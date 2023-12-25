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Слуцкий планирует участвовать в дебатах во время президентской кампании - РИА Новости, 25.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:00 25.12.2023 (обновлено: 19:03 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/slutskiy-1918027709.html
Слуцкий планирует участвовать в дебатах во время президентской кампании
Слуцкий планирует участвовать в дебатах во время президентской кампании - РИА Новости, 25.12.2023
Слуцкий планирует участвовать в дебатах во время президентской кампании
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:00
2023-12-25T19:03
выборы президента россии — 2024
политика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании. Ранее он представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты. "Да", - ответил Слуцкий на вопрос, планирует ли он участвовать в дебатах.
https://ria.ru/20231219/slutskiy-1916766559.html
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политика, леонид слуцкий (политик), лдпр
Выборы президента России — 2024, Политика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий планирует участвовать в дебатах во время президентской кампании

Слуцкий подтвердил планы участвовать в дебатах во время президентской кампании

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время пресс-подхода после подачи документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время пресс-подхода после подачи документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время пресс-подхода после подачи документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании.
Ранее он представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты.
"Да", - ответил Слуцкий на вопрос, планирует ли он участвовать в дебатах.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Биография Леонида Слуцкого
19 декабря, 17:17
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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