https://ria.ru/20231225/slutskiy-1918027709.html
Слуцкий планирует участвовать в дебатах во время президентской кампании
Слуцкий планирует участвовать в дебатах во время президентской кампании - РИА Новости, 25.12.2023
Слуцкий планирует участвовать в дебатах во время президентской кампании
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:00
2023-12-25T19:00
2023-12-25T19:03
выборы президента россии — 2024
политика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании. Ранее он представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты. "Да", - ответил Слуцкий на вопрос, планирует ли он участвовать в дебатах.
https://ria.ru/20231219/slutskiy-1916766559.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, леонид слуцкий (политик), лдпр
Выборы президента России — 2024, Политика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий планирует участвовать в дебатах во время президентской кампании
Слуцкий подтвердил планы участвовать в дебатах во время президентской кампании
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании.
Ранее он представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты.
"Да", - ответил Слуцкий на вопрос, планирует ли он участвовать в дебатах.
Биография Леонида Слуцкого