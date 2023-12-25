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Минкульт создаст совет, объединяющий музыкальные организации - РИА Новости, 25.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:15 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/sovet-1917998646.html
Минкульт создаст совет, объединяющий музыкальные организации
Минкульт создаст совет, объединяющий музыкальные организации - РИА Новости, 25.12.2023
Минкульт создаст совет, объединяющий музыкальные организации
Координационный совет, объединяющий руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов, будет создан в министерстве культуры РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:15
2023-12-25T17:15
культура
ольга любимова
россия
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Координационный совет, объединяющий руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов, будет создан в министерстве культуры РФ, сообщила глава ведомства Ольга Любимова. "В министерстве культуры создается координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов", - написала министр в своем Telegram-канале. Она отметила, что с представителями отрасли будут обсуждаться действия министерства для гармонизации репертуарной политики и гастрольной деятельности, а также ведомственная помощь в отношении новых проектов для училищ, детских школ искусств, филармоний, консерваторий. "Нам показалось очень важным руководствоваться логикой тех людей, которые трудятся внутри отрасли и как никто знают существующие проблемы. Таким образом мы сумеем вместе спрогнозировать нашу дальнейшую общую деятельность", - заключила министр.
https://ria.ru/20231218/initsiativy-1916435767.html
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ольга любимова, россия, общество
Культура, Ольга Любимова, Россия, Общество
Минкульт создаст совет, объединяющий музыкальные организации

Минкульт создаст координационный совет, объединяющий музыкальные организации

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМинистерство культуры России
Министерство культуры России - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министерство культуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Координационный совет, объединяющий руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов, будет создан в министерстве культуры РФ, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.
"В министерстве культуры создается координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов", - написала министр в своем Telegram-канале.
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Она отметила, что с представителями отрасли будут обсуждаться действия министерства для гармонизации репертуарной политики и гастрольной деятельности, а также ведомственная помощь в отношении новых проектов для училищ, детских школ искусств, филармоний, консерваторий.
"Нам показалось очень важным руководствоваться логикой тех людей, которые трудятся внутри отрасли и как никто знают существующие проблемы. Таким образом мы сумеем вместе спрогнозировать нашу дальнейшую общую деятельность", - заключила министр.
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