https://ria.ru/20231225/slutskiy-1918027709.html

Слуцкий планирует участвовать в дебатах во время президентской кампании

Слуцкий планирует участвовать в дебатах во время президентской кампании - РИА Новости, 25.12.2023

Слуцкий планирует участвовать в дебатах во время президентской кампании

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:00

2023-12-25T19:00

2023-12-25T19:03

выборы президента россии — 2024

политика

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании. Ранее он представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты. "Да", - ответил Слуцкий на вопрос, планирует ли он участвовать в дебатах.

https://ria.ru/20231219/slutskiy-1916766559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, леонид слуцкий (политик), лдпр