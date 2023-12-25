https://ria.ru/20231225/sovet-1917998646.html

Минкульт создаст совет, объединяющий музыкальные организации

Минкульт создаст совет, объединяющий музыкальные организации - РИА Новости, 25.12.2023

Минкульт создаст совет, объединяющий музыкальные организации

Координационный совет, объединяющий руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов, будет создан в министерстве культуры РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:15

2023-12-25T17:15

2023-12-25T17:15

культура

ольга любимова

россия

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Координационный совет, объединяющий руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов, будет создан в министерстве культуры РФ, сообщила глава ведомства Ольга Любимова. "В министерстве культуры создается координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов", - написала министр в своем Telegram-канале. Она отметила, что с представителями отрасли будут обсуждаться действия министерства для гармонизации репертуарной политики и гастрольной деятельности, а также ведомственная помощь в отношении новых проектов для училищ, детских школ искусств, филармоний, консерваторий. "Нам показалось очень важным руководствоваться логикой тех людей, которые трудятся внутри отрасли и как никто знают существующие проблемы. Таким образом мы сумеем вместе спрогнозировать нашу дальнейшую общую деятельность", - заключила министр.

https://ria.ru/20231218/initsiativy-1916435767.html

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ольга любимова, россия, общество