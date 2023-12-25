https://ria.ru/20231225/shtaynmayer-1917867443.html

В ФРГ потеряли дар речи после обращения Штайнмайера с упоминанием Украины

В ФРГ потеряли дар речи после обращения Штайнмайера с упоминанием Украины - РИА Новости, 25.12.2023

В ФРГ потеряли дар речи после обращения Штайнмайера с упоминанием Украины

Читатели Die Welt раскритиковали рождественское обращение президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В нем он отметил, что в этом году мир показал себя с... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:37

2023-12-25T10:37

2023-12-25T10:37

в мире

украина

германия

франк-вальтер штайнмайер

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785320300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c6e2fe73e702b19ace7f3f5d402882b.jpg

МОСКВА, 25 дек —РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали рождественское обращение президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В нем он отметил, что в этом году мир показал себя с темной стороны, говоря о конфликте на Украине и на Ближнем Востоке. "Я потерял дар речи после такого обращения к нации", — написал один из комментаторов. "Штайнмайер просто живет в своем пузыре", — поддержал другой. "Нужно заниматься своими проблемами, а не Украиной", — отметил третий. "Пришло время ему подать в отставку", — поделился мнением еще один из пользователей. "В его словах очень много фальши", — заключили читатели.Ранее The New York Times писала, что российские войска перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231225/rossiya-1917849906.html

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, франк-вальтер штайнмайер, вооруженные силы украины