умной стране"

Опережая фантастику: от "Умного города" к "Умной стране" - РИА Новости, 27.12.2023

Опережая фантастику: от "Умного города" к "Умной стране"

Мы живем в то время, когда действительность опережает научную фантастику, и революционные идеи воплощаются в жизнь быстрее, чем писатель опишет их в книге. Уже... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-25T16:45

2023-12-25T16:45

2023-12-27T17:33

интервью - авторы

интервью

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Мы живем в то время, когда действительность опережает научную фантастику, и революционные идеи воплощаются в жизнь быстрее, чем писатель опишет их в книге. Уже через несколько лет мы не узнаем наши города, потому что они станут куда более удобным, безопасным и по-настоящему умным пространством для жизни. РИА Новости поговорили с генеральным директором компании "Русатом Инфраструктурные решения" (Госкорпорация "Росатом") Ксенией Сухотиной, под чьим руководством в "Росатоме" развивается направление "Умный город".– Ксения Анатольевна, что такое "Умный город"? Как такой город должен работать и функционировать?– Смысл "умного" дома, города, региона в том, что основные процессы переводятся в цифровой формат. Тем самым мы избавляемся от необходимости совершать рутинные операции. Уходим от потерь во времени, в ресурсах, в деньгах. Конечно, это делает нашу жизнь более удобной. Поэтому смысл "Умного города" в том, чтобы пойти более коротким, комфортным путем и получить услугу или желаемый результат наиболее эффективным способом. В целом "Умный город" можно рассматривать, как основанную на цифровых решениях систему взаимосвязей между жителями, администрацией, бизнесом. И когда все участники разговаривают на одном языке, имея одинаковые данные, нам проще выстроить друг с другом хорошие, доверительные отношения.– Будет ли человек чувствовать себя в "Умном городе" хозяином, как в "Умном доме"?– Скорее, полноценным участником городской жизни. Благодаря "Умному городу" у жителя появляется возможность влиять на развитие города. Через голосования, опросы, системы обратной связи. Тем самым взаимоотношения между жителями и властью становятся более конструктивными, происходит двустороннее взаимодействие. Появляется вовлеченность в судьбу родного города, возможность вкладывать усилия в его будущее, в том числе и будущее своих детей.– Почему "Росатом" начал заниматься развитием технологий "Умного города"?– Предприятия "Росатома" являются градообразующими более в двадцати закрытых городах. Мы заинтересованы в обеспечении комфортного проживания людей, чтобы наши сотрудники, члены их семей имели такие же возможности как в мегаполисах. Поэтому мы начали реализацию проекта "Умный город" в сотрудничестве с Минстроем России, который в то время как раз активно разрабатывал нормативные решения для соответствующих проектов. Наша команда разработала собственную цифровую платформу, которая первоначально была внедрена в закрытом городе Саров. Решение оказалось успешным, в результате сейчас оно внедрено в более чем ста городах.– То есть, Саров, если я правильно понимаю, давно уже – "Умный город"?– Да, Саров – наш первый проект "Умного города" и сегодня наиболее насыщенная платформа. С 2019 года платформа развивалась, эволюционировала и сегодня насчитывает более 60 сервисов. Практически не выходя из дома, с помощью смартфона, можно решить любой вопрос: записаться на прием к врачу, оплатить школьное питание, ряд муниципальных услуг, посмотреть расписание транспорта в режиме реального времени и многое другое. Есть уникальные модули – например "Обеспечение мобильности", когда житель с ограниченными возможностями может проложить свой маршрут по городу с учетом наличия соответствующей инфраструктуры в различных районах. Саров и другие наши города партнеры, где внедрена платформа, несколько раз выигрывали федеральный конкурс "Лучшая муниципальная практика" в соответствующей номинации. Проект был рекомендован для распространения программой ООН по населенным пунктам - ООН Хабитат.Огромный плюс состоит в том, что идея родилась именно внутри города, исходя из потребностей его жителей. Дальше мы стали развивать платформу в атомных городах, затем совместно со Ставропольским краем и муниципалитетом реализовали большой проект в Железноводске, потом в других, преимущественно малых и средних городах. А сегодня общее количество проектов цифровизации с нашим участием достигло почти 200 городов, среди которых есть и миллионники.– Задействован ли искусственный интеллект в "Умном городе"?- Да, в самых разных направлениях. Самый распространенный – безопасность на дорогах и в целом вопросы безопасности городов. Например, только нейросеть может за несколько секунд из тысяч изображений с камер выбрать нужное и подать сигнал о правонарушении в полицию. Также можно назвать умные камеры, которые отслеживают номера, умные перекрестки.Могу привести крупный проект с нашим участием в одном из южных приграничных регионов, где сейчас тема безопасности является одной из приоритетных. Там создана комплексная система, которая сама выявляет правонарушения и сигнализирует об этом диспетчерам. Программно-аппаратный комплекс включает в себя почти тысячу камер наблюдения с распознаванием лиц, номерных знаков, противоправных действий и так далее.Используются технологии искусственного интеллекта также в энергетике и ЖКХ. Здесь они позволяют как предотвращать аварийные ситуации, так и в целом снижать потери воды или тепла, возникающие вследствие ветхих сетей или незаконных присоединений. В будущем, когда будет накоплено достаточно данных, искусственный интеллект будет применяться во всех направлениях "Умного города", чтобы ускорить работу процессов, снять рутину с экспертов, но решение, конечно, будет оставаться за человеком.– И в продолжение как раз вопрос про ЖКХ – что дает цифровизация в этом секторе?- В первую очередь, повышение эффективности предприятия. Обычные же потребители получают более качественные услуги.Цифровизация ресурсоснабжающих предприятий может проходить как в комплексе, так и по отдельным процессам. Например, удаленное получение информации с приборов учета потребителей. Мониторинг работы оборудования и сетевого комплекса в режиме онлайн. Переход к электронным базам, когда вся информация заносится сразу в электронном виде. Анализ балансов или режимов. Это все может внедряться как отдельными модулями, так и в комплексе.Сегодня у нас есть целая линейка продуктов для энергетики и ЖКХ. Все они построены на единой платформе. Есть возможность интеграции с различными SCADA-пакетами, учетными системами, которые обеспечивают сбор полевых данных. Это полезные инструменты для ресурсоснабжающих организаций, потому что они обеспечивают прозрачность и экономят ресурсы. Благодаря им повышается надежность, эффективность, снижается число аварий, в том числе повторных, сокращаются сроки их устранения.Важно то, что одно из главных направлений нашей работы – это энергетика и ЖКХ. И решения мы разрабатываем, в первую очередь, для себя. А после того, как они пройдут обкатку внутри компании, мы предлагаем их внешним заказчикам - то есть на рынок выводится уже полностью готовый продукт, прошедший испытания в реальных условиях.- Люди на местах, начальники, не в штыки ли встречают нововведения?– Как и везде люди реагируют по-разному. Кто-то сопротивляется изменениям, кто-то наоборот их приветствует. Но "Росатом" - это очень динамично развивающаяся корпорация и работа с изменениями здесь поставлена на системную основу. И этот опыт мы активно используем в наших проектах. Для того, чтобы улучшения прошли более гладко, создаются команды изменений, люди сами находят возможности для улучшений, примером показывают как ускорился тот или иной процесс после цифровизации, как сократились или полностью исчезли рутинные операции.Важно еще то, что мы не просто проводим цифровую трансформацию, мы много работаем и с процессами, используя Производственную систему "Росатом" (ПСР). Задача системы — организация непрерывного улучшения: сокращение трудозатрат и времени протекания процессов. Вместе с городом или предприятием мы расставляем приоритеты, при помощи ПСР оптимизируем процессы и закрепляем результаты в цифровых сервисах. Люди видят в изменениях пользу и сторонников становится гораздо больше.– Что предстоит сделать для того, чтобы появилась "Умная страна"? Наверное, пройти какие-то ступени, типа "Умный регион"?– Да, безусловно. Система управления выстроена таким образом, что многие решения консолидируются на уровне региона, а дальше уже переходят федеральному центру. Уже есть несколько примеров, которые пошли по пути централизации. Это и Мурманская область, и Нижегородская область, и другие. Думаю, что дальше эта тенденция будет нарастать.- С какими итогами подходите к концу года, какие ключевые проекты можете выделить?- Общее количество наших цифровых проектов по всем направлениям к концу года стремительно приближается к цифре в 200 городов. Мы сделали шаг вперед с точки зрения глубины наших цифровых продуктов, их развития и безопасности. Вокруг платформы "Умный город" активно развиваются другие, более специализированные, решения - для управления ЖКХ, транспортными системами. Запустили в опытную эксплуатацию наш первый крупный проект в сфере управления зданиями и сооружениями – "Инфраструктурную IoT-платформу".В 2023 году, как я уже говорила, мы начали работать по направлению "Безопасный город" и внедрили комплексную систему интеллектуального видеонаблюдения в одном приграничном регионе. Система имеет две высокотехнологичных составляющих – это собственно видеокамеры и уникальный программный продукт, который силами искусственного интеллекта распознает лица, события и, что важно, нестандартные ситуации, свидетельствующие о потенциальной угрозе, например, неадекватное поведение человека или группы лиц. Система уже повысила уровень раскрываемости преступлений, успешного поиска пропавших людей. Наш продукт заинтересовал и другие регионы, поскольку на смену традиционным системам видеонаблюдения, которые я бы назвала системами видеотрансляции, приходят новые продукты видеоаналитики, и это общая тенденция рынка.Заметен значительный спрос на системы для цифровизации предприятий, занимающихся ресурсоснабжением, энергетикой, ЖКХ. Мы видим, что предприятия стали более активно использовать отечественные программные решения для цифровизации - по данным наших аналитиков, доля российского ПО в закупках предприятий сектора ресурсоснабжения выросла с 60% до 80%. Наш продукт "Цифровое ресурсоснабжение" используется сегодня более, чем в 10 городах в Белгородской, Воронежской, Липецкой областях и других регионах. Приступили к масштабному проекту в Краснодаре.Развивается цифровизация транспортной сферы. С нашей помощью в этом году внедрены элементы интеллектуальных транспортных систем в Екатеринбурге, Белгороде, Липецке, Ростове-на-Дону, Воронеже и в других регионах. Отдельный продукт – интеллектуальное парковочное пространство – его мы развернули в двух десятках регионов. Эффекты уже видны - в ряде городов, где была внедрена ИТС, средняя скорость потока на самых загруженных участках, выросла на 3–5%, что является существенным результатом за такой короткий период.- На ваш взгляд, потенциал спроса на цифровизацию в городах еще не исчерпан?- Полагаю, нет, рынок пока не заполнен. К тому же, он не статичный, каждый год появляются новые запросы, новые потребности в доработках, поэтому я считаю, что у таких продуктов огромное будущее. Они сориентированы на потребности людей, а они только растут. Нет конечной точки, когда мы могли бы сказать: все, уже ничего не нужно.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"