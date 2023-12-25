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Под Липецком изготовили сотни квадратных метров маскировочной сети для СВО - РИА Новости, 25.12.2023
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Надежные люди
 
17:05 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917996827.html
Под Липецком изготовили сотни квадратных метров маскировочной сети для СВО
Под Липецком изготовили сотни квадратных метров маскировочной сети для СВО - РИА Новости, 25.12.2023
Под Липецком изготовили сотни квадратных метров маскировочной сети для СВО
Спикер парламента Липецкой области Владимир Сериков сообщил, что на передовую вскоре будут доставлены более 500 квадратных метров маскировочной сети,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:05
2023-12-25T17:05
надежные люди
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Спикер парламента Липецкой области Владимир Сериков сообщил, что на передовую вскоре будут доставлены более 500 квадратных метров маскировочной сети, изготовленную местными волонтёрами, и монокулярный прицел, который он приобрёл по просьбе военных. "Волонтеры изготовили более 500 квадратных метров. За что им огромное спасибо. В ближайшее время груз будет доставлен на передовую. В свою очередь приобрел профессиональный монокулярный прицел, о котором просили бойцы", - сообщил Сериков в своём Telegram-канале. Одна из волонтёров, которая плетёт маскировочные сети, - Маргарита из Лебедянского района Липецкой области. Именно она откликнулась на просьбу Владимира Серикова. Она координирует работу по плетению маскировочных сетей. Им удаётся изготавливать около тысячи квадратных метров маскировки за неделю. "Желание помогать нашим бойцам объединило неравнодушных жителей Лебедянского района. Они изготавливают свечи, сети, тушенку и сухие супы. Местные организовали сельскую группу, которую так и назвали - "Свеча". За несколько месяцев к общему делу присоединились сотни людей не только из Липецкой области, но и из других регионов", - добавил Сериков. Маргарита начинала с изготовления блиндажных свечей - делала их вместе с сыном и его одноклассниками. А в процессе работы у неё появились единомышленники. Маргарита убеждена, что "волонтёр - это каждый человек, который делает добро по воле души".
https://ria.ru/20231225/svo-1917945481.html
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липецкая область
Надежные люди, Липецкая область
Под Липецком изготовили сотни квадратных метров маскировочной сети для СВО

Под Липецком изготовили более 500 квадратных метров маскировочной сети для СВО

© Telegram-канал председателя Липецкого областного совета Владимира СериковаЛипецкие волнтёры изготовили более 500 квадратных метров маскировочной сети для СВО
Липецкие волнтёры изготовили более 500 квадратных метров маскировочной сети для СВО
© Telegram-канал председателя Липецкого областного совета Владимира Серикова
Липецкие волнтёры изготовили более 500 квадратных метров маскировочной сети для СВО
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Спикер парламента Липецкой области Владимир Сериков сообщил, что на передовую вскоре будут доставлены более 500 квадратных метров маскировочной сети, изготовленную местными волонтёрами, и монокулярный прицел, который он приобрёл по просьбе военных.
"Волонтеры изготовили более 500 квадратных метров. За что им огромное спасибо. В ближайшее время груз будет доставлен на передовую. В свою очередь приобрел профессиональный монокулярный прицел, о котором просили бойцы", - сообщил Сериков в своём Telegram-канале.
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Одна из волонтёров, которая плетёт маскировочные сети, - Маргарита из Лебедянского района Липецкой области. Именно она откликнулась на просьбу Владимира Серикова. Она координирует работу по плетению маскировочных сетей. Им удаётся изготавливать около тысячи квадратных метров маскировки за неделю.
"Желание помогать нашим бойцам объединило неравнодушных жителей Лебедянского района. Они изготавливают свечи, сети, тушенку и сухие супы. Местные организовали сельскую группу, которую так и назвали - "Свеча". За несколько месяцев к общему делу присоединились сотни людей не только из Липецкой области, но и из других регионов", - добавил Сериков.
Маргарита начинала с изготовления блиндажных свечей - делала их вместе с сыном и его одноклассниками. А в процессе работы у неё появились единомышленники. Маргарита убеждена, что "волонтёр - это каждый человек, который делает добро по воле души".
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