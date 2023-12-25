https://ria.ru/20231225/skolkovo-1918012401.html

Путин подписал закон об улучшении условий развития компаний "Сколково"

Путин подписал закон об улучшении условий развития компаний "Сколково" - РИА Новости, 25.12.2023

Путин подписал закон об улучшении условий развития компаний "Сколково"

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на улучшение условий развития высокотехнологичных компаний инновационного центра "Сколково", а... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:05

2023-12-25T18:05

2023-12-25T18:05

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

владимир путин

сколково

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на улучшение условий развития высокотехнологичных компаний инновационного центра "Сколково", а также на повышение эффективности бюджетных расходов. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, субсидии на возмещение затрат участникам проекта "Сколково" будут предоставляться лишь в отношении товаров, ввозимых для исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что в федеральном бюджете ежегодно предусматривается около четверти миллиарда рублей на компенсацию затрат по уплате таможенных пошлин и НДС при импорте оборудования, запчастей и иной продукции. Одновременно закон уточняет нормы, касающиеся деятельности управляющей компании в качестве таможенного представителя. Эта деятельность направлена в первую очередь на реализацию механизма соответствующей господдержки - возмещения затрат на уплату таможенной пошлины и НДС. Услугами таможенного представителя смогут воспользоваться в том числе бывшие участники проекта "Сколково", продолжающие свою деятельность; резиденты иных инновационных научно-технологических центров, инновационных кластеров и технопарков; научно-исследовательские институты, дочерние и иные связанные с ними лица. Таким образом, приоритетное ускоренное прохождение всех таможенных процедур планируется распространить не только на действующих, но и на бывших резидентов этого института развития, а также на участников индустриальных кластеров и технопарков, научные институты, пояснял Мишустин. Такой подход позволит ускорить работы по созданию наукоемких продуктов и решений, в том числе в таких важных сферах, как микроэлектроника, беспилотные транспортные системы, аддитивные технологии, биохимия, подчеркивал он. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

https://ria.ru/20231127/skolkovo-1912103489.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, владимир путин, сколково