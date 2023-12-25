https://ria.ru/20231225/starenie-1917306523.html

Старение по частям. Создан тест на биологический возраст отдельных органов

Старение по частям. Создан тест на биологический возраст отдельных органов - РИА Новости, 25.12.2023

Старение по частям. Создан тест на биологический возраст отдельных органов

В Стэнфордском университете установили, что ускоренное старение одного из органов повышает риск преждевременной смерти. Ученые разработали методику, с помощью... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:00

2023-12-25T08:00

2023-12-25T10:43

наука

биология

медицина

здоровье

старение

стэнфордский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749514909_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b45bab16122e5abe0d3ca28e56e52d.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В Стэнфордском университете установили, что ускоренное старение одного из органов повышает риск преждевременной смерти. Ученые разработали методику, с помощью которой по уровню белков в плазме крови можно определить биологический возраст отдельных частей организма — а значит, и оценить угрозы для здоровья.Измерить старениеРазвитие возрастных заболеваний зависит от темпов индивидуального старения человека. Поэтому так важно найти биомаркеры, которые могли бы служить критериями биологического возраста, а он, как известно, порой сильно отличается от хронологического.Изучив геном человека — совокупность наследственного материала, заключенного в каждой клетке, — специалисты так и не нашли ни одного гена, напрямую связанного с продолжительностью жизни. Тогда предположили, что критическую роль играет число накопленных в ДНК мутаций, которые со временем нарушают нормальное функционирование клеток и приводят к их гибели. Но подход себя не оправдал: выяснилось, что количество мутаций не коррелирует с общим старением организма. В качестве маркеров старения пытались использовать длину теломер — защитных "колпачков" на концах хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки. Но и этот метод оказался неточным.За последнее десятилетие ученые разработали несколько новых подходов, позволяющих оценить старение на клеточном уровне. Самый известный — эпигенетические часы. Он основан на анализе ДНК, в структуре которой с годами меняется степень метилирования — присоединения метильной группы к определенным генам. Отслеживая эти так называемые эпигенетические метки, можно определить биологический возраст.Есть и другие варианты. Так, метод транскриптомных часов использует транскриптом — набор генов, которые считываются из ДНК при производстве белков. Еще более привлекательной выглядит идея использовать в качестве биомаркеров сами белки. Если такие найдутся, они станут прекрасными мишенями для разработки лекарств против старения — а для оценки биологического возраста достаточно будет провести простой анализ крови.Разница в возрасте органовНедостаток всех этих подходов в том, что они дают оценку темпов старения всего организма. Однако последние исследования показывают, что органы и системы накапливают проблемы с разной скоростью.Австралийские ученые проанализировали хранящиеся в Британском биобанке данные более чем ста тысяч взрослых людей. Изучили профили возрастных изменений тела, скелетно-мышечной и иммунной систем, мозга, сердца, почек, печени и метаболической функции. Оказалось, что отдельные органы или системы могут быть значительно "старше" организма в целом. Вывод, который делают авторы, можно сформулировать так: человеку столько "лет", сколько "лет" его самому старому органу, с которым и связан главный риск заболеваний и смерти.Следующий шаг сделали американские ученые во главе с профессором неврологии Тони Висс-Корэй из Медицинской школы Стэнфордского университета. Чтобы найти специфические для отдельных органов маркеры старения, они составили список белков, способных концентрироваться (а значит, и выполнять определенные функции) в каждом из 11 основных органов, включая мозг, сердце, печень, почки, легкие, сосудистую систему, кишечник и поджелудочную железу.Всего обнаружили около 900 таких органоспецифичных белков. Авторы измерили их уровни в образцах крови 1398 здоровых людей в возрасте от 27 до 104 лет и провели корреляцию с биологическим старением органов. После обработки информации с помощью методов машинного обучения ученые получили базовые профили белков для всей матрицы вариантов — например, для типичного сердца 55-летнего человека или типичной печени человека 75 лет. Точность работы алгоритма проверили еще на четырех тысячах здоровых американцев.Белковые маркерыСозданную методику стэнфордские ученые использовали для обработки анализов крови 5676 человек, участвовавших в пяти медицинских исследованиях. В ходе некоторых за людьми наблюдали долгие годы, поэтому удалось проверить сделанные машиной предсказания.Согласно полученным результатам, примерно у каждого пятого человека в возрасте более 50 лет один из органов стареет с аномально высокой скоростью, а у каждого шестидесятого таких органов два. При этом ускоренное старение одного органа повышает риск смерти в течение следующих 15 лет на 20-50 процентов, а сразу двух — в 6,5 раза.Ученые подсчитали, что при увеличении возраста сердца на четыре условных года вероятность развития сердечной недостаточности вырастает в 2,5 раза, а более высокие темпы старения мозга почти вдвое повышают риск деменции и снижения когнитивных функций. Одновременное присутствие в плазме крови белков, специфических для мозга и сосудистой системы, указывает на высокий риск болезни Альцгеймера с не меньшей точностью, чем используемые сейчас клинические биомаркеры, такие как фосфорилированный тау-белок.Также существует сильная связь увеличенного возраста почек (более чем в два раза выше нормы) с гипертонией и диабетом, а экстремального возрастного показателя сердца — с риском инфаркта.Авторы надеются, что разработанный ими простой метод определения биологического возраста органов, основанный на анализе крови, позволит выявлять заболевания на самых ранних стадиях, а в дальнейшем — и создавать лекарства от определенных видов старения. Также тесты на органоспецифические белки в будущем могут стать мощным инструментом персонализированной медицины. Но для этого потребуются более масштабные исследования."Мы уже сейчас можем оценить биологический возраст органа у внешне здорового человека и предсказать риск развития связанных с ним заболеваний, — приводятся в пресс-релизе слова профессора Висс-Корэй. — Если наше открытие подтвердится на 50 или 100 тысячах человек, это будет означать, что, наблюдая за состоянием отдельных органов, можно обнаружить те, которые стареют ускоренно, и начать специфическое лечение задолго до того, как проявятся клинические симптомы".К сожалению, отмечают ученые, пока неясна причинно-следственная связь: можно ли считать белки движущей силой старения, или они, напротив, — его побочный продукт. Возможно, появление маркерных белков не предсказывает, а уже отражает происходящие возрастные изменения. В любом случае новый инструмент будет полезен тем, что поможет людям принять взвешенные решения относительно своего здоровья: изменить образ жизни, начать прием определенных добавок или пройти профилактический курс лечения.

https://ria.ru/20231112/belok-1908680146.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, медицина, здоровье, старение, стэнфордский университет