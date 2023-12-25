https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917832899.html

Бойцы уничтожили минометы, станцию Starlink и пехоту ВСУ под Купянском

Бойцы уничтожили минометы, станцию Starlink и пехоту ВСУ под Купянском - РИА Новости, 25.12.2023

Бойцы уничтожили минометы, станцию Starlink и пехоту ВСУ под Купянском

Сводная группа бойцов группировки войск "Запад" уничтожила минометы, станцию Starlink и пехоту ВСУ с помощью боевых дронов на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T05:08

2023-12-25T05:08

2023-12-25T05:08

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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Сводная группа бойцов группировки войск "Запад" уничтожила минометы, станцию Starlink и пехоту ВСУ с помощью боевых дронов на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "В результате совместной работы разведчиков, мотострелковых и артиллерийских подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были уничтожены несколько блиндажей, два миномета, станция спутниковой связи Starlink и живая сила ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Военнослужащие разведки группировки войск "Запад" получили данные о наращивании украинских сил. Впоследствии сводная группа разведки и операторов БПЛА скрытно совершила марш-бросок ближе к переднему краю из тылового района. Уничтожение целей производилось с помощью боевых дронов на удалении около трех километров до позиций ВСУ. "При ведении наблюдения, если выявляются важные цели, например точки подвоза боеприпасов или обустройство новых наблюдательных пунктов противника, у нас выезжает малая оперативная группа на квадроцикле и точечно уничтожает выявленные цели. Также выявляем артиллерийские позиции противника, передаем координаты и осуществляем корректировку во время боевой работе нашей артиллерии. У операторов боевых дронов основные цели – это минометы противника", - рассказал старший разведчик. Помимо использования дронов-камикадзе FPV, бойцы ВС РФ поражают цели специальным дроном со сбросом боеприпасов. "Вот этот вот большой - тоже наш любимый дрон. Мы его используем уже для уничтожения опорных пунктов противника. С ним работаем на сбросах. Самый большой груз, который мы отправляли, был 2,5 килограмма. Но это мы уже подошли с энтузиазмом и боеприпасы к нему сами делали. Каких-то штатных под него нет, и мы сами придумываем. Также можно три снаряда на него повесить. С его помощью можно сорвать ротацию противника, поразить технику", - сказал старший разведчик.

https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917832767.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность