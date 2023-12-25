https://ria.ru/20231225/siriya-1918016433.html

Источник: Турция нанесла авиаудары по курдам на северо-востоке Сирии

Источник: Турция нанесла авиаудары по курдам на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 25.12.2023

Источник: Турция нанесла авиаудары по курдам на северо-востоке Сирии

Турецкая армия подвергла бомбардировке несколько объектов курдских Сирийских демократических сил (СДС) в городе Камышлы в провинции Хасаке на северо-востоке... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:22

2023-12-25T18:22

2023-12-25T18:24

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ДАМАСК, 25 дек - РИА Новости. Турецкая армия подвергла бомбардировке несколько объектов курдских Сирийских демократических сил (СДС) в городе Камышлы в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщил местный источник РИА Новости. "Турецкие военные самолеты и беспилотники непрерывно бомбят позиции СДС в районе железнодорожной станции и электростанции на севере Камышлы, что привело к отключению электроэнергии", - уточнил источник. Он добавил, что турецкие ВВС также атаковали "газовое месторождение Таль-Оде, что привело к нарушению поставок газа из этого региона, четыре нефтяных месторождения в Румейлане и четыре нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих СДС, что вызвало перебои в поставках дизельного топлива". По его словам, турецкая артиллерия целилась по скоплению транспортных средств, принадлежащих СДС, а также по зданию одного из министерств, связанного с этим движением. Турецкая армия проводит воздушные и наземные военные операции на севере Ирака и Сирии против членов Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией, и Отрядов народной самообороны, которые Турция считает подразделением партии в Сирии. На прошлой неделе турецкая разведка объявила о нейтрализации лидера курдских Отрядов народной самообороны Шервана Хасана во время операции по обеспечению безопасности в городе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

https://ria.ru/20231216/turtsiya-1916221949.html

https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html

https://radiosputnik.ru/20231208/irak-1914578225.html

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в мире, сирия, турция, ирак, рабочая партия курдистана