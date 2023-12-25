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Администрация Сириуса назвала предположительную причину происшествия в доме - РИА Новости, 25.12.2023
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00:29 25.12.2023 (обновлено: 09:34 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/sirius-1917821100.html
Администрация Сириуса назвала предположительную причину происшествия в доме
Администрация Сириуса назвала предположительную причину происшествия в доме - РИА Новости, 25.12.2023
Администрация Сириуса назвала предположительную причину происшествия в доме
Происшествие в многоквартирном доме Сириуса, предположительно, произошло из-за взрыва бытового газа, сейчас жителей впускают в квартиры, чтобы они взяли свои... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T00:29
2023-12-25T09:34
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
краснодарский край
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СИРИУС, 25 дек - РИА Новости. Происшествие в многоквартирном доме Сириуса, предположительно, произошло из-за взрыва бытового газа, сейчас жителей впускают в квартиры, чтобы они взяли свои документы и личные вещи, сообщили в пресс-службе администрации федеральной территории. Ранее в ГУ МЧС информировали, что два человека пострадали, еще двое спасены при происшествии в жилом доме в Сириусе, где разрушилось остекление и балкон квартиры. Позднее власти администрации федеральной территории Сириус сообщили, что, по предварительным данным, в доме произошел взрыв, причина которого пока не установлена. "По данным администрации федеральной территории Сириус, в пострадавшем шестиэтажном доме 114 квартир. Все они оснащены индивидуальными газовыми котлами. Взрыв произошел на пятом этаже. Одна из версий - взрыв бытового газа, 13 квартир расселены, в пункте временного размещения в отеле "Гамма Сириус" находятся шесть человек. Остальные жильцы разместились самостоятельно", - сказали в пресс-службе администрации Сириуса. Там уточнили, что сейчас жителям дома позволяют войти в квартиры в сопровождении полиции и сотрудников Росгвардии, чтобы жильцы могли забрать свои личные вещи и документы. По предварительным данным регионального главка МЧС, к спасательным работам привлечены 60 человек, используется 19 единиц техники.
https://ria.ru/20231225/pozhar-1917820126.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), краснодарский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Краснодарский край
Администрация Сириуса назвала предположительную причину происшествия в доме

Власти: причиной происшествия в доме Сириуса, предположительно, стал взрыв газа

© Фото : Сириус/TelegramМесто взрыва газа в Сириусе. 25 декабря 2023
Место взрыва газа в Сириусе. 25 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Сириус/Telegram
Место взрыва газа в Сириусе. 25 декабря 2023
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СИРИУС, 25 дек - РИА Новости. Происшествие в многоквартирном доме Сириуса, предположительно, произошло из-за взрыва бытового газа, сейчас жителей впускают в квартиры, чтобы они взяли свои документы и личные вещи, сообщили в пресс-службе администрации федеральной территории.
Ранее в ГУ МЧС информировали, что два человека пострадали, еще двое спасены при происшествии в жилом доме в Сириусе, где разрушилось остекление и балкон квартиры.
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Позднее власти администрации федеральной территории Сириус сообщили, что, по предварительным данным, в доме произошел взрыв, причина которого пока не установлена.
"По данным администрации федеральной территории Сириус, в пострадавшем шестиэтажном доме 114 квартир. Все они оснащены индивидуальными газовыми котлами. Взрыв произошел на пятом этаже. Одна из версий - взрыв бытового газа, 13 квартир расселены, в пункте временного размещения в отеле "Гамма Сириус" находятся шесть человек. Остальные жильцы разместились самостоятельно", - сказали в пресс-службе администрации Сириуса.
Там уточнили, что сейчас жителям дома позволяют войти в квартиры в сопровождении полиции и сотрудников Росгвардии, чтобы жильцы могли забрать свои личные вещи и документы.
По предварительным данным регионального главка МЧС, к спасательным работам привлечены 60 человек, используется 19 единиц техники.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Краснодарский край
 
 
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