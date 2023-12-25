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ЦБ заявил о росте средней максимальной ставки по вкладам - РИА Новости, 25.12.2023
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15:54 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/stavka-1917966605.html
ЦБ заявил о росте средней максимальной ставки по вкладам
ЦБ заявил о росте средней максимальной ставки по вкладам - РИА Новости, 25.12.2023
ЦБ заявил о росте средней максимальной ставки по вкладам
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады декабря выросла на... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:54
2023-12-25T15:54
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады декабря выросла на 0,52 процентного пункта, до 14,52%, следует из материалов Банка России. После повышения в июле ключевой ставки ЦБ РФ до 8,5% с 7,5% показатель вырос в третьей декаде июля до 8,11%. С тех пор он почти непрерывно рос, исключением стала первая декада октября, когда показатель снизился на скромные 0,01 процентного пункта. Затем был достаточно быстрый рост, также поддерживаемый увеличением ключевой ставки, который замедлился только во второй декаде ноября - тогда показатель вырос лишь на 0,07 процентного пункта. А по итогам третьей декады он не изменился вовсе, сохранившись на уровне 13,64%. Однако в первой декаде декабря средняя максимальная ставка вновь перешла к росту, достигнув 14%. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", "Московский кредитный банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил о росте средней максимальной ставки по вкладам

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в РФ выросла до 14,52%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады декабря выросла на 0,52 процентного пункта, до 14,52%, следует из материалов Банка России.
После повышения в июле ключевой ставки ЦБ РФ до 8,5% с 7,5% показатель вырос в третьей декаде июля до 8,11%. С тех пор он почти непрерывно рос, исключением стала первая декада октября, когда показатель снизился на скромные 0,01 процентного пункта.
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Затем был достаточно быстрый рост, также поддерживаемый увеличением ключевой ставки, который замедлился только во второй декаде ноября - тогда показатель вырос лишь на 0,07 процентного пункта. А по итогам третьей декады он не изменился вовсе, сохранившись на уровне 13,64%. Однако в первой декаде декабря средняя максимальная ставка вновь перешла к росту, достигнув 14%.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", "Московский кредитный банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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