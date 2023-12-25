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СМИ: в ФНБ почти закончились деньги на выкуп самолетов у иностранцев - РИА Новости, 25.12.2023
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09:03 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/samolety-1917847196.html
СМИ: в ФНБ почти закончились деньги на выкуп самолетов у иностранцев
СМИ: в ФНБ почти закончились деньги на выкуп самолетов у иностранцев - РИА Новости, 25.12.2023
СМИ: в ФНБ почти закончились деньги на выкуп самолетов у иностранцев
В Фонде национального благосостояния почти закончились средства для выкупа самолетов у лизингодателей, пишет "Коммерсант". "В бюджете Фонда национального... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:03
2023-12-25T09:03
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 дек —РИА Новости. В Фонде национального благосостояния почти закончились средства для выкупа самолетов у лизингодателей, пишет "Коммерсант". "В бюджете Фонда национального благосостояния осталось 3,5 миллиарда из 300 миллиардов рублей, выделенных ранее на приобретение самолетов иностранных собственников. Всего на сегодня выкуплено 150 самолетов, из которых 86 приходится на группу "Аэрофлот", — говорится в публикации. В статье отмечается, что средства из ФНБ выделили в качестве льготного займа по ставке 1,5 процента на 15 лет, а новым собственником судов стала подконтрольная Росавиации лизинговая компания "НЛК-Финанс", средства переводила ее материнская НСК. Последние средства ушли на урегулирование по 28 самолетам "Аэрофлота", 45 самолетам S7 и 19 — "Уральских авиалиний". По мнению эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федора Борисова, с учетом исчерпания дешевых денег ФНБ авиакомпаниям имеет смысл обсуждать льготное кредитование с частичной компенсацией процентной ставки.Ранее "Аэрофлот" сообщал о завершении процесса страхового урегулирования с иностранными лизингодателями более чем по 30 самолетам. До конца года группа планировала завершить этот процесс по 61 воздушному судну.Правительство России в апреле выделило 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования - перевозчики пустят на это часть своей прибыли.При этом президент Владимир Путин заявлял, что Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году.
https://ria.ru/20231002/aeroflot-1900072023.html
https://ria.ru/20231214/samolety-1915790413.html
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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
СМИ: в ФНБ почти закончились деньги на выкуп самолетов у иностранцев

"Ъ": в ФНБ почти закончились деньги на выкуп самолетов у иностранных компаний

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек —РИА Новости. В Фонде национального благосостояния почти закончились средства для выкупа самолетов у лизингодателей, пишет "Коммерсант".

"В бюджете Фонда национального благосостояния осталось 3,5 миллиарда из 300 миллиардов рублей, выделенных ранее на приобретение самолетов иностранных собственников. Всего на сегодня выкуплено 150 самолетов, из которых 86 приходится на группу "Аэрофлот", — говорится в публикации.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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В статье отмечается, что средства из ФНБ выделили в качестве льготного займа по ставке 1,5 процента на 15 лет, а новым собственником судов стала подконтрольная Росавиации лизинговая компания "НЛК-Финанс", средства переводила ее материнская НСК.

Последние средства ушли на урегулирование по 28 самолетам "Аэрофлота", 45 самолетам S7 и 19 — "Уральских авиалиний".

По мнению эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федора Борисова, с учетом исчерпания дешевых денег ФНБ авиакомпаниям имеет смысл обсуждать льготное кредитование с частичной компенсацией процентной ставки.
Ранее "Аэрофлот" сообщал о завершении процесса страхового урегулирования с иностранными лизингодателями более чем по 30 самолетам. До конца года группа планировала завершить этот процесс по 61 воздушному судну.
Правительство России в апреле выделило 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования - перевозчики пустят на это часть своей прибыли.
При этом президент Владимир Путин заявлял, что Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году.
Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин заявил, что авиапарк в России перегружен иностранными самолетами
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ЭкономикаРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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