https://ria.ru/20231225/sirius-1917821100.html

Администрация Сириуса назвала предположительную причину происшествия в доме

Администрация Сириуса назвала предположительную причину происшествия в доме - РИА Новости, 25.12.2023

Администрация Сириуса назвала предположительную причину происшествия в доме

Происшествие в многоквартирном доме Сириуса, предположительно, произошло из-за взрыва бытового газа, сейчас жителей впускают в квартиры, чтобы они взяли свои... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T00:29

2023-12-25T00:29

2023-12-25T09:34

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

краснодарский край

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СИРИУС, 25 дек - РИА Новости. Происшествие в многоквартирном доме Сириуса, предположительно, произошло из-за взрыва бытового газа, сейчас жителей впускают в квартиры, чтобы они взяли свои документы и личные вещи, сообщили в пресс-службе администрации федеральной территории. Ранее в ГУ МЧС информировали, что два человека пострадали, еще двое спасены при происшествии в жилом доме в Сириусе, где разрушилось остекление и балкон квартиры. Позднее власти администрации федеральной территории Сириус сообщили, что, по предварительным данным, в доме произошел взрыв, причина которого пока не установлена. "По данным администрации федеральной территории Сириус, в пострадавшем шестиэтажном доме 114 квартир. Все они оснащены индивидуальными газовыми котлами. Взрыв произошел на пятом этаже. Одна из версий - взрыв бытового газа, 13 квартир расселены, в пункте временного размещения в отеле "Гамма Сириус" находятся шесть человек. Остальные жильцы разместились самостоятельно", - сказали в пресс-службе администрации Сириуса. Там уточнили, что сейчас жителям дома позволяют войти в квартиры в сопровождении полиции и сотрудников Росгвардии, чтобы жильцы могли забрать свои личные вещи и документы. По предварительным данным регионального главка МЧС, к спасательным работам привлечены 60 человек, используется 19 единиц техники.

https://ria.ru/20231225/pozhar-1917820126.html

https://ria.ru/20231224/pozhar-1917795653.html

краснодарский край

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), краснодарский край