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На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 55 военных за сутки

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 55 военных за сутки - РИА Новости, 25.12.2023

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 55 военных за сутки

Российские войска на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 55 украинских военнослужащих и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:20

2023-12-25T15:20

2023-12-25T16:05

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 55 украинских военнослужащих и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР."Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке министерства.

россия

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика