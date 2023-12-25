https://ria.ru/20231225/stavka-1917966605.html

ЦБ заявил о росте средней максимальной ставки по вкладам

ЦБ заявил о росте средней максимальной ставки по вкладам - РИА Новости, 25.12.2023

ЦБ заявил о росте средней максимальной ставки по вкладам

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады декабря выросла на... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:54

2023-12-25T15:54

2023-12-25T15:54

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады декабря выросла на 0,52 процентного пункта, до 14,52%, следует из материалов Банка России. После повышения в июле ключевой ставки ЦБ РФ до 8,5% с 7,5% показатель вырос в третьей декаде июля до 8,11%. С тех пор он почти непрерывно рос, исключением стала первая декада октября, когда показатель снизился на скромные 0,01 процентного пункта. Затем был достаточно быстрый рост, также поддерживаемый увеличением ключевой ставки, который замедлился только во второй декаде ноября - тогда показатель вырос лишь на 0,07 процентного пункта. А по итогам третьей декады он не изменился вовсе, сохранившись на уровне 13,64%. Однако в первой декаде декабря средняя максимальная ставка вновь перешла к росту, достигнув 14%. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", "Московский кредитный банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.

https://ria.ru/20231224/tsentrobank-1917751751.html

https://ria.ru/20231220/rubl-1916862500.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)