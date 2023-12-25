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На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 55 военных за сутки - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 25.12.2023 (обновлено: 16:05 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917954861.html
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 55 военных за сутки
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 55 военных за сутки - РИА Новости, 25.12.2023
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 55 военных за сутки
Российские войска на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 55 украинских военнослужащих и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:20
2023-12-25T16:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 55 украинских военнослужащих и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР."Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Донецкая Народная Республика
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 55 военных за сутки

МО: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 55 военных за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 55 украинских военнослужащих и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР.
"Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 декабря, 15:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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